"Руками и ногами". В СК рассказали, кто повредил стенды на Аллее памяти в Барнауле

Горожанин с друзьями возвращался из бара домой, когда заметил баннеры с героями-десантниками

02 февраля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: Фонд В.А. Шаманова "Защитники Отечества"

Молодой житель Барнаула повредил стенды на Аллее памяти воинам-десантникам, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

30 января на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, расположенной на улице Малахова, неизвестные повредили несколько стендов с фотографиями героев-десантников. Накануне задержали подозреваемых в порче баннеров.

"Ночью 30 января 2023 года трое друзей в возрасте 21-го и 22-х лет в состоянии алкогольного опьянения возвращались из бара домой. Проходя мимо Аллеи памяти, один из молодых людей из хулиганских побуждений нанёс руками и ногами удары по мемориальным табличкам с изображением воинов-десантников, пробив три из них насквозь", – рассказали в ведомстве.

Барнаулец задержан. На данный момент следствие собирает и закрепляет доказательства по уголовному делу для предъявления обвинения в вандализме.

С молодыми людьми уже провели первоначальные следственные действия – допросы, очные ставки и проверки показаний на месте.

Напомним, изуродованные стенды с описанием подвигов десантников восстановили в кратчайшие сроки.

1 марта отмечается очередная годовщина подвига бойцов 6-й роты в Аргунском ущелье в 2000 году. Аллея памяти 6-й роты первой в стране появилась именно в Барнауле. Сейчас подобные аллеи созданы и в других городах России.