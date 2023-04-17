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Раскрыта тайна появления мистических кругов в Барнауле, напугавших жителей

Помощь Малдера и Скалли не понадобится

17 апреля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: t.me/go_barnaul_telegram
Фото: t.me/go_barnaul_telegram

Неизвестные круги на стадионе школы оставил человек с детской коляской, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.

Напомним, в воскресенье вечером, 16 апреля, на стадионе школы № 133 были обнаружены круги. Жители микрорайона Дружный решили, что в кругах могут быть виноваты инопланетяне и "понадобится помощь Малдера и Скалли" из сериала "Секретные материалы".

"А вот и разгадка загадочных кругов. Догадались бы до такого?" 2 с иронией поинтересовались в канале.

На видео человек с детской коляской снимает на камеру, как ходит кругами, постепенно уменьшая радиус, а после возвращается обратно по своим же следам.

Барнаул забавные истории

Комментарии 5

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Гость

11:22:41 17-04-2023

Бедные барнаульцы, то самолёта испугаются, то кругов

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Гость

11:32:52 17-04-2023

Пора мухомор запрещать уже. Это он так воздействует на человека с коляской

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Гость

11:37:27 17-04-2023

Догадались бы до такого?- нее... мы все дураки

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Гость

11:49:13 17-04-2023

Ему же надо было выехать обратно по своим же следам!!! С мухоморами вряд ли бы получилось!!!

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Вася

12:14:59 17-04-2023

Испугались собственной глупости и недалёкости.

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