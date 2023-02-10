Раскрыта тайна многочисленности бесстрашных белок в Барнауле
Ждать ли барнаульцам в городских лесах тигров и черепах?
10 февраля 2023, 11:17, ИА Амител
Белки в Барнауле
Фото: Марина Микрюкова / vk.com/mobilographiya
Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев объяснил в паблике "Мобильная фотография", почему в городе стало много белок.
В соцсети опубликовали новую порцию фотографий белок и задались вопросом, по какой причине выросло их количество в Барнауле и почему они такие бесстрашные.
"Мы 10 лет их из зоопарка выпускаем в город. Они размножаются и живут", – ответил Писарев.
У него спросили, ждать ли по этой же причине тигров и черепах в городских лесах, где они будут "лихо размножаться".
"Упаси Боже", – с улыбкой ответил директор зоопарка.
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