Последнее убийство возможного маньяка Манишина начали разбирать в Калманском суде
Последней жертвой маньяка стала 17-летняя Ксения Киргизова
07 октября 2024, 15:00, Антон Дегтярев
В Калманском районном суде начали исследовать одиннадцатое и последнее убийство по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Очередное судебное заседание состоялось в понедельник, 7 октября. А именно на нем разбирали обстоятельства исчезновения и смерти 17-летней Ксении Киргизовой. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.
Как прошел суд?
На процессе 7 октября суд только начал разбирать последний вменяемый Манишину эпизод. По делу выступили потерпевшие (родители Киргизовой) и один свидетель.
"Допрошены двое потерпевших – это родители Киргизовой. Также допросили одного свидетеля. Все они присутствовали в суде очно. Однако часть свидетелей не была извещена об этом судебном заседании. Будем сейчас их переизвещать – может быть, кто-то явится в следующий раз. Также на грядущем заседании будут исследованы письменные материалы дела – осмотр места происшествия, экспертизы и так далее", – рассказали в суде.
Следующее заседание по делу Манишина состоится в среду, 9 октября, в 11 часов. На нем продолжится и, вероятно, завершится, изучение эпизода с убийством Киргизовой. Однако на этом рассмотрение дела не закончится. Потом суд будет опрашивать "общих" свидетелей, которые не связаны с конкретными убийствами. Таких осталось еще много – более 50 человек. Среди них, например, знакомые Манишина, отметили в Калманском районном суде. Всех этих свидетелей будут вызывать, но неизвестно, кто именно явится на процесс.
Как пропала Киргизова?
Ксения Киргизова на момент исчезновения уже была студенткой АлтГТУ. Она поехала на отработку и пошла в деканат узнать, можно ли перевестись с платного отделения на бесплатное. В последний раз ее видели у входа в здание главного корпуса.
Именно на площади перед главным корпусом, которую называют "сковородкой", Киргизова, по версии следствия, познакомилась с Манишиным. Мужчина пообещал студентке помочь перевестись на бюджет и заверил, что решающий такие вопросы человек якобы живет за городом. Манишин смог убедить Киргизову поехать и поговорить с этим человеком. Затем маньяк отвез девушку в Калманский район и там убил. Тело Киргизовой нашли на 34-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в октябре 2000 года.
Отец девушки, Владимир Киргизов, был известным бийским бизнесменом, он помог распространить информацию о пропаже свой дочери и других абитуриенток АлтГТУ, а также содействовал милиции в поисках девушек. Владимир Киргизов рассказывал amic.ru, считает ли он Манишина виновным в преступлениях и какой срок устроит родственников жертв маньяка.
Как идет процесс?
Виталия Манишина задержали в мае 2023 года. Сначала его подозревали только в убийстве Людмилы Обидиной, совершенном 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. Но затем на допросах Манишин признался еще в десяти убийствах, среди которых были и пропавшие в 2000 году абитуриентки АлтГТУ. Полный список жертв можно посмотреть здесь.
В мае 2024 года дело Виталия Манишина отправили в Калманский районный суд. Мужчину обвинили по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").
С тех пор суд изучил убийства Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой и Анжелы Бурдаковой. Сейчас осталось разобрать лишь обстоятельства гибели Ксении Киргизовой.
15:32:12 07-10-2024
И потом можно скидывать с балкона ?
21:21:21 07-10-2024
Гость (15:32:12 07-10-2024) И потом можно скидывать с балкона ?... Этого нельзя, он признался. А вот с предыдущим вышла осечка, вот и пришлось