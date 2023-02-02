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Стали известны подробности поиска вандала, повредившего стенды на аллее в Барнауле

Поймали молодого парня, изуродовавшего часть стендов на Аллее памяти. Amic.ru узнал подробности поиска подозреваемого

02 февраля 2023, 15:01, ИА Амител

Восстановление повреждённых стендов / Фото: Фонд В.А. Шаманова "Защитники Отечества"
Восстановление повреждённых стендов / Фото: Фонд В.А. Шаманова "Защитники Отечества"

2 февраля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в порче стендов на Аллее памяти воинам-десантникам. В СКР рассказали, что ночью 30 января трое парней в возрасте 21 и 22 лет возвращались из питейного заведения. По словам сотрудников Следкома, все трое были пьяны. На Аллее памяти один из ребят решил побить по стендам руками и ногами. Три конструкции оказались пробитыми насквозь.

Сейчас этим делом занимается Следком. Нашей редакции удалось узнать, кто вышел на след подозреваемого. Хорошо знакомый с делом источник amic.ru рассказал, что поисками вандала занимались полицейские из Ленинского района. Они сутками искали подозреваемого, вышли на него сами.

По его словам, якобы звонков от очевидцев, которые бы заинтересовались вознаграждением в полмиллиона рублей, объявленным за информацию о правонарушителе общественниками из регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" и Фонда В. А Шаманова "Защитники отечества", не поступало. 

"Это чисто их оперативная работа, им никто не помогал", – сообщил наш источник.

Сейчас подозреваемый задержан, с ним и с его друзьями уже провели допросы, очные ставки и проверки показаний на месте преступления.

Повреждённые стенды сотрудники Фонда В.А. Шаманова "Защитники Отечества" уже восстановили.

Справка
1 марта отмечается очередная годовщина подвига бойцов 6-й роты в Аргунском ущелье в 2000 году. Аллея памяти 6-й роты первой в стране появилась именно в Барнауле. Сейчас подобные аллеи созданы и в других городах России.

 

Комментарии 13

  • Понятно было что поймают.Их было трое."Что знают двое — то знает свинья" ("Was wissen zwei, wisst Schwein" — немецкая народная мудрость).Тем более такой общественный резонанс.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • 15 февраля поставить напротив нас хотим посмотреть им в глаза
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Не верила, что их найдут... Рада, что ошиблась. Недолюди!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это ничего не даст. Таких только бить, чтобы зубами плевались.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гоблины...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • На фронт таких надо. Если не знают куда силу приложить, поприще найдется всегда.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • 15 февраля поставить напротив нас хотим посмотреть им в глаза - а почему именно 15 февраля?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Пьяным дурням по 15 суток ареста плюс десятикратная стоимость порушенного. Ну и публикация имён. А кровожадность вроде "10 лет без права переписки" либо "на фронт в окопы" просто глупость точно такая же.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, погугли, раз не знаешь
    02 февраля, Гость   Ответить
  • а как нашли то?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Хлипенькие конструкции, нашим людям надо сталь, бетон, броню. Боксы антивандальные, чтобы не пробить!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Обычное пьяное быдло
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Ни чего святого нет для некоторых мразей
    02 февраля, Гость   Ответить
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