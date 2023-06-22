ВСУ обстреляли мост на границе Херсонской области и Крыма
По предварительной информации, Киев использовал британские высокоточные ракеты Storm Shadow
22 июня 2023, 13:33, ИА Амител
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мосты на границе между Херсонской областью и Крымом вблизи поселка Чонгар. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По предварительной информации, Киев использовал британские высокоточные ракеты Storm Shadow. На самих мостах оказалось повреждено дорожное покрытие. Жертв в результате происшествия нет.
Сальдо подчеркнул, что проезд машин восстановят в ближайшее время, сейчас движение организовано по резервному маршруту.
Информацию подтверждал и глава Крыма Сергей Аксенов – он заявлял, что сейчас проводятся необходимые экспертизы.
13:36:57 22-06-2023
Наш МИД в очередной раз выразит серьезную озабоченность???
14:50:55 22-06-2023
Гость (13:36:57 22-06-2023) Наш МИД в очередной раз выразит серьезную озабоченность???... И напугает "адекватными мерами" по центрам принятия решений