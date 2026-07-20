Временные меры начнут действовать с 21 июля

20 июля 2026, 13:50, ИА Амител

Пригородный поезд на Алтае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае временно изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Меры будут действовать с 21 по 26 июля.

Корректировка времени следования составит от двух минут до 2 часов 35 минут.

Измененные маршруты

Барнаул — Усть-Тальменская — Барнаул;

Барнаул — Красный Боец — Барнаул;

Барнаул — Черепаново — Барнаул;

Барнаул — Озерки — Барнаул;

Среднесибирская — Барнаул;

Барнаул — Камень-на-Оби — Барнаул;

Барнаул — Алейская — Барнаул;

Барнаул — Рубцовск — Барнаул;

Алейская — Локоть;

Локоть — Рубцовск.

Электропоезда № 6011/6014 сообщением Барнаул — Красный Боец — Барнаул будут следовать по маршруту Озерки — Барнаул — Озерки.