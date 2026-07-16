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Заработал автобусный маршрут от Алейска до Усть-Чарышской Пристани

Раньше жители края добирались с пересадками

16 июля 2026, 09:30, ИА Амител

Межмуниципальный автобус / Фото: Минтранс Алтайского края
Межмуниципальный автобус / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае заработал новый межмуниципальный автобусный маршрут № 453, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Он следует по направлению Алейск — Усть-Чарышская Пристань. 

До этого жители края могли добираться до города только с пересадками: проходящие маршруты № 830 (Барнаул — Усть-Пристань) и № 887 (Барнаул — Краснодарское) являются транзитными и не заезжают в Алейск.

Как будут выполняться рейсы? 

Совершать поездки можно будет по вторникам и пятницам на автобусе малого класса.

  • Отправление из села Усть-Чарышская Пристань — в 07:30 и 17:00.
  • Рейсы из Алейска — в 05:30 и 15:00.

Алтайский край общественный транспорт
       

Комментарии 1

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Гость

09:34:49 16-07-2026

Раньше такой ходил, еще в Усть-Калманку

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