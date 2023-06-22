ВСУ обстреляли мост на границе Херсонской области и Крыма

По предварительной информации, Киев использовал британские высокоточные ракеты Storm Shadow

22 июня 2023, 13:33, ИА Амител













Фото: t.me/SALDO_VGA

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мосты на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи поселка Чонгар. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По предварительной информации, Киев использовал британские высокоточные ракеты Storm Shadow. На самих мостах оказалось повреждено дорожное покрытие. Жертв в результате происшествия нет.

Сальдо подчеркнул, что проезд машин восстановят в ближайшее время, сейчас движение организовано по резервному маршруту.

Информацию подтверждал и глава Крыма Сергей Аксенов – он заявлял, что сейчас проводятся необходимые экспертизы.