Кого и когда убил "политеховский" маньяк? Список жертв

На данный момент известно об 11 девушках и женщинах, которых убил "политеховский" маньяк

27 мая 2024, 08:15, Антон Дегтярев

Фотографии жертв "политеховского" маньяка/ Фото: Следком Алтайского края

Одиннадцать девушек и женщин стали жертвами "политеховского" маньяка, которого не могли найти в Алтайском крае больше 20 лет. При этом следователи не исключают, что пострадавших может быть больше – работа над этим делом еще продолжается. Обвинение в преступлениях предъявлено бывшему замглавы администрации Калманского района Виталию Манишину. Amic.ru рассказывает о тех, кого, по версии следствия, мог убить Виталий Манишин.

Кто стал жертвой "политеховского" маньяка?

1. Людмила Обидина (17 лет) – пропала в 1989 году. Ее считают первой жертвой. По версии следствия, Манишин, которому на тот момент было 19 лет, познакомился с Людмилой на автобусной остановке в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Молодой человек был в компании друзей. Знакомство решили отметить. В какой-то момент друзья уехали за спиртным, а Манишин и Обидина остались наедине в лесополосе. Манишин попытался изнасиловать девушку, но та оказала сопротивление. И он ее убил. Тело увез на лошади в сторону и закопал. Следователи отмечают: в тот раз убивать Манишин не планировал, вышло "случайно". Тело Людмилы нашли спустя год после убийства. Манишина опрашивали, но он ответил, что уехавшие друзья слишком долго отсутствовали, и они с девушкой разошлись по домам в разные стороны. Тогда молодой человек подозрений у полиции не вызвал.

2. Чодураа Ооржак (21 год) – пропала 28 июня 1999 года. По версии следствия, это первое спланированное убийство абитуриентки вуза. Чодураа Ооржак приехала из Тывы поступать в университет. В тот день девушка вышла из общежития, чтобы подать документы в АлтГТУ, и пропала. Ее тело нашли через год, в овраге в Калманском районе.

3. Светлана Филипченко (27 лет) – пропала в июле 1999 года. Приехала в Барнаул из Новосибирска в поисках работы. Как говорят следователи, Манишин встретился с ней в центральной части Барнаула, обещал помочь с трудоустройством в один из вузов столицы Алтайского края. И под предлогом съездить к одному важному человеку, вывез девушку в Калманский район, где изнасиловал и задушил. В этом убийстве Манишин признался в 2023 году.

4. Наталья Бердышева (25 лет) – пропала 9 августа 1999 года. Приехала из Заринска трудоустраиваться в кооперативный техникум. Она вышла из дома и пропала. В последний раз ее видели в АлтГТУ. Тело Бердышевой нашли спустя месяц.

5. Юлия Техтиекова (16 лет) – пропала 29 июня 2000 года. К главному корпусу АлтГТУ девушку подвез отец – чтобы узнать условия для поступления в университет. Юлия вошла в здание и исчезла. Ее тело нашли недалеко от трассы Барнаул – Рубцовск.

6. Елена Анисимова (17 лет) – пропала 12 июля 2000 года. Приехала в Барнаул из Шелаболихинского района поступать в среднее специальное учебное заведение. Елена шла подавать документы в ПТУ № 35 и только через три месяца ее нашли убитой в овраге на трассе Барнаул – Рубцовск в Калманском районе.

7. Валентина Михайлюкова (53 года) – пропала 14 июля 2000 года возле Алтайского аграрного университета. Приехала в Барнаул помочь дочери зачислиться в университет. Манишин пообещал решить этот вопрос в обмен на денежное вознаграждение. Когда она передала Манишину 9 тысяч рублей, тот, по версии следствия, убил женщину. Тело Михайлюковой нашли рядом с трупами Ооржак и Анисимовой в овраге у трассы Барнаул – Рубцовск в Калманском районе.

8. Лилиана Вознюк (16 лет) – пропала 28 июля 2000 года в АлтГТУ. Девушка пошла в вуз на консультацию перед последним экзаменом. Больше ее живой никто не видел. Голову девушки нашли еще в 2001 году недалеко от села Новороманово. А вот тело обнаружили только в 2023-м (возле села Новороманово) – после признания Манишина, который и указал место захоронения.

9. Ольга Шмакова (17 лет) – пропала 1 августа 2000 года. Ольга шла в АлтГТУ, чтобы узнать результаты вступительных экзаменов. Шмакова посмотрела списки и выяснила, что не зачислена в вуз: ей не хватило трех баллов для поступления на факультет информатики. Последний раз друзья ее видели в фойе главного корпуса вуза.

10. Анжела Бурдакова (17 лет) – пропала 8 августа 2000 года. Приехала из Камня-на-Оби, пошла в АлтГТУ, чтобы подписать контракт на целевое обучение. Бланк заявления она взяла, вышла из кабинета в коридор, чтобы его заполнить, и исчезла. Тело девушки нашли на 42-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в Калманском районе 1 октября 2000 года.

11. Ксения Киргизова (17 лет) – пропала 15 августа 2000 года. Киргизова была зачислена в вуз и приехала в АлтГТУ на отработку. В какой-то момент она пошла в деканат, чтобы узнать, возможно ли перевестись с платного отделения на бюджетное. Последний раз ее видела сокурсница у входа в здание главного корпуса. Манишин, как считает следствие, познакомился с Киргизовой на "сковородке" – так называют студенты круглую площадь около университета. Манишин пообещал, что поможет девушке перевестись на бюджет, и заверил, что человек, решающий эти вопросы, живет за городом. Он сумел убедил подростка поехать и "поговорить с этим человеком". Отец Ксении был известным бизнесменом и помогал милиции искать девочку. Тело Ксении нашли на 34-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в октябре 2000 года.

Виталий Манишин на следственном эксперименте / Фото: алтайский Следком

Как убийца входил в доверие к жертвам?

Мужчина выглядел представительно, как правило, приезжал к АлтГТУ на белой "шестерке". Там он знакомился с девушками, чаще – с абитуриентками. Представлялся человеком, который "имеет связи" и может "решить проблемы с поступлением" или (в двух случаях) с трудоустройством в вуз. Девушки добровольно садились в припаркованный у здания вуза автомобиль. Дальше Манишин увозил жертв за город.

"Путем обмана убеждал девушек проследовать за ним и сесть в машину. Обвиняемый вывозил жертв в Калманский район в безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела потерпевших злоумышленник скрывал в околках на территории района, в том числе рядом с местами убийств, маскируя их ветками", – рассказали в Следкоме.

Во всех случаях, кроме трех, имело место изнасилование, рассказали в Следкоме. И основной мотив преступлений Манишина – сексуальный, считают следователи.

Они предполагают, что жертв маньяка может быть и больше. Однако достоверных данных, которые указывали бы на его причастность к другим преступлениям, пока нет.

На какой стадии дело?

Дело Виталия Манишина, который подозревается в преступлении, направлено в Калманский районный суд для разбирательства по существу. Дата первого заседания пока неизвестна.