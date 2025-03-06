Раскрыты место и время прощания с убитым главой Завьяловского района
Николая Онищенко похоронят в селе Романовского района
06 марта 2025, 17:30, ИА Амител
Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко похоронят 7 марта в селе Гилев-Лог, рассказали в местной администрации.
Прощание состоится с 11:00 до 13:00 в Многофункциональном культурном центре Завьяловского района на улице Советской, 137.
Также сообщалось, что многие чиновники завьяловской администрации сейчас находятся на выезде. Возможно, они занимаются организацией похорон.
Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, который после произошедшего пытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому.
Предположительно, 51-летнего чиновника застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. По информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.
По факту убийства алтайский СК возбудил уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил ход его расследования на контроль.
23:49:40 06-03-2025
Каким образом ставится на контроль ход расследования уголовного дела прокурором?
05:59:50 07-03-2025
- "Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко похоронят 7 марта в селе Гилев-Лог, рассказали в местной администрации." В Википедии Гилев Лог с каждым годом уходит в забвение.
07:06:29 07-03-2025
И какими же полезными делами сей персонаж прославился, что про него так много пишут? Район с колен поднял? Гилев Лог самое то место.
07:29:00 07-03-2025
Ничего странного нет. Гилев Лог -наверняка родина погибшего.
07:56:38 07-03-2025
Горожанин. (07:29:00 07-03-2025) Ничего странного нет. Гилев Лог -наверняка родина погибшего.... Точно так.