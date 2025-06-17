Сколько трудовых мигрантов из Средней Азии приехало работать в Алтайский край?

Среди стран, откуда на Алтай активно едут трудовые мигранты, лидирует Узбекистан

17 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru

За последние два года выросло число трудовых мигрантов из Киргизии в Алтайский край. А вот число работников из Узбекистана и Таджикистана, прибывших в наш регион, практически не изменилось, следует из статистики управления по труду и занятости Алтайского края, которую ведомство предоставило amic.ru.

В 2023 году из Узбекистана в Алтайский край прибыло 5,9 тысячи человек, тогда как в 2024-м – 5,8 тысячи граждан. Из Таджикистана в 2023 году приехало 2,1 тысячи человек, почти столько же (на 54 человека больше) – в 2024-м. Из Киргизии в Алтайский край в 2023 году прибыло 786 граждан, а в 2024-м – 910.

За четыре месяца текущего года из Узбекистана уже приехало 1,7 тысячи человек, из Таджикистана – 811, а из Киргизии – 434.

Больше всего трудовых мигрантов едут в Алтайский край из Узбекистана – 50%. Также в списке основных стран, откуда привлекаются иностранные работники, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Китай и Индия.

Кстати, из Индии рабочие начали массово приезжать в наш регион в 2022 году и их число растет. За четыре месяца 2025 года в Алтайский край прибыло 128 индусов, тогда как за весь 2024 год их было 132 человека, сообщили в краевом управлении по труду и занятости.

Отметим, всего в 2025 году по квоте 37 работодателей региона могут привлечь 532 иностранных работников.

"При подаче заявки на квоту работодатель указывает условия привлечения иностранных работников, такие как размер заработной платы, обеспечение жилым помещением, оказание медицинской помощи, профессионально-квалификационные требования и другое", – отметили в управлении.

Отметим, иностранные граждане и люди без гражданства совершили в 2024 году 509 преступлений – это на 29% больше, чем в 2023-м. Такие данные содержались в докладе начальника ГУ МВД по региону Сергея Камышева. 267 преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотиков. А в отношении самих мигрантов в крае совершили 85 преступлений.