Известный врач Александр Лазарев рассказал, почему последствия атомных взрывов в Казахстане мы перестанем ощущать только через 300 лет

26 апреля 2023, 11:05, Вячеслав Кондаков

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. Огромная территория рядом с АЭС осталась заброшенной на долгие десятилетия. Однако не меньший ущерб для экологии страны причинили испытания ядерных бомб на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Всего за два десятилетия там провели более 300 мощнейших взрывов. Семипалатинский испытательный полигон, на котором проводили первый ядерный взрыв и многие другие испытания ядерных устройств, растянулся на 175 км с севера на юг и 115 км – с запада на восток. От границы Алтайского края до полигона приблизительно 150 км. Amic.ru поговорил с депутатом АКЗС, главным онкологом региона, профессором Александром Лазаревым о том, как испытания ядерного оружия сказались на здоровье жителей Алтайского края. Врач уверен: те, кто не смог адаптироваться к повышенному уровню радиации, уже давно умер. И всё-таки последствия атомных взрывов мы перестанем ощущать только через 300 лет.

Начиная с первого ядерного взрыва в СССР 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне провели не менее 468 ядерных испытаний (64% всех ядерных взрывов Советского Союза). Там в 60-е годы испытали первое термоядерное устройство и первую в мире водородную бомбу. Помимо наземных испытаний, на полигоне было осуществлено более 340 подземных взрывов: в вертикальных скважинах и в горизонтальных туннелях.

"Последствия взрывов мы будем ощущать ещё около 300 лет"

– Как соседство с Семипалатинским полигоном влияет на уровень радиации в Алтайском крае?

– Жизнь на нашей планете родилась в условиях радиации, её маленькая доза не так уж вредна для человека. А иногда радиация даже полезна для организма: учёные заметили, что бездетные пары, приезжая отдыхать в Белокуриху, где высокая концентрация радона, потом могли зачать ребёнка. Нельзя однозначно утверждать, что повышенное количество радиоактивных веществ в окружающей среде – это всегда плохо. Тот же загар: он помогает человеку избавиться от болячек, но избыточное количество солнца может привести к раку. Что касается семипалатинского "эха", то в настоящее время концентрация долгоживущих изотопов на Алтае не превышает допустимый уровень. Однако результаты воздействия радиации дают основание полагать, что получившие радиационную травму продолжают давать потомков, у которых обнаруживаются пороки развития либо уже при рождении, либо проявляющиеся позже. Поэтому следует считать этот фактор значимым и влияющим на формирование здоровья населения края.

– А много ли вообще людей на Алтае пострадало от ядерных взрывов в Казахстане? Некоторые учёные считают, что 50 лет назад над большей частью региона пролился радиоактивный дождь, и это привело к нехорошим последствиям.

– Когда в 70-е годы я только начинал заниматься изучением онкологии, то мне было непонятно, почему у нас на Алтае так много больных. Тогда о последствиях испытаний публично не говорили. Сейчас же все данные есть в открытом доступе, на эту тему написаны сотни научных статей специалистами по всему миру. Они пришли к выводу, что только около 8% случаев рака связано с последствиями испытаний на полигоне. Наибольшее негативное влияние оказал первый ядерный взрыв в 1949 году. Люди элементарно не понимали, что не нужно смотреть на взрыв и лучше уезжать на безопасное расстояние. Тогда никто не мог представить, насколько опасна ионизирующая радиация для организма, что она усиливает процессы мутации в организме. Кроме того, радиация губительно действует на иммунитет. В итоге всё это привело к возникновению большого количества побочных заболеваний у жителей Алтайского края. Особенно в южных районах региона на границе с Казахстаном.

Хронология ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне:

– 29 августа 1949 года – испытана первая советская атомная бомба РДС-1;

– 12 августа 1953 года – испытана первая в мире водородная бомба РДС-6с;

– 23 августа 1953 года – испытана бомба РДС-4, первое тактическое ядерное оружие, запущенное в серийное производство;

– 5 августа 1963 года – СССР, Великобритания и США подписали Договор о прекращении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Началась эпоха подземных ядерных взрывов.

– 29 августа 1991 года – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинского полигона.

– Как советская власть реагировала на исследования медиков, которые выявляли всплеск заболевания раком у жителей после испытаний?

– Ситуация заставила всех обратить внимание на эту проблему: медиков, власть и учёных. Радиоактивный след ощущался даже в предгорной зоне края, а не только в Третьяковском, Угловском или Змеиногорском районах. Последствия первого взрыва ядерной бомбы в 1949 году власти практически не исследовали. Взрыв под руководством Лаврентия Берии произвели так, чтобы не причинить вреда центральной части страны. При этом при осуществлении первого экспериментального взрыва решили не обращать внимания на неблагоприятные метеорологические условия и провели испытание в дождливую погоду с резкими порывами ветра. Как следствие, радиоактивному загрязнению подверглись территории далеко за пределами полигона. Надо отметить, даже в первые годы к безопасности подходили очень грамотно. Специалисты учитывали многие факторы: выбирали нужное время и место. Однако всё предвидеть, к сожалению, они не могли. Люди получали огромную дозу облучения. Академик Андрей Сахаров, когда узнал об уровне радиации рядом с полигоном, пришёл в ужас. Высокий уровень концентрации радиоактивного йода и цезия улавливали даже в Бийске. Кстати, период полураспада йода небольшой, поэтому его сейчас уже практически нет в воздухе. Однако цезия ещё много, поэтому последствия взрывов мы будем ощущать ещё около 300 лет. Должно смениться около семи поколений.

– Правильно ли я понимаю, что пик роста числа больных раком на Алтае, связанных с испытанием ядерного оружия, уже пройден?

– Он пришёлся на конец прошлого века. Сейчас же мы фиксируем снижение числа больных раком щитовидной железы в южных районах Алтая. Люди, обладавшие высокой стойкостью к повышенной дозе радиации, остались жить. Остальные же либо умерли от рака, либо заболели им, но сумели вылечиться. Даже переезд в другой регион страны не решил бы проблему этих людей: они уже с рождения получили очень высокую дозу радиации. Нам – врачам – в этой ситуации важно вовремя лечить жителей южных районов края: следить за их хроническими заболеваниями, а также диагностировать злокачественные опухоли на ранней стадии. В итоге, например, сейчас в южной зоне раком щитовидной железы болеют меньше человек, чем в среднем по краю. Просто местные жители адаптировались к высокому уровню радиации. В Хиросиме и Нагасаки количество больных раком сегодня меньше, потому что изотопы йода уже распались, а заболевшие – умерли.

– Тогда почему, если наш организм приспосабливается к радиации, на Алтае так много больных раком?

– Онкологические заболевания – это индикатор загрязнения окружающей среды. В Барнауле уже много десятилетий воздух очень загрязнён. Не случайно же власти региона в 90-е построили новый мост через Обь подальше от старой переправы, хотя это было в семь раз дороже. Дело в том, что уровень загрязнения воздуха рядом со старым коммунальным мостом был очень высоким. Один КамАЗ выбрасывает в атмосферу вредных веществ в 100 раз больше, чем легковой автомобиль. Это была мудрая политика нашего руководства развести эти два моста. В итоге уровень онкологических заболеваний в той части города перестал расти.

"Число больных раком в Алтайском крае среди сельских жителей заметно ниже, чем у городских"

– Насколько опасны геофизические разломы в Белокурихе? Говорят, что там очень высокий уровень радона и торона?

– Чтобы обезопасить себя, нужно избегать частых контактов с радоном, а побольше дышать воздухом и посещать другие полезные процедуры. Вообще, от радоновой радиации можно защитить людей правильным градостроительством: в Европе нигде квартир в подвалах или на первых этажах нет. В Барнауле, например, тоже есть места с высоким содержанием радона и торона. Но это не значит, что нужно бояться этих разломов: идёт постепенная адаптация к повышенному уровню радиации.

– Если земля тоже является источником радиации, то на каком этаже безопасно жить? Мне один учёный говорил о том, что защитить себя от радонового излучения можно только на пятом этаже. Вы с этим согласны?

– Самые дорогие квартиры в Китае продают, начиная с девятого этажа. Чем выше – тем безопаснее. И речь не только о радоне или тороне. Самая опасная работа с точки зрения онкологии – профессиональный водитель. Он ежедневно получает огромную дозу продуктов неполного сгорания.

– Поэтому нужно развивать общественный транспорт и переходить на электробусы или трамваи.

– Это уже задача градостроителей. В 90-е я гулял в Париже в районе Елисейских полей, где рядом находится две дороги по восемь полос. Однако воздух там очень чистый. А дело в том, что центральная улица столицы Франции спроектирована так, чтобы хорошо продувалась. Я объездил всю Америку и удивился тому, как в крупных городах решают проблему с загрязнением воздуха. Там, где гуляют люди, – там нет автомобилей. Все автомобили выбрасывают в воздух канцерогены и токсичные вещества. Наибольшую опасность вызывают старые машины, поэтому японцы полностью обновили свой автопарк, и уровень загрязнения воздуха заметно снизился. В центре Лиссабона из-за большого количества машин вообще не строят жилые дома, а только офисы. На окружающую среду влияет даже такой фактор, как качество бензина. Мы же только сейчас осознали необходимость снижения уровня выбросов выхлопных газов.

– А как быть жителям, проживающим в сельской местности, которых около миллиона человек? У них же нет возможности жить на девятом этаже.

– Онкологические заболевания возникают не под влиянием одного фактора. Очень важен уровень химических канцерогенов в окружающей среде. Сжигание древесины также высвобождает в воздух помещения огромный спектр загрязнителей, что может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Удивительно, но количество больных раком в Алтайском крае среди сельских жителей заметно ниже, чем у городских. Несмотря на печное отопление, воздух в алтайских деревнях намного чище. В городах же уровень канцерогенов превышает в десятки раз допустимые нормы. Тем не менее снизить негативные воздействия всё же реально. Первое – это, конечно, не курить. Следить за качеством питьевой воды. Водопроводная вода содержит сильнейший канцероген – хлор, артезианская может содержать тяжёлые металлы. Выход – пить сертифицированную бутилированную воду либо пропускать её через фильтр.

"Мы фиксируем значительный рост больных раком лёгких"

– Насколько компьютеры, смартфоны и микроволновые печи опасны для человека?

– Думаете почему бум выявления злокачественных опухолей головного мозга пришёлся на конец прошлого века? Просто люди массово стали пользоваться сотовыми телефонами. Если раньше раком головного мозга болели в основном люди от 50 до 60 лет, то сегодня опухоль выявляют у молодых. Это очень опасная тенденция.

– И что тогда делать? Нельзя же заставить человечество перестать пользоваться смартфонами.

– От новых технологий отказаться невозможно. Я сам не представляю жизни без телефона и компьютера. Однако необходимо уменьшить время пользования телефоном, использовать защитный экран и чехол, а также держать его на безопасном расстоянии. Мужчинам не нужно носить гаджеты в карманах брюк, а девушкам – рядом с грудью.

– Каким видом рака больше всего болеют жители края?

– Мы фиксируем значительный рост больных раком лёгких. В южных районах региона, где много солнечного света, распространён рак кожи. Озоновый слой в этой части региона истощён и это очень большая проблема. Но в целом Алтайский край – благоприятный для жизни регион: здесь чистый воздух, хороший климат и плодородная земля. Несмотря на большое количество онкобольных, у нас очень высокий уровень средней продолжительности жизни. Конечно, если бы не ядерные испытания на полигоне в Казахстане, жители Алтая были бы намного здоровее. Поэтому когда я слышу по телевизору разговоры о том, применять ли ядерное оружие в нынешней политической ситуации, то моё мнение однозначное: конечно же нет! Земля, где взорвут бомбу, будет заражена радиоактивными веществами на сотни лет.