"Нужно развиваться". Зачем Алтайскому краю институт для фельдшеров и медсестер?

Руководители алтайских медколледжей пришли к выводу, что только вместе смогут улучшить качество среднего медобразования

03 октября 2024, 06:15, ИА Амител

День знаний в Барнаульском базовом медицинском колледже / Фото: сообщество колледжа во "ВКонтакте"

В Алтайском крае собираются создать единое образовательное учреждение для подготовки средних медработников, объединив все медицинские колледжи. Оно получит новое название – Алтайский институт развития медицинского образования. Еще летом эту идею обсудили в образовательном и медицинском сообществах и одобрили на комиссии регионального Минздрава, теперь ждут решения губернатора.

Объединение станет огромным шагом вперед для медицинского образования, считает директор Барнаульского базового медицинского колледжа (ББМК) Ольга Бондаренко. По ее словам, это не навязанное сверху решение – сами колледжи сошлись на том, что качественно готовить необходимые кадры для регионального здравоохранения можно только сообща.

О том, как планируют объединять колледжи, какие проблемы это решит и стоит ли опасаться, что грядут сокращения, – в материале amic.ru.

Шесть объединят в один

Сейчас в Алтайском крае работает шесть образовательных учреждений, которые готовят средних медицинских работников. Это медколледжи в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби и Родинском районе, а также медицинский техникум в Благовещенке.

По задумке, все они должны стать единым институтом. Центром будет Барнаул, а остальные учреждения превратятся в филиалы. Руководитель Барнаульского базового медицинского колледжа Ольга Бондаренко убеждена, что новый подход даст огромный толчок к развитию: позволит по всему краю готовить медиков точечно, под задачи региона.

"Это будет мощное и многофункциональное учреждение. Уровень образования мы не меняем – среднее профессиональное. Но меняем цель всей нашей деятельности. Задача – сшить образование с самой медициной. Сейчас это колледжи, а в будущем они станут опорными точками для всей системы здравоохранения", – рассказывает директор.Она подчеркивает: объем образовательных услуг удастся расширить.

Дать всем равные условия

Сейчас в колледжах разная техническая база и разный набор специальностей. Отличаются даже образовательные программы, отмечает Бондаренко. И такая ситуация, по ее словам, создает ненужную конкуренцию между колледжами. Особенно она сильна в постдипломном образовании – при повышении квалификации уже работающих медиков. Многие стремятся уехать в Барнаул, хотя могли бы отучиться и в своем городе.

Объединение позволит учреждениям не соревноваться, а работать единым фронтом, убеждена директор ББМК: везде будут учить одинаково. В краевом Минздраве также убеждены, что новый подход станет огромным шагом вперед в медицинском образовании региона.

"Формироваться учебная программа будет не только образовательными организациями, но и медучреждениями, которые потом будут принимать выпускников на работу. Единая лицензия позволит филиалам открывать направления, которых в них раньше не было. Перед образовательными учреждениями стоит важная задача – закрыть дефицит кадров, который формировался годами. И новый подход даст огромный толчок к развитию: позволит по всему краю готовить медиков точечно, под нужды региона", - считает и.о. начальника отдела по вопросам государственной службы и кадров Минздрава Алтайского края Анастасия Трубникова.

Фото: сообщество ББМК "Вконтакте"

Единая лицензия позволит филиалам открывать направления, которых в них раньше не было, добавляет директор Каменского медицинского колледжа Елена Волошина.

"У нас в колледже все заточено на два направления – "Лечебное дело" и "Сестринское дело". Но потребности медицинского округа, на нужды которого мы работаем, шире. С единой лицензией у нас будет возможность реализовывать и другие направления подготовки. Например, "Лабораторная диагностика". Абитуриенту, который в нем заинтересован, уже не надо будет уезжать из Камня. Мы сами сможем насыщать наши больницы кадрами, которых так не хватает в округе", – поясняет руководитель.Студентам, которые захотят переехать уже в процессе обучения, будет гораздо легче переводиться из филиала в филиал, добавляет директор Бийского медицинского колледжа Валерий Шелер.

"Студент сегодня может учиться у нас, а завтра – в Барнауле. Ему ничего не нужно будет досдавать или пересдавать. Будет действовать единая комиссия. Где-то недобрали абитуриентов, где-то перебрали: можно будет их перераспределить", – объясняет он.Такие перспективы нравятся и студентам: станет просто-напросто удобнее, убеждена Рината Цибуля, которая учится на медсестру в Каменском колледже.

"Огромным плюсом будет единое цифровое пространство. А по окончании можно будет в любом из филиалов пройти дополнительную подготовку по необходимому направлению работы. Думаю, качество подготовки будет на высшем уровне, когда мы станем одним институтом", – считает студентка.

Рубцовский медицинский колледж / Фото: сообщество колледжа "Вконтакте"

"Мы к вам, а вы к нам"

Еще один плюс, который колледжи получат от объединения, – возможность пользоваться оборудованием друг друга. Сейчас в учреждениях разное оснащение, поэтому и студенты учатся в разных условиях. В едином институте у них появится возможность выезжать в другие колледжи, чтобы освоить тот или иной модуль.

"Учащиеся будут иметь возможность пользоваться всеми ресурсами. Например, студенты из других городов края смогут на какие-то модули приезжать в Барнаул, осваивать их на нашей площадке. Так же и наши ребята могут поехать в другой колледж и освоить там определенный цикл", – говорит Бондаренко.По ее словам, каждый филиал института будет углубленно развивать какое-то определенное направление, соответственно, и техническая база по этой специализации там будет сильнее. А статус единого института даст студентам равный доступ ко всему.

Например, Бийск уже сейчас гораздо сильнее в обучении специалистов для скорой помощи, подчеркивает Валерий Шелер.

"У нас в колледже есть дорогостоящий макет скорой помощи, которого больше нет ни у кого в крае. Мы открыты: пожалуйста, приезжайте и учитесь. А в Барнауле и Рубцовске есть симуляционные центры, которыми смогут пользоваться наши студенты. Надо будет лишь правильно составить расписание", – говорит директор.

Никаких сокращений не будет

По словам Бондаренко, создание нового образовательного учреждения не имеет ничего общего с "оптимизацией", на которую периодически жалуются жители региона. Директор заверила, что педагогический состав сокращать не будут.

"У нас не стоит задачи сэкономить какие-то ресурсы, чтобы их перенаправить. Не планируем сокращений ни педагогического, ни административного персонала. Просто все это будет переформатировано – мы выстраиваем работу в единой команде. Нам нужны уже имеющиеся сформированные команды, чтобы комфортно адаптироваться к новым условиям", – объясняет Бондаренко.Она также добавила, что и кадровая ситуация в колледжах разная. Поэтому при новых подходах преподаватели из одного филиала смогут выезжать в другие для работы по определенным модулям.

Планы по увеличению зарплат преподавателей тоже есть. Но об этом можно будет говорить только после полного объединения, уточняет директор барнаульского колледжа. В институте планируют провести полный аудит и найти такой подход, чтобы все педагоги были в равных условиях.

"Мы подошли к моменту, когда это необходимо"

По словам Бондаренко, все колледжи края еще летом начали подготовку к объединению, не дожидаясь официального решения. Руководители уже действуют командно и планируют совместное будущее.

"Можно сказать, что эта идея появилась снизу. Именно руководители колледжей первыми заговорили о том, что нам нужно объединяться. Мы подошли к моменту, когда это просто необходимо для дальнейшего развития. Чтобы готовить кадры для нужд края, мы должны быть не разрозненными колледжами, а единым механизмом с мощной базой и преподавательским составом", – говорит директор.Она напомнила, что перед образовательными учреждениями стоит важная задача – закрыть дефицит кадров, который формировался годами. По итогам 2023 года в Алтайском крае впервые за долгое время зафиксировали прирост врачей. А вот по средним медработникам удалось пока лишь остановить отток. Так что работы впереди еще очень много, констатирует Бондаренко.

По ее словам, подобную практику уже реализуют в других регионах: объединенные колледжи успешно готовят кадры в Кузбассе и Свердловской области. При этом одномоментного объединения не будет: полноценно процесс планируется завершить к концу нынешнего учебного года.