В барнаульском парке "Изумрудный" перезимовавшим карпам долили в пруд свежей воды
Управляющий Владислав Вакаев поделился видео с этим моментом
27 апреля 2024, 09:40, ИА Амител
Карпы в воде / Фото: unsplash.com
В Барнауле 26 апреля начали заливать свежей водой пруд в парке "Изумрудный", сообщил управляющий Владислав Вакаев.
"Начали заливать воду в пруд, чтобы довести ее до летнего уровня. И стайка перезимовавших карпов подошла к этой свежей водичке", – сказал он на видео.
Ранее пользователи соцсетей сообщили, что карпы благополучно перенесли зиму. Изначально рыб должны были выловить и отдать на передержку, но в итоге они остались в пруду и могли не выжить.
11:30:29 27-04-2024
От души рад, что всё так благополучно завершилось! Надеюсь, на следующий год будут предприняты меры, на худой конец приобретён копеечный компрессор...
11:48:28 27-04-2024
Гость (11:30:29 27-04-2024) От души рад, что всё так благополучно завершилось! Надеюсь, ... Нужно будет следить за химсоставом воды. Можно погубить водоём и при хорошей аэрации, если он уйдет в зиму с высоким содержанием азотистых соединений.
14:17:14 27-04-2024
Не только компрессор (11:48:28 27-04-2024) Нужно будет следить за химсоставом воды. Можно погубить водо... Не понижать уровень воды в зиму, усиленно кормить рыбу перед зимой, чтобы нагуляла жирку, перед ледоставом удалить илистые отложения, в зимний период рыбу держать на голодном пайке, но с мелкодисперсной аэрацией.
11:49:13 27-04-2024
ПРАКТИЧЕСКИ НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. Вывод: карпы выживают даже в нечеловеческих условиях.
14:20:34 27-04-2024
А сколько выжило?
20:23:32 27-04-2024
Гость (14:20:34 27-04-2024) А сколько выжило?... ну сказали - стайка
10:51:36 28-04-2024
Ура! Переживала за них как за родных)