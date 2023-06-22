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ВСУ обстреляли мост на границе Херсонской области и Крыма

По предварительной информации, Киев использовал британские высокоточные ракеты Storm Shadow

22 июня 2023, 13:33, ИА Амител

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мосты на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи поселка Чонгар. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По предварительной информации, Киев использовал британские высокоточные ракеты Storm Shadow. На самих мостах оказалось повреждено дорожное покрытие. Жертв в результате происшествия нет. 

Сальдо подчеркнул, что проезд машин восстановят в ближайшее время, сейчас движение организовано по резервному маршруту. 

Информацию подтверждал и глава Крыма Сергей Аксенов – он заявлял, что сейчас проводятся необходимые экспертизы.

СВО Происшествия

Комментарии 2

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Гость

13:36:57 22-06-2023

Наш МИД в очередной раз выразит серьезную озабоченность???

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Гость

14:50:55 22-06-2023

Гость (13:36:57 22-06-2023) Наш МИД в очередной раз выразит серьезную озабоченность???... И напугает "адекватными мерами" по центрам принятия решений

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