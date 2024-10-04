"Расширить возможности". Зачем хотят объединить медицинские колледжи Алтайского края?

Узнали, когда произойдет реформа и вырастут ли стипендии студентов и зарплаты педагогов после объединения

04 октября 2024, 09:50, ИА Амител

Все медицинские колледжи Алтайского края хотят объединить в один. Центром нового учреждения станет Барнаульский базовый медицинский колледж (ББМК), который получит название Алтайский институт развития медицинского образования. Зачем это делается, когда начнется реформа и как она отразится на студентах и педагогах, в "Переговорке" на amic.ru рассказала директор ББМК Ольга Бондаренко. Она подчеркивает: решение об объединении поступило не "сверху" – сами колледжи говорят о том, что пришло время сообща и в единой системе готовить кадры для регионального здравоохранения. Сейчас документ об объединении должен пройти согласование губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Подробнее о том, какие проблемы поможет решить объединение колледжей, когда начнется реформа и ждать ли в связи с этим сокращений – в нашем видео. Поговорили и о том, как правительство и Минздрав Алтайского края на данный момент решают кадровые проблемы в государственных клиниках региона.

Кто в "Переговорке"



Бондаренко Ольга Михайловна.

Родилась 14 марта 1972 года. Окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт.

Прошла переподготовку:

с 2012 по 2015 год – ФГБОУВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ"; Московский финансово-юридический университет;

Московская академия государственного и муниципального управления;

Национальный институт "Высшая школа управления".

Общий стаж работы 28 лет.

С марта 2020 года – директор КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский колледж".

Председатель Совета директоров медицинских образовательных организаций Алтайского края, член Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений СФО, член Алтайской региональной общественной организации "Профессиональная ассоциация средних медицинских работников".

01:27 "Удалось стабилизировать отток". О дефиците кадров в медицинских учреждениях Алтайского края.

03:19 "Ориентированы на трудоустройство в региональные учреждения". О целевом обучении в медицинских колледжах, и как внебюджетникам возмещают средства на обучение из краевого бюджета.

04:33 Сколько выпускников медколледжей устраиваются работать в государственные лечебные учреждения Алтайского края?

06:04 Какие специальности в медицинских колледжах самые востребованные и какой конкурс на место был в этом году?

07:09 Зачем объединять медицинские колледжи в Алтайском крае?

08:46 "Задача – "сшить" образование и систему здравоохранения и все обучение построить на решении задач региона в медицинской сфере", – объясняет Бондаренко.

09:12 "Единый подход к качеству обучения". Насколько изменится образовательная программа в колледжах?

10:23 Опыт объединения учреждений образования есть в Кемеровской области и Екатеринбурге. Что говорят те, кто уже пошел по этому пути?

11:11 "Решение принято снизу". Насколько готовы колледжи к объединению и что будет с кадрами?

14:29 "Задачи сэкономить нет". Ждать ли сокращения сотрудников колледжей в связи с реорганизацией?

16:45 "Расширенные возможности" и "каждый должен найти себя". Что получат студенты в связи с объединением образовательных учреждений?

20:43 Изменятся ли стипендии у студентов медицинских колледжей?

21:23 Вырастут ли заработные платы педагогов после объединения и сколько они получают сейчас?

23:18 Когда начнется реформа и к какому сроку она будет завершена?

24:33 В прошлом году в медицинских колледжах на год сократили сроки обучения. Как проходило обучение по ускоренной программе и каков эффект?

26:34 До чего нас доведут эти реформы?