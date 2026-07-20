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Расписание некоторых пригородных поездов изменится в Алтайском крае

Временные меры начнут действовать с 21 июля

20 июля 2026, 13:50, ИА Амител

Пригородный поезд на Алтае / Фото: amic.ru
Пригородный поезд на Алтае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае временно изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Меры будут действовать с 21 по 26 июля. 

Корректировка времени следования составит от двух минут до 2 часов 35 минут.

Измененные маршруты

  • Барнаул — Усть-Тальменская — Барнаул;
  • Барнаул — Красный Боец — Барнаул;
  • Барнаул — Черепаново — Барнаул;
  • Барнаул — Озерки — Барнаул;
  • Среднесибирская — Барнаул;
  • Барнаул — Камень-на-Оби — Барнаул;
  • Барнаул — Алейская — Барнаул;
  • Барнаул — Рубцовск — Барнаул;
  • Алейская — Локоть;
  • Локоть — Рубцовск.

Электропоезда № 6011/6014 сообщением Барнаул — Красный Боец — Барнаул будут следовать по маршруту Озерки — Барнаул — Озерки.

Алтайский край общественный транспорт
       

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