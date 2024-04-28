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Стало известно, когда начнется благоустройство барнаульских парков в 2024 году

В 2024 году в Барнауле будут благоустраивать парки "Юбилейный", "Изумрудный" и территорию бывшего парка им. Ленина

28 апреля 2024, 07:30, Антон Дегтярев

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru
Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Благоустройство трех барнаульских парков – "Юбилейный", "Изумрудный" и территории бывшего парка имени Ленина – начнется в мае 2024 года. Оно будет идти по муниципальной программе "Формирование современной городской среды города Барнаула на 2018-2025 годы". Об этом amic.ru сообщили в мэрии Барнаула. 

Парк "Изумрудный"

Пятый этап благоустройства парка "Изумрудный" проведет компания "Виарум", за работы ей заплатят 30,1 млн рублей. За эту сумму она займется устройством пешеходных дорожек и объектов энергетического хозяйства, а также строительством парковки, павильона "Шахматы", информационного стенда, физкультурной площадки и ограждения территории.

Бывший парк им. Ленина

Бывший парк имени Ленина также достался компании "Виарум", за него ей заплатят 49,6 млн рублей. За эти деньги она положит новое асфальтовое и плиточное покрытие на дорожках, высадит газон, деревья и цветники, сделает нормальное освещение и установит на территории лавочки и урны.

Для создания пешеходно-тропиночной сети в бывшем парке им. Ленина снесут 238 деревьев. При этом сажать новые будут на всех этапах благоустройства. В 2024 году высадят 50 деревьев (это сосны, тополя, березы и ивы). Это будет только первый этап благоустройства зеленой зоны, их планируется несколько.

Парк "Юбилейный"

В парке "Юбилейный" в 2024 году третий этап реконструкции проведет компания "Рустрой". С ней заключен контракт на 131,5 млн рублей. В парке организуют зоны активного отдыха (а именно скейт-парк и роллердром), построят детский игровой и спортивный комплексы, обустроят площадку для выгула собак, а также обустроят части пешеходно-тропиночной сети (плиточное и асфальтовое покрытия).

Что благоустроят в следующем году?

В 2025 году в Барнауле планируется четвертый этап благоустройства парка "Юбилейный" и второй этап реконструкции бывшего парка им. Ленина.

Будет и третий объект, который власти приведут в порядок. Сейчас решается, что это будет за территория. До 30 апреля на портале 22.gorodsreda.ru идёт голосование по выбору локации в городе, которую приведут в порядок. На данный момент лидирует овраг за ТРЦ "Европа" на ул. Шумакова, 9, за который проголосовало 9,1 тысячи человек. Почему барнаульцы поддерживают этот объект, можно прочитать здесь.

Парк "Юбилейный" Парк "Изумрудный" Благоустройство парки парк имени Ленина

Комментарии 3

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Анна

16:03:58 28-04-2024

Прекрасно, что наш город облагораживается и власти на это выделяют финансы и ресурсы. Ещё бы граждане города и гости научились культурно и бережно обращаться, сохранять то, во что вложено так много сил.

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Гость

23:06:53 28-04-2024

Пока что в Изумрудном по утрам собак больше чем людей. Гадят где хотят и только единицы убирают за собаками. Жаль что нет для них площадки и чтобы их больще нигде не было.

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Гость

07:44:09 30-04-2024

Организация и благоустройство это прекрасно! Но в Юбилейном точно требуется уборка поваленных деревьев. Там столько бурелома!

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