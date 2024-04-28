Стало известно, когда начнется благоустройство барнаульских парков в 2024 году
В 2024 году в Барнауле будут благоустраивать парки "Юбилейный", "Изумрудный" и территорию бывшего парка им. Ленина
28 апреля 2024, 07:30, Антон Дегтярев
Благоустройство трех барнаульских парков – "Юбилейный", "Изумрудный" и территории бывшего парка имени Ленина – начнется в мае 2024 года. Оно будет идти по муниципальной программе "Формирование современной городской среды города Барнаула на 2018-2025 годы". Об этом amic.ru сообщили в мэрии Барнаула.
Парк "Изумрудный"
Пятый этап благоустройства парка "Изумрудный" проведет компания "Виарум", за работы ей заплатят 30,1 млн рублей. За эту сумму она займется устройством пешеходных дорожек и объектов энергетического хозяйства, а также строительством парковки, павильона "Шахматы", информационного стенда, физкультурной площадки и ограждения территории.
Бывший парк им. Ленина
Бывший парк имени Ленина также достался компании "Виарум", за него ей заплатят 49,6 млн рублей. За эти деньги она положит новое асфальтовое и плиточное покрытие на дорожках, высадит газон, деревья и цветники, сделает нормальное освещение и установит на территории лавочки и урны.
Для создания пешеходно-тропиночной сети в бывшем парке им. Ленина снесут 238 деревьев. При этом сажать новые будут на всех этапах благоустройства. В 2024 году высадят 50 деревьев (это сосны, тополя, березы и ивы). Это будет только первый этап благоустройства зеленой зоны, их планируется несколько.
Парк "Юбилейный"
В парке "Юбилейный" в 2024 году третий этап реконструкции проведет компания "Рустрой". С ней заключен контракт на 131,5 млн рублей. В парке организуют зоны активного отдыха (а именно скейт-парк и роллердром), построят детский игровой и спортивный комплексы, обустроят площадку для выгула собак, а также обустроят части пешеходно-тропиночной сети (плиточное и асфальтовое покрытия).
Что благоустроят в следующем году?
В 2025 году в Барнауле планируется четвертый этап благоустройства парка "Юбилейный" и второй этап реконструкции бывшего парка им. Ленина.
Будет и третий объект, который власти приведут в порядок. Сейчас решается, что это будет за территория. До 30 апреля на портале 22.gorodsreda.ru идёт голосование по выбору локации в городе, которую приведут в порядок. На данный момент лидирует овраг за ТРЦ "Европа" на ул. Шумакова, 9, за который проголосовало 9,1 тысячи человек. Почему барнаульцы поддерживают этот объект, можно прочитать здесь.
16:03:58 28-04-2024
Прекрасно, что наш город облагораживается и власти на это выделяют финансы и ресурсы. Ещё бы граждане города и гости научились культурно и бережно обращаться, сохранять то, во что вложено так много сил.
23:06:53 28-04-2024
Пока что в Изумрудном по утрам собак больше чем людей. Гадят где хотят и только единицы убирают за собаками. Жаль что нет для них площадки и чтобы их больще нигде не было.
07:44:09 30-04-2024
Организация и благоустройство это прекрасно! Но в Юбилейном точно требуется уборка поваленных деревьев. Там столько бурелома!