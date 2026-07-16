Заработал автобусный маршрут от Алейска до Усть-Чарышской Пристани
Раньше жители края добирались с пересадками
16 июля 2026, 09:30, ИА Амител
Межмуниципальный автобус / Фото: Минтранс Алтайского края
В Алтайском крае заработал новый межмуниципальный автобусный маршрут № 453, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Он следует по направлению Алейск — Усть-Чарышская Пристань.
До этого жители края могли добираться до города только с пересадками: проходящие маршруты № 830 (Барнаул — Усть-Пристань) и № 887 (Барнаул — Краснодарское) являются транзитными и не заезжают в Алейск.
Как будут выполняться рейсы?
Совершать поездки можно будет по вторникам и пятницам на автобусе малого класса.
- Отправление из села Усть-Чарышская Пристань — в 07:30 и 17:00.
- Рейсы из Алейска — в 05:30 и 15:00.
09:34:49 16-07-2026
Раньше такой ходил, еще в Усть-Калманку