Заработал автобусный маршрут от Алейска до Усть-Чарышской Пристани

Раньше жители края добирались с пересадками

16 июля 2026, 09:30, ИА Амител

Межмуниципальный автобус / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае заработал новый межмуниципальный автобусный маршрут № 453, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Он следует по направлению Алейск — Усть-Чарышская Пристань.

До этого жители края могли добираться до города только с пересадками: проходящие маршруты № 830 (Барнаул — Усть-Пристань) и № 887 (Барнаул — Краснодарское) являются транзитными и не заезжают в Алейск.

Как будут выполняться рейсы?

Совершать поездки можно будет по вторникам и пятницам на автобусе малого класса.