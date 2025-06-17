Число приехавших в Алтайский край рабочих из Индии растет. Кем они устраиваются
Всего за четыре месяца 2025 года в Алтайский край прибыло уже 128 граждан Индии
17 июня 2025, 12:15, Антон Дегтярев
С января по апрель 2025 года на работу в Алтайский край приехало уже 128 граждан Индии. При этом за весь 2024 год трудиться в регион прибыло 132 гражданина этой страны. Тем самым количество трудовых мигрантов-индусов в регионе растет, и Индия уже вошла в список основных стран, откуда в Алтайский край активно привлекаются работники. Об этом amic.ru рассказала начальник сектора трудовой миграции отдела трудовой миграции и кадрового потенциала Управления по труду и занятости края Эльвира Хасанова.
В ведомстве пояснили, что работодатели из Алтайского края привлекают для работ граждан Индии с 2022 года. Сейчас их приглашают на работу барнаульские предприятия "БТК групп", "Мешкоград", "Конти", "Тонар Плюс" и "Тонар Агро", отметила Хасанова.
"Основными видами экономической деятельности, в которые привлекаются иностранные граждане, являются строительство, торговля, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, обрабатывающие производства, сельское хозяйство. Из Индии приезжают квалифицированные специалисты, которые работают швеями, ткачами, трактористами-машинистами, слесарями по ремонту технологических установок, техниками по наладке и испытаниям, электрогазосварщиками и так далее", – рассказала Эльвира Хасанова.
При этом большинство работающих индусов – не студенты. В 2025 году в крае работает лишь три студента-индуса (один трудится курьером, а два – поварами). А в 2024 году было трудоустроено 12 студентов (восемь работали курьерами, двое – санитарами, одна – медсестрой и один человек был членом бригады ресторана).
Сейчас в списке основных стран, откуда в Алтайский край активно едут работники, помимо Индии, есть Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Из последней страны приезжает больше всего мигрантов (50%). А вот работники из Пакистана и КНДР пока в Алтайский край не едут, отметила специалист.
По словам Хасановой, в 2025 году утверждена квота, по которой 37 работодателей могут привлечь 532 иностранных работников. При подаче заявки на квоту работодатель указывает условия привлечения иностранных работников: размер зарплаты, обеспечение жильем, оказание медицинской помощи, профессионально-квалификационные требования и другое.
12:33:46 17-06-2025
Сейчас индусы начнут у нас размножаться
13:21:56 17-06-2025
Гость (12:33:46 17-06-2025) Сейчас индусы начнут у нас размножаться ... причем с тобой, ага?
12:48:36 17-06-2025
индусы клевые
12:55:47 17-06-2025
По моему мнению ввоз мигрантов не отвечает интересам коренного населения и это необходимо законодательно ограничить.
13:38:04 17-06-2025
11. (12:55:47 17-06-2025) По моему мнению ввоз мигрантов не отвечает интересам коренно... правда? а кто будет вам квартирки строить, дороги ремонтировать, постельное белье шить? вы уверены, что коренное население очень хочет там поработать, но его мигранты туда не пускают? Коренному населению всяко разно предлагают рождаемость повышать, вот представляете, детей надо вырастить, и они пойдут на 40-градусной жаре асфальт катать. Нет? Так тоже не хочется? Выбор - дороги строят мигранты, дороги строит коренное население, дорог нет. Или есть еще варианты?
13:56:36 17-06-2025
Гость (13:38:04 17-06-2025) правда? а кто будет вам квартирки строить, дороги ремонтиро...
То есть государство призывает население размножаться, но при этом не делает ни *чего* для вовлечения местного населения в экономику? Тогда вместо "традиционных ценностей" пора учить школьников "чужеземным обычаям".
А на самом деле это решается лёгким решением руки, потребовав оформлять трудовых мигрантов аналогично трудовому кодексу РФ. При нарушении безжалостно штрафовать. И вуаля становится выгоднее нанимать местных. Но строительное лобби никогда не позволит этого
15:20:24 17-06-2025
Sic semper tyrannis (13:56:36 17-06-2025) То есть государство призывает население размножаться, но... ну вроде как если по ТК РФ, то с отчислением всей социалки, а отсюда - тогда им еще и пенсию выплачивать придется? Да, мигранты работодателям выгодней. Условия труда очень не очень, вредность, за какую оплату согласиться коренное население так работать? А это не квалифицированный труд, он не может стоить дороже, чем работа квалифицированных специалистов. Ну и если государство зарегулирует работодателей в пользу коренного населения с увеличением стоимости труда... это же произойдет за счет увеличения стоимости кв.м. жилья, стоимости дорог и пр., а насколько это в интересах коренного населения?
12:56:20 17-06-2025
Тонар Плюс от Тонар Агро чем отличаются? В одном здании, один хозяин.
13:22:39 17-06-2025
Filin (12:56:20 17-06-2025) Тонар Плюс от Тонар Агро чем отличаются? В одном здании, оди... налогообложением же.
13:03:43 17-06-2025
Пусть их назначат на мясокомбинат коров в фарш перекручивать.
За отказ - депортация.
13:11:40 17-06-2025
Заразы азиатские привезут.
13:28:39 17-06-2025
швеи очень квалифицированные в Индии, да))
13:29:44 17-06-2025
Неужели они готовы работать за настолько дешевле по сравнению с дядькой с Потока или Сулимы, который приедет на трамвае или на машине, что ещё хватает на авиабилеты и размещение?
15:10:08 17-06-2025
Индусы в принципе к себе на родину возвращаются. До ледника здесь было государство и языком санскритом -тем на котором и написаны веды - главная книга современной Индии. Во время ледника государство разделилось. Часть ушла на юг став Индией часть осталась став большой Россией
Историю знать надо
15:23:03 17-06-2025
Холмс (15:10:08 17-06-2025) Индусы в принципе к себе на родину возвращаются. До ледника ... Забористое у тебя курево.
15:37:43 17-06-2025
Холмс (15:10:08 17-06-2025) Индусы в принципе к себе на родину возвращаются. До ледника ... А татаро-монголы с китайцами промежду где были?
🤣
00:07:05 18-06-2025
Кхм... (15:37:43 17-06-2025) А татаро-монголы с китайцами промежду где были?🤣... Ну так промежду и были.
15:14:31 17-06-2025
На "хинди" общаются со специалистами, или на английском с диалектом?
15:31:33 17-06-2025
Знакомые рассказывали что нанимали бригаду строителей из Северной Кореи. Говорят, лучшие строители из тех с кем работали. 30 человек работали круглосуточно (3 смены по 10 чел.), за 3 месяца построили 3-этажное производственное здание от котлована до чистовой отделки. Не пили. Не воровали. Не выходили за территорию, где жили в вагончиках. Получали по 100 тысяч в месяц. Знакомые в восторге.
21:52:57 17-06-2025
Гость (15:31:33 17-06-2025) Знакомые рассказывали что нанимали бригаду строителей из Сев... 33 коровы, 30чел в 3 смены, 3 месяца, 3 этажа. Вопрос 100 тыс/мес каждый? 24/3*30=240ч 100 000/240=416,6 руб/час ну норм, без доп оплаты за сверхурочные, ночные, работу в выходные и праздничные дни. Если не выходили где мылись, стирали, готовили и принимали пищу? Этаж по 333 квадратных метра, а у знакомых фамилия Андерсен.
17:47:36 17-06-2025
Плохо отношусь к приезжим, но понимаю экономическую суть их завоза. Это ведь не только в России происходит, во всем белом мире так. Местные просто обленились.
00:14:50 18-06-2025
Гость (17:47:36 17-06-2025) Плохо отношусь к приезжим, но понимаю экономическую суть их ... приведите пример хоть одной "белой" страны, где завозят низкоквалифицированных рабочих, раздают им гражданство за красивые глаза и все плюшки с налогов титульной нации? Прям интересно стало)
05:10:14 18-06-2025
Гость (17:47:36 17-06-2025) Плохо отношусь к приезжим, но понимаю экономическую суть их ...
Да нихрена ты не понимаешь. Увидел окошко - написал! В другой раз дырку увидишь - суй не раздумывая!
10:16:01 18-06-2025
Мы всех принимать будем людей , которые в своих странах не пригодились? Может уже нужно ввести какие то курсы для президентов других стран, как строить экономику ,чтоб потом бесчисленное количество жителей этих стран не болтались по миру в поисках лучшей жизни??? Надоело уже платить за их адаптации , за обучение , лечение , пенсии их бесконечных родственников. Такие деньги на это тратим ради каких то мнимых!!! выгод, а своим детям собираем смсками на лечение. Парадокс!!! ОНи все равно не ассемилируются с нами, мастурбеки уже показали свою агрессию, и нежелание жить по нашим правилам, давайте еще эту заразу сюда.... Плохо что от мигрантов не страдают детки чинушей и высокопоставышей которые имеют с них огромные деньги. А страдает народ, но это всем безразлично