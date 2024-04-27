В барнаульском парке "Изумрудный" перезимовавшим карпам долили в пруд свежей воды

Управляющий Владислав Вакаев поделился видео с этим моментом

27 апреля 2024, 09:40, ИА Амител

Карпы в воде / Фото: unsplash.com

В Барнауле 26 апреля начали заливать свежей водой пруд в парке "Изумрудный", сообщил управляющий Владислав Вакаев.

"Начали заливать воду в пруд, чтобы довести ее до летнего уровня. И стайка перезимовавших карпов подошла к этой свежей водичке", – сказал он на видео.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что карпы благополучно перенесли зиму. Изначально рыб должны были выловить и отдать на передержку, но в итоге они остались в пруду и могли не выжить.