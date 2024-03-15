Расти, город. В Барнауле планируют застраивать жильем три гигантские территории

Участки скоро выставят на торги, где их смогут приобрести застройщики

15 марта 2024, 09:15, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшие годы строительство жилья в Барнауле будет сосредоточено на трех крупных площадках: во Власихе, в "полях" недалеко от аэропорта, а также на Потоке. Именно эти территории выделены для комплексного освоения. Об этом сообщил замминистра по строительству Игорь Спивак на собрании Союза строителей. Он подчеркнул: предложенные локации позволят региональному стройкомплексу и дальше демонстрировать высокие показатели.

Растущая малоэтажка

По информации замминистра, в 2023 году в Алтайском крае введено 946 тыс. квадратных метров жилья при плановом показателе 780 тыс. "квадратов". Ориентир на 2024 год – 811 тыс. квадратных метров. На середину марта 220 тыс. уже построено. Доля многоквартирного фонда – всего 40 тыс. "квадратов". Остальное (180 тыс.) – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Эта сфера, отметил Игорь Спивак, сейчас на подъеме. В 2023 году застройщики возвели 586 тыс. квадратных метров частных домов, что почти на 25% больше, чем в предыдущие периоды.

Здесь действуют стимулирующие госпрограммы, существует упрощенный порядок регистрации объектов, комфортные условия проживания.

Перспективы окраин

Для поддержания застройщиков (как малоэтажных, так и многоэтажных) в регионе ведут работу по формированию земельных участков. Так, по словам Спивака, в крае вовлечено в оборот несколько сотен гектаров, максимальный потенциал которых – 1,5 млн квадратных метров жилья. В ближайшие годы индустриальная застройка развернется в разных районах Барнаула.

"Дом.рф" планирует продать на торгах шесть участков во Власихе на ул. Мамонтова общей площадью 382 га (под ИЖС. – Прим. ред.). Их потенциал – 412 тыс. квадратных метров. Первый участок уже забрала компания "Промжилстрой". Во втором квартале 2024 года "Дом.рф" планирует выставить на торги 13 участков на Павловском тракте площадью 917 га. 473 га – под жилищное строительство, 444 – под промышленную застройку. В 2024 году администрация Барнаула намерена принять решение о комплексной застройке Потока. Суммарная площадь участков на этой территории – 19,3 га. Ориентировочно здесь можно возвести 170 тыс. квадратов жилья", – сообщил чиновник.

Все земли передадут инвесторам по договорам КРТ (комплексное развитие территорий). Это означает, что девелоперы должны возвести не только жилье, но и инфраструктуру, и социальные объекты. Однако большинству застройщиков это не по силам.

Спивак привел пример: на подключение к системе централизованного водоснабжения и водоотведения участков на Павловском тракте (те самые 917 га) необходимо около 20 млрд рублей. У региональных застройщиков таких средств нет. Поэтому сейчас власти ищут варианты для решения проблемы.