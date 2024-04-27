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В барнаульском парке "Изумрудный" перезимовавшим карпам долили в пруд свежей воды

Управляющий Владислав Вакаев поделился видео с этим моментом

27 апреля 2024, 09:40, ИА Амител

Карпы в воде / Фото: unsplash.com
Карпы в воде / Фото: unsplash.com

В Барнауле 26 апреля начали заливать свежей водой пруд в парке "Изумрудный", сообщил управляющий Владислав Вакаев.

"Начали заливать воду в пруд, чтобы довести ее до летнего уровня. И стайка перезимовавших карпов подошла к этой свежей водичке", – сказал он на видео.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что карпы благополучно перенесли зиму. Изначально рыб должны были выловить и отдать на передержку, но в итоге они остались в пруду и могли не выжить.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Парк "Изумрудный" рыба

Комментарии 7

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Гость

11:30:29 27-04-2024

От души рад, что всё так благополучно завершилось! Надеюсь, на следующий год будут предприняты меры, на худой конец приобретён копеечный компрессор...

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Не только компрессор

11:48:28 27-04-2024

Гость (11:30:29 27-04-2024) От души рад, что всё так благополучно завершилось! Надеюсь, ... Нужно будет следить за химсоставом воды. Можно погубить водоём и при хорошей аэрации, если он уйдет в зиму с высоким содержанием азотистых соединений.

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Гость

14:17:14 27-04-2024

Не только компрессор (11:48:28 27-04-2024) Нужно будет следить за химсоставом воды. Можно погубить водо... Не понижать уровень воды в зиму, усиленно кормить рыбу перед зимой, чтобы нагуляла жирку, перед ледоставом удалить илистые отложения, в зимний период рыбу держать на голодном пайке, но с мелкодисперсной аэрацией.

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Гость

11:49:13 27-04-2024

ПРАКТИЧЕСКИ НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. Вывод: карпы выживают даже в нечеловеческих условиях.

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Гость

14:20:34 27-04-2024

А сколько выжило?

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Гость

20:23:32 27-04-2024

Гость (14:20:34 27-04-2024) А сколько выжило?... ну сказали - стайка

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Олька

10:51:36 28-04-2024

Ура! Переживала за них как за родных)

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