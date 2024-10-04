"Расширить возможности". Зачем хотят объединить медицинские колледжи Алтайского края?
Узнали, когда произойдет реформа и вырастут ли стипендии студентов и зарплаты педагогов после объединения
04 октября 2024, 09:50, ИА Амител
Все медицинские колледжи Алтайского края хотят объединить в один. Центром нового учреждения станет Барнаульский базовый медицинский колледж (ББМК), который получит название Алтайский институт развития медицинского образования. Зачем это делается, когда начнется реформа и как она отразится на студентах и педагогах, в "Переговорке" на amic.ru рассказала директор ББМК Ольга Бондаренко. Она подчеркивает: решение об объединении поступило не "сверху" – сами колледжи говорят о том, что пришло время сообща и в единой системе готовить кадры для регионального здравоохранения. Сейчас документ об объединении должен пройти согласование губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Подробнее о том, какие проблемы поможет решить объединение колледжей, когда начнется реформа и ждать ли в связи с этим сокращений – в нашем видео. Поговорили и о том, как правительство и Минздрав Алтайского края на данный момент решают кадровые проблемы в государственных клиниках региона.
Кто в "Переговорке"
Бондаренко Ольга Михайловна.
Родилась 14 марта 1972 года. Окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт.
Прошла переподготовку:
с 2012 по 2015 год – ФГБОУВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ"; Московский финансово-юридический университет;
Московская академия государственного и муниципального управления;
Национальный институт "Высшая школа управления".
Общий стаж работы 28 лет.
С марта 2020 года – директор КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский колледж".
Председатель Совета директоров медицинских образовательных организаций Алтайского края, член Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений СФО, член Алтайской региональной общественной организации "Профессиональная ассоциация средних медицинских работников".
01:27 "Удалось стабилизировать отток". О дефиците кадров в медицинских учреждениях Алтайского края.
03:19 "Ориентированы на трудоустройство в региональные учреждения". О целевом обучении в медицинских колледжах, и как внебюджетникам возмещают средства на обучение из краевого бюджета.
04:33 Сколько выпускников медколледжей устраиваются работать в государственные лечебные учреждения Алтайского края?
06:04 Какие специальности в медицинских колледжах самые востребованные и какой конкурс на место был в этом году?
07:09 Зачем объединять медицинские колледжи в Алтайском крае?
08:46 "Задача – "сшить" образование и систему здравоохранения и все обучение построить на решении задач региона в медицинской сфере", – объясняет Бондаренко.
09:12 "Единый подход к качеству обучения". Насколько изменится образовательная программа в колледжах?
10:23 Опыт объединения учреждений образования есть в Кемеровской области и Екатеринбурге. Что говорят те, кто уже пошел по этому пути?
11:11 "Решение принято снизу". Насколько готовы колледжи к объединению и что будет с кадрами?
14:29 "Задачи сэкономить нет". Ждать ли сокращения сотрудников колледжей в связи с реорганизацией?
16:45 "Расширенные возможности" и "каждый должен найти себя". Что получат студенты в связи с объединением образовательных учреждений?
20:43 Изменятся ли стипендии у студентов медицинских колледжей?
21:23 Вырастут ли заработные платы педагогов после объединения и сколько они получают сейчас?
23:18 Когда начнется реформа и к какому сроку она будет завершена?
24:33 В прошлом году в медицинских колледжах на год сократили сроки обучения. Как проходило обучение по ускоренной программе и каков эффект?
26:34 До чего нас доведут эти реформы?
10:07:47 04-10-2024
Директору хорошо, заместителю...т.е администрации колледжа, ни кому больше.
10:08:48 04-10-2024
койки переставлять бесполезно
11:17:29 04-10-2024
систему строгого учета спирта и наркосодержащих надо усилить и углубить.
и чтобы интерны не бухали.
12:13:23 04-10-2024
Зачем...Смешной вопрос, давно решенный на просторах высшего образования...Зачем у нас Все институты внезапно стали университетами, а кафедры и училища выделились в институты...Другой статус и соответственно другой бюджет...А уровень скатился в разы ниже СССРовского ...
17:32:45 04-10-2024
Интересно, директор медицинского колледжа, без медицинского образования.
17:34:46 04-10-2024
Видимо хороший управленец, менеджер эффективный
19:02:56 04-10-2024
Оптимизация добралась до учебных заведений, что дальше будут оптимизировать.
20:12:43 04-10-2024
Оптимизация шаговая доступность ... Где это .в налоговую за 120-150 км , к врачу специалисту за 150-250 км . Что ещё не нахлебались?
00:00:18 05-10-2024
А почему директор без медицинского образования ? Что она там делает ? И что касается конкретно темы - от перестановки слагаемых сумма не меняется. Понимайте как хотите.
18:32:19 05-10-2024
Добьют они напрочь медицину алтайский край итак уже в самом низу во всех отраслях в том числе и медицина а этому директору в экономической сфере места не нашлось вот и засунули в медицину