Депутаты АКЗС решат, будут ли алтайские магазины продавать алкоголь после 9 вечера
По мнению разработчиков, это обеспечит равные условия для торговых сетей и магазинов
15 января 2024, 15:50, ИА Амител
Законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в торговых сетях рассмотрят депутаты АКЗС на сессии 25 января. Повестку заседания уже утвердил совет АКЗС, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального парламента.
Разработчиками законопроекта выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов и управление по предпринимательству.
По задумке инициаторов, время продажи алкоголя в торговых сетях и магазинах необходимо увеличить с 21:00 (действующая сегодня норма) до 22 или 23 часов. По их словам, это, во-первых, обеспечит равные условия для магазинов, которые сейчас после 21:00 не имеют права торговать спиртным, с "наливайками", фактически торгующими "навынос" под видом работы бара. Также решение позволит снизить спрос на сомнительный алкоголь, продаваемый нелегально, считают они.
Еще один аргумент разработчиков в пользу законопроекта в том, что в Алтайском крае действует одно из самых строгих в стране временных ограничений по продаже алкоголя. При этом в других регионах магазины могут продавать горячительные напитки до 22:00 или 23:00 часов. Верхняя граница в 23:00 установлена федеральным законом.
Ранее представители барнаульских специализированных магазинов, алкомаркетов и торговых точек объяснили amic.ru, позволит ли законопроект снизить популярность "наливаек", и рассказали, почему почему не все алкомаркеты готовы увеличивать время работы. Почитать можно в материале: "Золотой" час. Одобряет ли ретейл продажу алкоголя после 21:00 и кому это невыгодно". А узнать, что об инициативе думают алтайские депутаты и эксперты, можно в статье "Людям неудобно". Депутаты о продлении времени продажи алкоголя на Алтае".
15:57:34 15-01-2024
Ничего они не решат....они только запрещать могут, а значит заведомо известно, что не будут
16:04:40 15-01-2024
Надежды на здоровое и правильное решение мало, честно не жду даже. С тарифами ЖКХ, с убойными пунктами и плохими мясом после в магазинах, честно уже не ждём.
18:06:15 15-01-2024
Гость (16:04:40 15-01-2024) Надежды на здоровое и правильное решение мало, честно не жду... Тебя никто не заставляет пить, покупать спиртное! Зачем к другим лезть? Есть в магазине в наличии - значит должно продаваться!
16:51:32 15-01-2024
Сами создали тему, сами взбудоражили, позаседали, отклонили - расходимся, месяц проше не зря "в заботах о людях" з\п капнула увидимся позже
19:23:41 15-01-2024
Не надо расширять временной диапазон. Тем кто пьет в меру и культурно, не сложно покупать заранее и держать дома запас. А вот тем, кто меры не знает и кому срочно надо "за добавкой", не надо облегчать жизнь. Синька - зло.
20:46:36 15-01-2024
Депутаты-аффилированные лица протаскивают пьяный закон что бы в очередной раз споить народ.
21:30:46 15-01-2024
Гость (20:46:36 15-01-2024) Депутаты-аффилированные лица протаскивают пьяный закон что б... неаффилированный депутат Локтев не допустит закрытия его пивнушек. Так что спите спокойно (если сможете от пьяной гопоты в пивнушке у вас под окном), время продажи в нормальных магазинах не увеличат.)))
21:22:26 15-01-2024
Зачем? И так хватает этих . Кто хочет заранее покупает, и люди привыкли , продажа до 21 ч. Вопрос, ещё больше" плодить" алкашей.
21:22:26 15-01-2024
Не надо ничего увеличивать! Опять будут летом вечерами малолетки до двух ночи пиво пить на лавочках! В магазинах им проще купить, чем в наливайках, там трясутся. И опять после девяти в магазин не зайдешь, повсеместно ползут на рогах за добавкой....
23:44:12 15-01-2024
Гость (21:22:26 15-01-2024) Не надо ничего увеличивать! Опять будут летом вечерами малол... Да что вы говорите! После 21-го в магазинах очереди? Это где такое?
00:16:31 16-01-2024
Гость (21:22:26 15-01-2024) Не надо ничего увеличивать! Опять будут летом вечерами малол... В каких именно наливайках трясутся? Пишете бред! Вы в каком районе живете? Рядом с моим домом Магнит, Пятерочка и Мария-РА. Спиртное подросткам не отпустят ни в каком случае. Никто не продаст в этих магазинах после 21 часа, там всюду камеры, да и на кассовых чеках печатается время, они не смогут пробить после 9 даже если пройдет 1 минута. Какое "приползти на рогах" за добавкой?
22:26:03 15-01-2024
введут полки с бесплатной просрочкой для пенсионеров... и всё...
11:45:16 16-01-2024
Если это предложил Осипов то пройдет, вопрос только в том что до 22.00 или до 23.00.