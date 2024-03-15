Расти, город. В Барнауле планируют застраивать жильем три гигантские территории
Участки скоро выставят на торги, где их смогут приобрести застройщики
15 марта 2024, 09:15, ИА Амител
В ближайшие годы строительство жилья в Барнауле будет сосредоточено на трех крупных площадках: во Власихе, в "полях" недалеко от аэропорта, а также на Потоке. Именно эти территории выделены для комплексного освоения. Об этом сообщил замминистра по строительству Игорь Спивак на собрании Союза строителей. Он подчеркнул: предложенные локации позволят региональному стройкомплексу и дальше демонстрировать высокие показатели.
Растущая малоэтажка
По информации замминистра, в 2023 году в Алтайском крае введено 946 тыс. квадратных метров жилья при плановом показателе 780 тыс. "квадратов". Ориентир на 2024 год – 811 тыс. квадратных метров. На середину марта 220 тыс. уже построено. Доля многоквартирного фонда – всего 40 тыс. "квадратов". Остальное (180 тыс.) – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Эта сфера, отметил Игорь Спивак, сейчас на подъеме. В 2023 году застройщики возвели 586 тыс. квадратных метров частных домов, что почти на 25% больше, чем в предыдущие периоды.
Здесь действуют стимулирующие госпрограммы, существует упрощенный порядок регистрации объектов, комфортные условия проживания.
Перспективы окраин
Для поддержания застройщиков (как малоэтажных, так и многоэтажных) в регионе ведут работу по формированию земельных участков. Так, по словам Спивака, в крае вовлечено в оборот несколько сотен гектаров, максимальный потенциал которых – 1,5 млн квадратных метров жилья. В ближайшие годы индустриальная застройка развернется в разных районах Барнаула.
"Дом.рф" планирует продать на торгах шесть участков во Власихе на ул. Мамонтова общей площадью 382 га (под ИЖС. – Прим. ред.). Их потенциал – 412 тыс. квадратных метров. Первый участок уже забрала компания "Промжилстрой". Во втором квартале 2024 года "Дом.рф" планирует выставить на торги 13 участков на Павловском тракте площадью 917 га. 473 га – под жилищное строительство, 444 – под промышленную застройку. В 2024 году администрация Барнаула намерена принять решение о комплексной застройке Потока. Суммарная площадь участков на этой территории – 19,3 га. Ориентировочно здесь можно возвести 170 тыс. квадратов жилья", – сообщил чиновник.
Все земли передадут инвесторам по договорам КРТ (комплексное развитие территорий). Это означает, что девелоперы должны возвести не только жилье, но и инфраструктуру, и социальные объекты. Однако большинству застройщиков это не по силам.
Спивак привел пример: на подключение к системе централизованного водоснабжения и водоотведения участков на Павловском тракте (те самые 917 га) необходимо около 20 млрд рублей. У региональных застройщиков таких средств нет. Поэтому сейчас власти ищут варианты для решения проблемы.
09:34:03 15-03-2024
Перспектива застройки потока такова,что даже долгострой высотки на Сухова затянулся на сколько лет (говорят ,что не могут достроить гаражный сектор) - стыдоба,как и все начинания наших руководителей . А между тем люди набрали кредитов и уже давно оплачивают их за этот долгострой. Почему у нас руководство такое тупоголовое?
09:47:06 15-03-2024
гость (09:34:03 15-03-2024) Перспектива застройки потока такова,что даже долгострой высо... Потому что у власти сидят сынки тупоголовые
09:45:43 15-03-2024
Жить мы будем на Павловском тракте, в машинах, Амик будет сообщать о 15 бальных пробках. Таких не бывает, у нас будут
11:18:14 15-03-2024
ВВП (09:45:43 15-03-2024) Жить мы будем на Павловском тракте, в машинах, Амик будет со... Тебя насильно там жить заставляют?
11:38:57 15-03-2024
олигарх (11:18:14 15-03-2024) Тебя насильно там жить заставляют?... Будете простаивать в пробках несколько часов, по другому запоёте, и так каждый день, утром и вечером.)))
12:26:09 15-03-2024
ВВП (11:38:57 15-03-2024) Будете простаивать в пробках несколько часов, по другому зап... Начнут застраивать гору, люди пойдут жить еще и не туда.
10:01:53 15-03-2024
Такими темпами убыли населения) он точно скоро "вырастет"
12:29:04 15-03-2024
Андрей (10:01:53 15-03-2024) Такими темпами убыли населения) он точно скоро "вырастет"... Коренное население уезжает,это верно. Много специалистов. Зато сколько сюда приехало мигрантов! Многодетных.
14:06:56 15-03-2024
Гость (12:29:04 15-03-2024) Коренное население уезжает,это верно. Много специалистов. З... по большей части для них и строится , так как они с неоднократным маткпиталом и ежемесячными пособиями на каждого , за счет наших налогов , вполне платежеспособная прослойка населения .
10:04:29 15-03-2024
946 тыс кв.м ввели в эксплуатацию. А сколько продали?
10:08:19 15-03-2024
Нужно больше дворцов единоборств строить. Иначе как себе места паркинга отвоёвывать.
10:12:41 15-03-2024
Не нойте! Все идёт по Швабу и Линн Ротшильд. Несколько крупных агломераций на всю страну. Всех из сел в эти агломерации. Все увешать камерами. 15-ти минутные города (а сейчас уже проходит информация и о 5-ти минутных). Цифровые деньги со сроком годности. Чипирование. Вакцинация. и т.д., и т.п. И ни каких вам пробок...
10:33:51 15-03-2024
Городские власти вообще не думают о городе. Застраивать нужно центр-от Строителей до Пушкина, Ядринцева-Челюскинцев. Сносить веьхий частный сектор. И от Комсомольского к Оби, посторить Обской бульвар, наконец. А у нас заселяют поля вокруг города..
11:01:39 15-03-2024
М (10:33:51 15-03-2024) Городские власти вообще не думают о городе. Застраивать нужн... вокруг деревни
11:20:52 15-03-2024
М (10:33:51 15-03-2024) Городские власти вообще не думают о городе. Застраивать нужн... Улица Партизанская заперта новыми домами и теперь ее расширение с 2х полос уже невозможно. Стратегическая ошибка с негативными последствиями. По Ядринцева тоже вырисовывается аналогичная картина. Что делать с Челюскинцев тоже никто не знает. В целом, в направлении расширения дорог мало что делается в городе и это обязательно даст негативный эффект и неизбежно отразится на строительном секторе. Критическая масса копится. Люди потом просто в один момент перестанут покупать квартиры с такой транспортной "доступностью", цена резко пойдет вниз.
11:35:36 15-03-2024
Гость (11:20:52 15-03-2024) Улица Партизанская заперта новыми домами и теперь ее расшире... Не-не, тут есть человек, который регулярно пишет о том, что в том гетто, что настроили от Красноармейского до Ядринцева с шириной дорог все просто отлично, и что для нынешней массы машин вполне достаточно той же ширины улицы в условную телегу. Там же не только Партизанская осталась той же ширины, все остальные параллельные ей улицы тоже.
11:39:23 15-03-2024
Гость (11:20:52 15-03-2024) Улица Партизанская заперта новыми домами и теперь ее расшире...
Слишком низменные мысли. Нам нужен рывок и сразу переход на летающие авто. Иначе в догоняющих мы не выживем
16:24:04 15-03-2024
Гость (11:20:52 15-03-2024) Улица Партизанская заперта новыми домами и теперь ее расшире... Ну, в Советском Союзе и улицы раздвигали и дома двигали. Вот, половину Москвы в центре передвинули и проспекты раздвинули.
20:42:32 16-03-2024
Гость (16:24:04 15-03-2024) Ну, в Советском Союзе и улицы раздвигали и дома двигали. Вот... Двигались очень старые дома не на СВАЙНОМ фундаменте и ЗЕМЛЯ принадлежала Государству а не частным лицам
12:27:47 19-03-2024
Гость (11:20:52 15-03-2024) Улица Партизанская заперта новыми домами и теперь ее расшире... Не нужно расширять дороги. Нужно развивать общественный транспорт
12:21:30 15-03-2024
М (10:33:51 15-03-2024) Городские власти вообще не думают о городе. Застраивать нужн... Да что ты говориш? У меня прекрасный новый дом в центре и я не собираюсь из него уезжать. Только попробуйте сунуть ся
13:18:55 15-03-2024
Гость (12:21:30 15-03-2024) Да что ты говориш? У меня прекрасный новый дом в центре и я ... Заплатят за участок,и пойдешь обиженный искать себе другой дом.
14:12:28 15-03-2024
Гость (12:21:30 15-03-2024) Да что ты говориш? У меня прекрасный новый дом в центре и я ... Обратите внимание насколько упала кадастровая стоимость вашего земельного участка за последние года 4 , у меня ровно в 2 раза ( , живу в центральном районе в своем доме .
13:37:49 15-03-2024
М (10:33:51 15-03-2024) Городские власти вообще не думают о городе. Застраивать нужн... А выкупать у частников их ветхие халупы кто будет? Тут люди за фигвамы с тараканами хочут по пять лямов, а вы тут центр застраивайте, разруха за Сити-Центром - это достопримечательность и историческое наследие!
16:22:53 15-03-2024
М (10:33:51 15-03-2024) Городские власти вообще не думают о городе. Застраивать нужн... Какой уж там Центр на Пушкина =)
11:12:02 15-03-2024
Всё нормально, это процесс вывода из экономики лишних денег за счёт лохов. Такое уже было в Китае с их незаселёнными городами. То же самое пирамида МММ, биткоин и т.п.
11:47:58 15-03-2024
Люди потом просто в один момент перестанут покупать квартиры с такой транспортной "доступностью", цена резко пойдет вниз.
- Намечтали, еще долго будут покупать. Они же все умные, у них будет не как у всех.
12:17:07 15-03-2024
Рубцовск хоть один новый дом постройте, последний лет 15 назад воткнули. А центр Барнаула это конечно шедевр. Чем надо было думать чтобы построить многоэтажку, а через забор за Валюха с печным отоплением.
14:15:01 15-03-2024
Гость (12:17:07 15-03-2024) Рубцовск хоть один новый дом постройте, последний лет 15 наз... Красноармейский , остановка первомайский , за зданием сбера старый двуэтажный деревянный дом , до сих пор углем топят и вся сажа на остановку летит , и это центр города )
14:17:45 15-03-2024
Гость (12:17:07 15-03-2024) Рубцовск хоть один новый дом постройте, последний лет 15 наз... Живу в такой завалюхе, в туалет в -30 иду по нужде они ржут с балконов надо мной, а я печку носками растоплю пусть вдыхают...
13:57:11 15-03-2024
кто мешал сделать проект подземного туннеля от красноармейского под жд путями до юрина
неет построили на стадионе локомотив человейник .хотя цена вопроса 1 киллометр
14:04:41 15-03-2024
гость (13:57:11 15-03-2024) кто мешал сделать проект подземного туннеля от красноарм... а еще 1 км через частный сектор (минимум до матросова) вы забыли? там юрина по одной полосе в каждую сторону. и в случае дтп встанет колом очень быстро.
17:22:15 15-03-2024
Гость (14:04:41 15-03-2024) а еще 1 км через частный сектор (минимум до матросова) вы за... Нужны там были эти машины. Во время реконструкции моста к "Новому рынку" на Ленинском как альтернативу проторили там дорогу. Мост сделали, движение запустили, а здесь на Юрина ситуация не изменилась: караваны машин туда и обратно, по ул.строиельная положили новый асфальт, по Юрина сделали кочечно-ямочный ремонт, зато "лежачих полицейских" нафигачили → теперь там ни пешком(ибо нет там тротуаров) ни на велосипеде нормально(спокойно) не проедешь → прыгаешь на этих "лежачих полицейских" и машины мешают, на перекрёстке Юрина-Коммунаров чуть ли по полчаса приходится стоять на велосипеде чтобы проскочить особенно если едешь от Матросова в сторону виадука через ж/д пути.
20:38:27 15-03-2024
Гость (14:04:41 15-03-2024) а еще 1 км через частный сектор (минимум до матросова) вы за... В частном секторе от ул. Путейской и пр-кта Коммунаров транспорт поедет по Юрина, Исакова, Петрова.
20:45:37 15-03-2024
Гость (20:38:27 15-03-2024) В частном секторе от ул. Путейской и пр-кта Коммунаров транс... все это лирика. и коммунаров и путейская и петрова с исакова и юрина на этом пятачке имеют по одной полосе в каждую сторону. для их расширения придется сносить частный сектор, что выльется в очень хорошую копеечку
16:42:03 16-03-2024
Гость (20:45:37 15-03-2024) все это лирика. и коммунаров и путейская и петрова с исакова... Чтобы что-то изменить и усовершенствовать, всяко придётся тратить копеечку. Бесплатно само ничего не решится
14:36:33 15-03-2024
Для чего вообще столько жилья строят,если у нас население не растет?
15:50:26 15-03-2024
Ирина (14:36:33 15-03-2024) Для чего вообще столько жилья строят,если у нас население не... чтобы хапнуть здесь и сейчас население не нужно вообще. Население , это инструмент для обогащения определённого круга.
02:14:39 16-03-2024
Ирина (14:36:33 15-03-2024) Для чего вообще столько жилья строят,если у нас население не... Происходит отток населения с Барнаула и не только, у людей набраны кредиты на много лет вперед, кому нужно такое жильё по заоблачным ценам, с этими иппотечными ставками совсем забыли про поддержку молодым семьям в собственном жилье, с края едут в центр Сибири, от туда едут в центральную часть России. Вот и происходит такой круговорот. Уезжают больше чем приезжают.
14:41:48 15-03-2024
Какие танцы с музыкой сынок, перестань, только борьба и бокс, тебе нужно суметь отбить парковку у более слабого когда вырастешь, а то не видать тебе красивых невест...
15:04:01 15-03-2024
Гость (12:21:30 15-03-2024) Да что ты говориш? У меня прекрасный новый дом в центре и я ... Вы раз в своем центре так сказать культурном живете, хоть говоришЬ с Ь знаком научитесь сначала писать, а то точно к вам никто суваться не будет))) нам и на Павлике не плохо.
17:35:04 15-03-2024
Гость (15:04:01 15-03-2024) Вы раз в своем центре так сказать культурном живете, хоть го... Грамотей, а может "соваться"
15:41:10 15-03-2024
Застроить, конечно, можно. Только зачем?
17:37:38 15-03-2024
Для чего строить - недоумевают многие. А проедьте по Змеиногорскому тракту до Алейска хотя бы... Деревни все разваливаются. Селяне бегут из деревень. В некоторых сёлах целые улицы брошенных домов. Ни нормальной воды, ни дорог, ни работы.
В некоторых сёлах уже нет и детских садов, потому что детей - раз, два и обчелся. И бегут люди, конечно, в город.
20:52:16 16-03-2024
ул. Попова построили широкую ещё в Союзе на перспективу расширения, а в итоге от Урожайки до Павлика взяли и построили дома поближе= ЗАЧЕМ - куда Власти Города вообще смотрят и чем думают
00:08:09 19-03-2024
Нужно строить Обской бульвар. Центр должен выглядеть как центр. Здесь дороги ещё можно сделать шире и разношорстную деревню убрать, хватит уже позориться.