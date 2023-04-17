Раскрыта тайна появления мистических кругов в Барнауле, напугавших жителей

Помощь Малдера и Скалли не понадобится

17 апреля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: t.me/go_barnaul_telegram

Неизвестные круги на стадионе школы оставил человек с детской коляской, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.

Напомним, в воскресенье вечером, 16 апреля, на стадионе школы № 133 были обнаружены круги. Жители микрорайона Дружный решили, что в кругах могут быть виноваты инопланетяне и "понадобится помощь Малдера и Скалли" из сериала "Секретные материалы".

"А вот и разгадка загадочных кругов. Догадались бы до такого?" 2 с иронией поинтересовались в канале.

На видео человек с детской коляской снимает на камеру, как ходит кругами, постепенно уменьшая радиус, а после возвращается обратно по своим же следам.