Последней жертвой маньяка стала 17-летняя Ксения Киргизова

07 октября 2024, 15:00, Антон Дегтярев

Калманский районный суд / Фото: amic.ru

В Калманском районном суде начали исследовать одиннадцатое и последнее убийство по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Очередное судебное заседание состоялось в понедельник, 7 октября. А именно на нем разбирали обстоятельства исчезновения и смерти 17-летней Ксении Киргизовой. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Как прошел суд?

На процессе 7 октября суд только начал разбирать последний вменяемый Манишину эпизод. По делу выступили потерпевшие (родители Киргизовой) и один свидетель.

"Допрошены двое потерпевших – это родители Киргизовой. Также допросили одного свидетеля. Все они присутствовали в суде очно. Однако часть свидетелей не была извещена об этом судебном заседании. Будем сейчас их переизвещать – может быть, кто-то явится в следующий раз. Также на грядущем заседании будут исследованы письменные материалы дела – осмотр места происшествия, экспертизы и так далее", – рассказали в суде.

Следующее заседание по делу Манишина состоится в среду, 9 октября, в 11 часов. На нем продолжится и, вероятно, завершится, изучение эпизода с убийством Киргизовой. Однако на этом рассмотрение дела не закончится. Потом суд будет опрашивать "общих" свидетелей, которые не связаны с конкретными убийствами. Таких осталось еще много – более 50 человек. Среди них, например, знакомые Манишина, отметили в Калманском районном суде. Всех этих свидетелей будут вызывать, но неизвестно, кто именно явится на процесс.

Виталий Манишин с адвокатом / Фото: amic.ru

Как пропала Киргизова?

Ксения Киргизова на момент исчезновения уже была студенткой АлтГТУ. Она поехала на отработку и пошла в деканат узнать, можно ли перевестись с платного отделения на бесплатное. В последний раз ее видели у входа в здание главного корпуса.

Именно на площади перед главным корпусом, которую называют "сковородкой", Киргизова, по версии следствия, познакомилась с Манишиным. Мужчина пообещал студентке помочь перевестись на бюджет и заверил, что решающий такие вопросы человек якобы живет за городом. Манишин смог убедить Киргизову поехать и поговорить с этим человеком. Затем маньяк отвез девушку в Калманский район и там убил. Тело Киргизовой нашли на 34-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в октябре 2000 года.

Отец девушки, Владимир Киргизов, был известным бийским бизнесменом, он помог распространить информацию о пропаже свой дочери и других абитуриенток АлтГТУ, а также содействовал милиции в поисках девушек. Владимир Киргизов рассказывал amic.ru, считает ли он Манишина виновным в преступлениях и какой срок устроит родственников жертв маньяка.

Ксения Киргизова/ Фото: dzen.ru

Как идет процесс?

Виталия Манишина задержали в мае 2023 года. Сначала его подозревали только в убийстве Людмилы Обидиной, совершенном 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. Но затем на допросах Манишин признался еще в десяти убийствах, среди которых были и пропавшие в 2000 году абитуриентки АлтГТУ. Полный список жертв можно посмотреть здесь.

В мае 2024 года дело Виталия Манишина отправили в Калманский районный суд. Мужчину обвинили по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").

С тех пор суд изучил убийства Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой и Анжелы Бурдаковой. Сейчас осталось разобрать лишь обстоятельства гибели Ксении Киргизовой.