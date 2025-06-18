Работают ли граждане КНДР на предприятиях Алтайского края?

Сейчас в Алтайском крае больше всего трудовых мигрантов из Узбекистана, но растет и количество рабочих из Индии

18 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Граждане КНДР/ Фото: Thomas Evans, unsplash.com

Рабочие из Северной Кореи пока не привлекались на предприятия Алтайского края, как и специалисты из Пакистана. Сейчас основные страны, из которых на Алтай едут трудиться мигранты, – это Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Китай и Индия. Об этом amic.ru сообщила начальник сектора трудовой миграции отдела трудовой миграции и кадрового потенциала управления по труду и занятости края Эльвира Хасанова.

Кто едет в Алтайский край?

По словам Хасановой, за четыре месяца 2025 года в Алтайский край приехало 434 киргиза, 811 таджиков, 1,7 тысячи узбеков и 128 граждан Индии (при этом за весь 2024 год в регион прибыло 132 человека). Большая часть трудовых мигрантов (50%) едет в Алтайский край из Узбекистана, подчеркнули в управлении.

Всего в 2025 году 37 компаниям региона выдана квота на привлечение 532 иностранных работников, отметили в ведомстве. При подаче заявки на квоту работодатель должен указать условия привлечения иностранцев, размер зарплаты, обеспечение жилым помещением, оказание медпомощи, профессионально-квалификационные требования и так далее.

Правда ли северокорейцы едут работать в Россию?

СМИ уже неоднократно писали об отправке северокорейских рабочих в Россию. РБК со ссылкой на Yonhap сообщал о том, что в Россию в 2024 году заехали тысячи трудовых мигрантов из Северной Кореи. По данным Единой статистической системы (ЕМИСС) Росстата, в 2024 году в РФ въехал 13 221 гражданин Северной Кореи, в 2023-м таких было 1117 человек, а в 2022-м – 223. Деловую поездку в 2024 году совершили около 31 тысячи человек, туризм был целью 53 северокорейцев, 287 прибыли с частными целями, а 234 человека были транзитом. Еще 1,6 тысячи человек – это так называемый обслуживающий персонал.

Также в апреле 2025 года в соцсетях писали о том, что на складах в Подмосковье появились рабочие из КНДР. В паблике "Подслушано Склад Wildberries Электросталь" во "ВКонтакте" опубликовали два ролика, на которых северокорейские женщины идут по рабочим помещениям. Также рязанские телеграм-каналы сообщали о возможном трудоустройстве граждан КНДР на склад Wildberries в Рязани. Они писали, что около 1000 женщин прошли обучение и заключили трехлетний рабочий контракт. RTVI в пресс-службе маркетплейса сообщили, что компания "в тестовом режиме работает с кадровым агентством по привлечению исполнителей из разных стран в рамках международного сотрудничества".