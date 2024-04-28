В 2024 году в Барнауле будут благоустраивать парки "Юбилейный", "Изумрудный" и территорию бывшего парка им. Ленина

28 апреля 2024, 07:30, Антон Дегтярев

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Благоустройство трех барнаульских парков – "Юбилейный", "Изумрудный" и территории бывшего парка имени Ленина – начнется в мае 2024 года. Оно будет идти по муниципальной программе "Формирование современной городской среды города Барнаула на 2018-2025 годы". Об этом amic.ru сообщили в мэрии Барнаула.

Парк "Изумрудный"

Пятый этап благоустройства парка "Изумрудный" проведет компания "Виарум", за работы ей заплатят 30,1 млн рублей. За эту сумму она займется устройством пешеходных дорожек и объектов энергетического хозяйства, а также строительством парковки, павильона "Шахматы", информационного стенда, физкультурной площадки и ограждения территории.

Бывший парк им. Ленина

Бывший парк имени Ленина также достался компании "Виарум", за него ей заплатят 49,6 млн рублей. За эти деньги она положит новое асфальтовое и плиточное покрытие на дорожках, высадит газон, деревья и цветники, сделает нормальное освещение и установит на территории лавочки и урны.

Для создания пешеходно-тропиночной сети в бывшем парке им. Ленина снесут 238 деревьев. При этом сажать новые будут на всех этапах благоустройства. В 2024 году высадят 50 деревьев (это сосны, тополя, березы и ивы). Это будет только первый этап благоустройства зеленой зоны, их планируется несколько.

Парк "Юбилейный"

В парке "Юбилейный" в 2024 году третий этап реконструкции проведет компания "Рустрой". С ней заключен контракт на 131,5 млн рублей. В парке организуют зоны активного отдыха (а именно скейт-парк и роллердром), построят детский игровой и спортивный комплексы, обустроят площадку для выгула собак, а также обустроят части пешеходно-тропиночной сети (плиточное и асфальтовое покрытия).

Что благоустроят в следующем году?

В 2025 году в Барнауле планируется четвертый этап благоустройства парка "Юбилейный" и второй этап реконструкции бывшего парка им. Ленина.

Будет и третий объект, который власти приведут в порядок. Сейчас решается, что это будет за территория. До 30 апреля на портале 22.gorodsreda.ru идёт голосование по выбору локации в городе, которую приведут в порядок. На данный момент лидирует овраг за ТРЦ "Европа" на ул. Шумакова, 9, за который проголосовало 9,1 тысячи человек. Почему барнаульцы поддерживают этот объект, можно прочитать здесь.