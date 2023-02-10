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Раскрыта тайна многочисленности бесстрашных белок в Барнауле

Ждать ли барнаульцам в городских лесах тигров и черепах?

10 февраля 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: Марина Микрюкова / vk.com/mobilographiya

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев объяснил в паблике "Мобильная фотография", почему в городе стало много белок.

В соцсети опубликовали новую порцию фотографий белок и задались вопросом, по какой причине выросло их количество в Барнауле и почему они такие бесстрашные.

"Мы 10 лет их из зоопарка выпускаем в город. Они размножаются и живут", – ответил Писарев.

У него спросили, ждать ли по этой же причине тигров и черепах в городских лесах, где они будут "лихо размножаться".

"Упаси Боже", – с улыбкой ответил директор зоопарка.

Комментарии 22

  • То-то они рядом с зоопарком такие ухоженные.А стоит через дороги перебраться,по которым трамваи ходят,- вот уже вольные хлебА,больше бЕга и заботы )
    10 февраля, Гость   Ответить
  • по 50 лет СССР и Георгиева их пачками давят машины
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А почему бы Писареву не выпускать белок в бору, в их естественную среду обитания? Или легче выкинуть за забор?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • На Георгиева их давят,видимо,мчащиеся ночью (
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ездить надо внимательнее, чтобы никого не давить. Зрение проверить, очки подобрать, если слабое.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Давят белок( потому что надо на дорогу смотреть, а не в смартфон. Каждый второй едет и непонятно - то ли потерял чего в промежности. То ли вшей лобковых вычесывает.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы по Отжатому Волку дали информацию.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • акто волка вспомнит тому глаз вон
    10 февраля, Гость   Ответить
  • ездить надо внимательнее - мне пофиг на белочек, пусть сами смотрят куда лезут
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы по Отжатому Волку дали информацию.---- сходи да узнай. никому твой волк не интересен.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Лучше бы по Отжатому Волку дали информацию" - не по отжатому, а по спасенному. Живет он сейчас пушистый, ухоженный и всем довольный.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Белок вокруг города, в частности, в районе Телецентра- уйма. Писарев правильно делает, что выпускает белок именно в парках. Кстати, в парке Целинников живут и ежи. Ну, а то, что барнаульские водители через одного слепоглухонемые бараны, известно по всей Сибири. В Новосибе, в районе Академгородка этих белок раз в 10 больше, но почему-то никто их не давит.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "мне пофиг на белочек, пусть сами смотрят куда лезут" - так и всему миру пофиг на тебя. Кому ты нужен такой пофигист? Никому!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "мне пофиг на белочек, пусть сами смотрят куда лезут" --- Гость, так тебе на всех пофиг, раз "пусть сами смотрят куда лезут". Позиция инфантила. Хорошо бы права у тебя отобрать, раз не повзрослел еще. Рано тебе за руль.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А почему бы Писареву не выпускать белок в бору - Да видно сами сбегают.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Заступники, за голубей с воробьями и крысами позаступайтесь.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "за голубей с воробьями и крысами позаступайтесь." --- Гость, популяция воробьёв и так сильно уменьшилась, ты не заметил? А голуби и крысы - это такая зараза, которую хоть дави, хоть нет, всё равно везде полно.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • В остатках Алеусского бора, что в Хабарском районе, уже лет десять как исчезли белки. Вот куда выпускали бы!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • В Британии национальная трагедия- расплодившиеся американские белки вовсю истребляют исконно-британских. Вот куда выпускать надо.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Пускай в Бийск везут лишних белок, у нас почему то в последние годы белки пропали из городской черты, в лес зайдёшь тишина - аж страшно!!!, ни души! (зверино-птичей)
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы по Отжатому Волку дали информацию._____________Писарев его в парк выпустил, он там наркоманов по ночам гоняет.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Да и в Барнауле на южном направлении в лесу что то не видно много белок
    10 февраля, Гость   Ответить
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