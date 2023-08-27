Работы по перекладке теплотрассы на Ленина заканчивают
Вечером планируют возобновить движение машин
27 августа 2023, 13:50, ИА Амител
Фото: СГК Барнаул
Энергетики заканчивают работы по перекладке теплотрассы на проспекте Ленина. Об этом рассказали в СГК.
"С 13:00 часов начинаем укладывать асфальтобетонную смесь на четной стороне пр. Ленина в районе пересечения с ул. Брестской", - сказано в сообщении.
В данный момент сотрудники компании ведут подготовку под укладку асфальта, а уже в 18 часов, предварительно, будет возобновлено движение по проезжей части.
Ранее сообщалось, что в Нагорном парке Барнаула ремонтируют храм Иоанна Предтечи.
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