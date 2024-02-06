Дорогая окраина. Квартал под жилую застройку выставили на торги в Барнауле за 278 млн

Есть предположения, что и продажная цена земли будет космической

06 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Последний участок под массовое строительство "дошел" до аукциона в Барнауле. Это квартал 2012, расположенный за ТЦ "Метро". Его еще называют "самым последним" участком под комплексную застройку. Ожидалось, что территорию отдадут девелоперам в конце 2020 года, однако сроки постоянно сдвигали. За это время земля в городе сильно подорожала. Теперь Алтайкрайимущество просит за лот минимум 278 млн рублей. Однако экспертов шокирует даже не стоимость, а кабальные условия торгов. Что известно о квартале 2012 и почему он может поставить новый ценовой рекорд – в материале amic.ru.

Последнее предложение

Перспективный микрорайон площадью 8,2 га расположен напротив ТРЦ "Арена" и ограничен Павловским трактом, улицей Власихинской, проспектом Энергетиков, проездом Северным Власихинским. Впервые о квартале мэрия заговорила в 2018 году, когда решила подготовить для участка проект планировки.

Однако документ так и не появился: в администрации переключились на продажу более перспективных земель. Так, летом 2018 года в Барнауле реализовали квартал 2038, в январе 2019-го – квартал 2037, а в июле 2020-го – 2036.

Границы квартала 2012 / Фото: https://torgi.gov.ru

Вспомнили о 2012 лишь в 2020-м. В администрации планировали, что уже к концу года землю выставят на торги. Однако сначала затянулась работа по созданию проекта планировки, затем чиновники решили полностью обеспечить участок инженерными сетями. На это потратили несколько лет и 86 млн рублей из федеральной казны.

Возможно, отчасти этим и объяснима заоблачная цена земли – 248 млн рублей. Это новый рекорд для Барнаула. Для сравнения: квартал 2036 за старой "Лентой" площадью 12 га продавали за 200 млн рублей. "Ушел" участок за 548 млн рублей, которые предложила компания "Союз" семьи Отмашкиных. Эксперты считают, что именно этот аукцион определил цену квартала 2012.

"Оценку стоимости лота проводят на основании торгов, прошедших за последние год-два. Оценочная компания берет во внимание итоговую стоимость. Квартал 2036 продали за 548 млн рублей. Вот эту сумму и взяли за основу. Конечно, цена квартала 2012 высокая. Но эта наша беда: земли нет, поэтому она такая дорогая", – прокомментировал ситуацию amic.ru председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Он предполагает, что торги будут ажиотажными, ведь в городе больше нет аналогичных участков.

"Это последний квартал под комплексное строительство, он обеспечен инженерной инфраструктурой, к нему подходят дороги, останется сделать лишь квартальные проезды. У территории близ аэропорта, которую также в перспективе отдадут под застройку (на сайте "Дом.рф" указано, что участок 444 га выставят на аукцион в третьем квартале 2024 года. – Прим. ред.), пока есть сложности с инженерной инфраструктурой (ее там нет и неизвестно, кто будет проводить. – Прим. ред.)", – объясняет Мишустин.

"Шоковые" обязательства

Впрочем, есть опасения, что девелоперов от участия в торгах "отпугнут" условия пользования земли. Ежегодно, пока квартал не будет полностью застроен (а на это отводят максимально 10 лет и 8 месяцев), компания-победитель обязана платить ту сумму, за которую она и выиграет торги. Но это никак не меньше начальной стоимости в 278 млн рублей.

"Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона", – сказано в документации к торгам.

Если бы такие же условия действовали при продаже квартала 2036, то за три года (что идет освоение микрорайона) "Союз" уже заплатил бы в городскую казну 1,6 млрд рублей. И продолжал бы ежегодно вносить 548 млн, пока не сдаст весь квартал.

Однако условия реализации 2036 были гораздо мягче: застройщик платит за пользование участка всего 3,3 млн рублей в год.

А вот небольшие площадки выставляют на торги как раз с учетом, что цена продажи равна годовой аренде. Так реализовали, например, три участка в квартале "Нагорный" (их забрал "Союз" за 125 млн рублей), территорию на ул. Взлетной, 2г (она ушла компании Андрея Комякова за 113 млн рублей).

"Это "шоковые" обязательства. Мы пока размышляем над участием в торгах", – сообщили amic.ru в одной из строительных компаний Барнаула.

Не исключено, что застройщик-победитель (если такой будет) "поделится" землей с коллегами. Так он сможет разделить и все сопутствующие расходы. Подобная практика существует в Барнауле уже несколько лет. В том же квартале 2036, кроме "Союза", работает еще и "Адалин".

Заявки на участие в торгах по продаже 2012 принимают до 15 марта 2024 года. Аукцион пройдет на электронной площадке "РТС-тендер" 20 марта.

Перспективы квартала

Согласно утвержденному проекту планировки (последняя редакция от февраля 2023 года), в квартале 2012 должны возвести девять 16-этажных домов. Все они сосредоточены вдоль ул. Власихинской.

В зданиях предусмотрено 2140 квартир, рассчитанных на 3842 жителя. Места для автомобилей в документе размещены вдоль домов и в двух наземных паркингах. Всего в квартале будет 1316 машино-мест.

Проект планировки квартала 2012 / Фото: "Архи Групп"

В перспективе в микрорайоне появится школа на 825 учащихся, детский сад на 330 мест, бассейн, поликлиника на 500 посетителей в смену, магазины, общепит, аптеки, пункт полиции. На пересечении ул. Взлетной и Северного Власихинского проезда проектировщики отвели место для конечной троллейбусов с разворотным кольцом и диспетчерским пунктом. Если задумка будет реализована, то троллейбусную линию протянут от ул. Попова до ул. Взлетной.