Раскрыта тайна появления мистических кругов в Барнауле, напугавших жителей
Помощь Малдера и Скалли не понадобится
17 апреля 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: t.me/go_barnaul_telegram
Неизвестные круги на стадионе школы оставил человек с детской коляской, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.
Напомним, в воскресенье вечером, 16 апреля, на стадионе школы № 133 были обнаружены круги. Жители микрорайона Дружный решили, что в кругах могут быть виноваты инопланетяне и "понадобится помощь Малдера и Скалли" из сериала "Секретные материалы".
"А вот и разгадка загадочных кругов. Догадались бы до такого?" 2 с иронией поинтересовались в канале.
На видео человек с детской коляской снимает на камеру, как ходит кругами, постепенно уменьшая радиус, а после возвращается обратно по своим же следам.
11:22:41 17-04-2023
Бедные барнаульцы, то самолёта испугаются, то кругов
11:32:52 17-04-2023
Пора мухомор запрещать уже. Это он так воздействует на человека с коляской
11:37:27 17-04-2023
Догадались бы до такого?- нее... мы все дураки
11:49:13 17-04-2023
Ему же надо было выехать обратно по своим же следам!!! С мухоморами вряд ли бы получилось!!!
12:14:59 17-04-2023
Испугались собственной глупости и недалёкости.