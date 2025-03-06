Николая Онищенко похоронят в селе Романовского района

06 марта 2025, 17:30, ИА Амител

Глава Завьяловского района Николай Онищенко / Фото: официальная страница Онищенко во "ВКонтакте"

Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко похоронят 7 марта в селе Гилев-Лог, рассказали в местной администрации.

Прощание состоится с 11:00 до 13:00 в Многофункциональном культурном центре Завьяловского района на улице Советской, 137.

Также сообщалось, что многие чиновники завьяловской администрации сейчас находятся на выезде. Возможно, они занимаются организацией похорон.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, который после произошедшего пытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому.

Предположительно, 51-летнего чиновника застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. По информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

По факту убийства алтайский СК возбудил уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил ход его расследования на контроль.