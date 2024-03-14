Внезапно. "Многоэтажный" застройщик возведет во Власихе коттеджный микрорайон
На строительство домов и всей инфраструктуры у девелопера есть девять лет
14 марта 2024, 12:15, ИА Амител
Известная в Барнауле строительная компания "Инвестиции в будущее" выиграла аукцион, на котором разыграли участок под коттеджный поселок. Территория 54,6 га расположена во Власихе, и пока это лишь огромное поле. Инвестору придется за свой счет обеспечить участок инженерной инфраструктурой и построить несколько сотен домов. "Соседом" будущего проекта станет другой суперпоселок: землю для него также продали на аукционе более полугода назад.
Несостоявшаяся конкуренция
Лот, выставленный "Дом.рф" на торги в феврале 2024-го, заинтересовал двух претендентов: кроме "Инвестиций в будущее" заявку на участие подала компания "Сибирьконтракт плюс" (занимается производством и продажей железобетонных изделий).
Участок во Власихе / Фото: "Дом.рф"
Ее руководитель – бизнесмен, председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц. Сейчас другая его компания – "Сибирь-Контракт" – застраивает коттеджный микрорайон "Полянки" в поселке Новые Зори Павловского района, который находится в 15 км от продаваемого участка во Власихе.
Однако к аукциону "Сибирьконтракт плюс" не допустили. Одним из требований, предъявляемым к участникам торгов, являлся строительный опыт: фирма должна возвести "в совокупном объеме не менее десяти процентов от минимальной площади жилого фонда жилой застройки (общей площади квартир) на территории земельных участков (объема строительства)". В аукционной документации указано, что потенциал квартала – 53-59 тыс. квадратных метров жилья. То есть в "портфолио" компании должны были быть 5,3 тыс. "квадратов".
Подтвердить этот строительный объем инвестор не смог. Поэтому победителем аукциона автоматически признали "Инвестиции в будущее". Компания забрала участок за 12,08 млн рублей – это начальная стоимость лота. Теперь инвестор заключит с "Дом.рф" договор о комплексном развитии территории (КРТ). На застройку участка девелоперу дают девять лет.
Факт
Учредителем и руководителем компании "Инвестиции в будущее" является Гамлет Абагян. В 2021 году девелопер сдал в эксплуатацию дом по адресу: проезд Северный Власихинский, 112. Сейчас застройщик возводит по соседству (Северный Власихинский, 114) 17-этажный ЖК.
Типовой путь
По условиям соглашения с "Дом.рф", "Инвестиции в будущее" за свой счет должны обеспечить квартал необходимой инфраструктурой: централизованным водо-, тепло- (газо-), электроснабжением, водоотведением (включая отведение поверхностных и талых вод), также построить дороги, тротуары, социальные объекты.
Благоустройство поселка – еще одна обязанность застройщика. Ему необходимо оборудовать в квартале детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, тротуары. Во всех местах общего пользования должно быть выполнено озеленение.
Точное количество домов в поселке пока неизвестно (но, судя по площади участка, их будет не меньше 350-400). Это определят после разработки проекта планировки микрорайона.
Требований к конструктиву и внешнему виду зданий немного. Главное, чтобы инвестор использовал пять типовых решений из каталога пилотных проектов. Его разработали на базе 40 проектов – победителей Открытого всероссийского конкурса, проводимого Минстроем в 2021 году.
Первый опыт
Будущий коттеджный микрорайон от "Инвестиций в будущее" – второй перспективный проект во Власихе. Летом "Дом.рф" реализовал на торгах соседний участок площадью 57,5 га, который достался компании "Промжилстрой".
Инвестор уже анонсировал, что намерен возвести в микрорайоне 421 коттедж. Строительство первых 70-100 домов запланировано на 2024 год. В 2025 году компания намерена построить еще 150 объектов. В ЖК появится частный детский сад на 60 мест, платные подготовительные классы и начальное образование, кабинет здравоохранения.
12:22:56 14-03-2024
дорогу надо делать. Пробка от самого лесного до пивзавода каждый день
12:23:36 14-03-2024
очередные "чистые пруды"
12:30:01 14-03-2024
правильно. а дорога в город - одна-единственная, через Силикатный.... сейчас там уже в 7 утра пробасы до пивзавода... что будет - боюсь представить...
13:00:37 14-03-2024
Ни какие дороги не нужны , там и развивайте сельское хозяйство. Не чего в городе пробки создавать
13:01:53 14-03-2024
Дороги,дороги! Через Октябрьский на Авиатор немного осталось домов достроить- там и будете ездить. Или через курятник.
13:05:52 14-03-2024
Проекты домов радуют глаз :)
14:03:21 14-03-2024
Правильно, не надо дороги делать. Пусть эти деревенские у себя в деревне кур, да поросят разводят. А в городе должны городские жить в многоэтажках и работать рядом на заводах. Тогда и пробок не будет.
09:19:15 15-03-2024
Гость (14:03:21 14-03-2024) Правильно, не надо дороги делать. Пусть эти деревенские у се... Правильно во многоэтажных ульях должны жить рабочие пчёлы.
15:08:49 14-03-2024
Какие страшные проекты на картинке. Там наверное есть дом из "3 кота"?
15:40:14 14-03-2024
Гость (15:08:49 14-03-2024) Какие страшные проекты на картинке. Там наверное есть дом из... Есть и из Лего
15:48:18 14-03-2024
После приличного снегопада эти модные крыши обвалятся и похоронят всех жильцов
15:56:15 14-03-2024
Если сделают нормальную городскую канализацию и водопровод - будет комфортный посёлок.
17:47:24 14-03-2024
Если...
18:47:43 14-03-2024
господи, опять 100500 бюджетных домов из ..на и палок. Когда уже нормативку на ижс введут? Рендеры домов под пыхтачком делали? Кто нормальный захочет в этом жить?