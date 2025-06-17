Число приехавших в Алтайский край рабочих из Индии растет. Кем они устраиваются

Всего за четыре месяца 2025 года в Алтайский край прибыло уже 128 граждан Индии

17 июня 2025, 12:15, Антон Дегтярев

Женщина из Индии / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

С января по апрель 2025 года на работу в Алтайский край приехало уже 128 граждан Индии. При этом за весь 2024 год трудиться в регион прибыло 132 гражданина этой страны. Тем самым количество трудовых мигрантов-индусов в регионе растет, и Индия уже вошла в список основных стран, откуда в Алтайский край активно привлекаются работники. Об этом amic.ru рассказала начальник сектора трудовой миграции отдела трудовой миграции и кадрового потенциала Управления по труду и занятости края Эльвира Хасанова.

В ведомстве пояснили, что работодатели из Алтайского края привлекают для работ граждан Индии с 2022 года. Сейчас их приглашают на работу барнаульские предприятия "БТК групп", "Мешкоград", "Конти", "Тонар Плюс" и "Тонар Агро", отметила Хасанова.

"Основными видами экономической деятельности, в которые привлекаются иностранные граждане, являются строительство, торговля, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, обрабатывающие производства, сельское хозяйство. Из Индии приезжают квалифицированные специалисты, которые работают швеями, ткачами, трактористами-машинистами, слесарями по ремонту технологических установок, техниками по наладке и испытаниям, электрогазосварщиками и так далее", – рассказала Эльвира Хасанова.

При этом большинство работающих индусов – не студенты. В 2025 году в крае работает лишь три студента-индуса (один трудится курьером, а два – поварами). А в 2024 году было трудоустроено 12 студентов (восемь работали курьерами, двое – санитарами, одна – медсестрой и один человек был членом бригады ресторана).

Сейчас в списке основных стран, откуда в Алтайский край активно едут работники, помимо Индии, есть Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Из последней страны приезжает больше всего мигрантов (50%). А вот работники из Пакистана и КНДР пока в Алтайский край не едут, отметила специалист.

По словам Хасановой, в 2025 году утверждена квота, по которой 37 работодателей могут привлечь 532 иностранных работников. При подаче заявки на квоту работодатель указывает условия привлечения иностранных работников: размер зарплаты, обеспечение жильем, оказание медицинской помощи, профессионально-квалификационные требования и другое.