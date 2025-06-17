Сколько трудовых мигрантов из Средней Азии приехало работать в Алтайский край?
Среди стран, откуда на Алтай активно едут трудовые мигранты, лидирует Узбекистан
17 июня 2025, 13:30, ИА Амител
За последние два года выросло число трудовых мигрантов из Киргизии в Алтайский край. А вот число работников из Узбекистана и Таджикистана, прибывших в наш регион, практически не изменилось, следует из статистики управления по труду и занятости Алтайского края, которую ведомство предоставило amic.ru.
В 2023 году из Узбекистана в Алтайский край прибыло 5,9 тысячи человек, тогда как в 2024-м – 5,8 тысячи граждан. Из Таджикистана в 2023 году приехало 2,1 тысячи человек, почти столько же (на 54 человека больше) – в 2024-м. Из Киргизии в Алтайский край в 2023 году прибыло 786 граждан, а в 2024-м – 910.
За четыре месяца текущего года из Узбекистана уже приехало 1,7 тысячи человек, из Таджикистана – 811, а из Киргизии – 434.
Больше всего трудовых мигрантов едут в Алтайский край из Узбекистана – 50%. Также в списке основных стран, откуда привлекаются иностранные работники, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Китай и Индия.
Кстати, из Индии рабочие начали массово приезжать в наш регион в 2022 году и их число растет. За четыре месяца 2025 года в Алтайский край прибыло 128 индусов, тогда как за весь 2024 год их было 132 человека, сообщили в краевом управлении по труду и занятости.
Отметим, всего в 2025 году по квоте 37 работодателей региона могут привлечь 532 иностранных работников.
"При подаче заявки на квоту работодатель указывает условия привлечения иностранных работников, такие как размер заработной платы, обеспечение жилым помещением, оказание медицинской помощи, профессионально-квалификационные требования и другое", – отметили в управлении.
Отметим, иностранные граждане и люди без гражданства совершили в 2024 году 509 преступлений – это на 29% больше, чем в 2023-м. Такие данные содержались в докладе начальника ГУ МВД по региону Сергея Камышева. 267 преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотиков. А в отношении самих мигрантов в крае совершили 85 преступлений.
14:07:55 17-06-2025
История с крокусом ничему не учит...
14:16:40 17-06-2025
Ради наживы единиц , работадателей, вся Россия страдает от этих пассажиров.
17:43:37 17-06-2025
Гость (14:16:40 17-06-2025) Ради наживы единиц , работадателей, вся Россия страдает от э... мигранты из Средней Азии уже давно не работают за копейки, так что нажива отпадет. может просто наши граждане предпочитают белорубашечные офисы, вместо работы на заводах, фабриках и стройках, не?
13:58:42 19-06-2025
Гость (14:16:40 17-06-2025) Ради наживы единиц , работадателей, вся Россия страдает от э... а вся россия молчит, поэтому их и завозят. так то вот ....
14:45:45 17-06-2025
Ползучая инфекция
16:11:13 17-06-2025
а общее количество мигрантов озвучьте, плз
17:16:13 17-06-2025
Наши мужики на СВО, а мигранты жируют вместе с работодателями. Если заключаются контракты на выполнение различных видов работ, то на них выделяется определенная сумма, при этом разницы нет получит эту сумму мигрант работник или его шеф мигрант. Деньги все равно уйдут за бугор и не надо говорить, что мигранты малооплачиваемые. В частных организациях мигранты мало не получают и это факт. Если гражданин России требует от работодателя хорошую зарплату и условия труда, то это плохо, а если мигрант ничего не просит и получает минималку, то это хорошо. Однако за мигранта бабки получает его шеф и происходит неплохой делёжь. Но про это тишина. Граждане России трудоспособны, но им платить не очень то хочется. К тому же количество мигрантов в России запредельное. Кто готовит Лос Анджелес?
19:38:24 17-06-2025
К кто их звал сюда? Референдум проводили?
14:03:18 19-06-2025
Мы всех принимать будем людей , которые в своих странах не пригодились? Может уже нужно ввести какие то курсы для президентов других стран, как строить экономику ,чтоб потом бесчисленное количество жителей этих стран не болтались по миру в поисках лучшей жизни??? Надоело уже платить за их адаптации , за обучение , лечение , пенсии их бесконечных родственников. Такие деньги на это тратим ради каких то мнимых!!! выгод, а своим детям собираем смсками на лечение. Парадокс!!! ОНи все равно не ассемилируются с нами, мастурбеки уже показали свою агрессию, и нежелание жить по нашим правилам, давайте еще эту заразу сюда.... Плохо что от мигрантов не страдают детки чинушей и высокопоставышей которые имеют с них огромные деньги. А страдает народ, но это всем безразлично