Работы по перекладке теплотрассы на Ленина заканчивают

Вечером планируют возобновить движение машин

27 августа 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: СГК Барнаул

Энергетики заканчивают работы по перекладке теплотрассы на проспекте Ленина. Об этом рассказали в СГК.

"С 13:00 часов начинаем укладывать асфальтобетонную смесь на четной стороне пр. Ленина в районе пересечения с ул. Брестской", - сказано в сообщении.

В данный момент сотрудники компании ведут подготовку под укладку асфальта, а уже в 18 часов, предварительно, будет возобновлено движение по проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Нагорном парке Барнаула ремонтируют храм Иоанна Предтечи.