Рассмотрение последнего убийства возможного маньяка Манишина протянется дольше других

Сейчас Калманский районный суд опрашивает свидетелей по эпизоду с убийством 17-летней Ксении Киргизовой

10 октября 2024, 08:15, Антон Дегтярев

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

Калманский районный суд будет рассматривать одиннадцатое и последнее убийство возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина дольше, чем остальные эпизоды. Все потому, что по этому случаю должно выступить много свидетелей. На данный момент осталось допросить еще 10 человек по теме убийства 17-летней Ксении Киргизовой. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Последнее судебное заседание по делу состоялось 9 октября 2024 года. На нем допросили трех свидетелей по эпизоду, которые не являются родственниками Киргизовой, пояснили в суде.

"Продолжаем исследовать эпизод, еще свидетелей допрашиваем, пытаемся их вызывать лично или по видеосвязи опрашивать. По эпизоду осталось еще много свидетелей – человек 10. Вряд ли на следующем заседании мы с этим убийством закончим. Потерпевших больше нет, родителей мы уже опросили, остались только свидетели и рассмотрение письменных доказательств", – отметили в суде.

Следующее заседание по делу Манишина состоится в понедельник, 14 октября, в 12 часов. На него позовут других свидетелей. Сколько именно их будет, в суде не пояснили.

Рассматривать эпизод с убийством Киргизовой суд начал 7 октября. Тогда были опрошены потерпевшие – родители Киргизовой, а также один свидетель. Все они присутствовали на заседании очно.

Отметим, что студентка АлтГТУ Ксения Киргизова в 2000 году после поступления в вуз поехала на отработку и пошла узнать, можно ли перевестись с платного отделения на бесплатное. На площади перед вузом Киргизова встретилась с Манишиным, который, по версии следствия, пообещал помочь ей перевестись на бюджет. Мужчина заверил студентку, что человек, который решает такие вопросы, живет за городом, и надо поехать и поговорить с ним. Киргизова села к Манишину в машину, он отвез ее в Калманский район и там убил. Тело девушки нашли на 34-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в октябре 2000 года.

Напомним, что Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, совершенном в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах Манишин признался еще в десяти убийствах. Среди жертв он назвал пропавших в 2000 году абитуриенток АлтГТУ. Полный список убитых девушек можно посмотреть здесь.

В мае 2024 года дело Виталия Манишина направили в Калманский районный суд, где его начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").

С июня суд изучил убийства Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой и Анжелы Бурдаковой. На данный момент осталось разобрать обстоятельства смерти Ксении Киргизовой. Но после этого суду предстоит опросить еще более 50 "общих" свидетелей, которые связаны с Манишиным, но не с конкретными убийствами. Затем будут судебные прения, а после них – приговор.