Поймали молодого парня, изуродовавшего часть стендов на Аллее памяти. Amic.ru узнал подробности поиска подозреваемого

02 февраля 2023, 15:01, ИА Амител

Восстановление повреждённых стендов / Фото: Фонд В.А. Шаманова "Защитники Отечества"

2 февраля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в порче стендов на Аллее памяти воинам-десантникам. В СКР рассказали, что ночью 30 января трое парней в возрасте 21 и 22 лет возвращались из питейного заведения. По словам сотрудников Следкома, все трое были пьяны. На Аллее памяти один из ребят решил побить по стендам руками и ногами. Три конструкции оказались пробитыми насквозь.

Сейчас этим делом занимается Следком. Нашей редакции удалось узнать, кто вышел на след подозреваемого. Хорошо знакомый с делом источник amic.ru рассказал, что поисками вандала занимались полицейские из Ленинского района. Они сутками искали подозреваемого, вышли на него сами.

По его словам, якобы звонков от очевидцев, которые бы заинтересовались вознаграждением в полмиллиона рублей, объявленным за информацию о правонарушителе общественниками из регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" и Фонда В. А Шаманова "Защитники отечества", не поступало.

"Это чисто их оперативная работа, им никто не помогал", – сообщил наш источник.

Сейчас подозреваемый задержан, с ним и с его друзьями уже провели допросы, очные ставки и проверки показаний на месте преступления.





























Стенды на Аллее памяти

Повреждённые стенды сотрудники Фонда В.А. Шаманова "Защитники Отечества" уже восстановили.

Справка

1 марта отмечается очередная годовщина подвига бойцов 6-й роты в Аргунском ущелье в 2000 году. Аллея памяти 6-й роты первой в стране появилась именно в Барнауле. Сейчас подобные аллеи созданы и в других городах России.