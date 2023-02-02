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"Руками и ногами". В СК рассказали, кто повредил стенды на Аллее памяти в Барнауле

Горожанин с друзьями возвращался из бара домой, когда заметил баннеры с героями-десантниками

02 февраля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: Фонд В.А. Шаманова "Защитники Отечества"
Фото: Фонд В.А. Шаманова "Защитники Отечества"

Молодой житель Барнаула повредил стенды на Аллее памяти воинам-десантникам, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

30 января на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, расположенной на улице Малахова, неизвестные повредили несколько стендов с фотографиями героев-десантников. Накануне задержали подозреваемых в порче баннеров.

"Ночью 30 января 2023 года трое друзей в возрасте 21-го и 22-х лет в состоянии алкогольного опьянения возвращались из бара домой. Проходя мимо Аллеи памяти, один из молодых людей из хулиганских побуждений нанёс руками и ногами удары по мемориальным табличкам с изображением воинов-десантников, пробив три из них насквозь", – рассказали в ведомстве.

Барнаулец задержан. На данный момент следствие собирает и закрепляет доказательства по уголовному делу для предъявления обвинения в вандализме.

С молодыми людьми уже провели первоначальные следственные действия – допросы, очные ставки и проверки показаний на месте.

Напомним, изуродованные стенды с описанием подвигов десантников восстановили в кратчайшие сроки.

1 марта отмечается очередная годовщина подвига бойцов 6-й роты в Аргунском ущелье в 2000 году. Аллея памяти 6-й роты первой в стране появилась именно в Барнауле. Сейчас подобные аллеи созданы и в других городах России.

 

Комментарии 21

  • А что мешает назвать их имена, фамилии? Показать всем фото. Где учатся, работают? Общество же должно знать своих "героев". В конце концов где видео с "искренними" извинениями?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • могут же, когда захотят, находить злодеев и без камер и без свидетелей.... респект
    02 февраля, Гость   Ответить
  • минимум что нужно сделать удержать с них сумму которую внепланово потратили
    02 февраля, Гость   Ответить
  • По трекам мобильных телефонов нашли?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А что мешает назвать их имена, фамилии? Потому, что суда еще не было и они только подозреваемые. Но Вы правы, хотелось бы знать их.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, за 500 тысяч всё могут. А за зарплату только на работу ходят.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А что мешает назвать их имена, фамилии? Показать всем фото. Где учатся, работают? Общество же должно знать своих "героев". В конце концов где видео с "искренними" извинениями?+++++++
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а с чего ты решил что без камер?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • молодцы! очень оперативно нашли выродков. надеюсь, наказание будет по всей строгости без поблажек. и, да, присоединяюсь к вопросу о публичном оглашении имен и морд (лицами я это не назову).
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, крайне не достаточно
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А записи с камер не будет. Может это и не эти три существа. Признание царица доказательств.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Глупости не пишите, не хорошие люди - какие 500тыс.? Никто полицейским их не платил
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Надо их на передовую ...или встретиться с друзьями десантников героев....
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А зачем вам их лица ? Посмотрите и забудете через 5 минут. Или так, языки почесать. Может создать книгу всех преступников? Там есть личности и с более тяжкими делами.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А зачем вам их лица ? - похоже, ты один из этой троицы. Лица обнародуют - кто-то из знакомых узнает, из родственников. Чувство стыда или раскаяния этим удодам вряд ли знакомо, но другим будет в назидание. Может кого-то остановит от подобного.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • кто-то из знакомых узнает, из родственников-- знакомые и родственники и так узнают - суд же будет. А вот близким этих крассавцев будет крайне тяжело. В них будут тыкать пальцем соседи, коллеги. вы опять же проклинать начнете и расправой грозить. А у нас сы (мать , отец, сестра) за отца (сына, брата) не в ответе
    02 февраля, Гость   Ответить
  • это у вас не в ответе, а у меня в ответе
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "А зачем вам их лица ?" - Что значит - зачем? Они же друг перед другом кичились, когда это все творили, не считая, видимо, что плохое делают, теперь пусть перед всеми так же покрасуются. Пьяные - не верю, раз сами шли, значит мозги работали, значит всё сознательно сделали. Такие кони, по ним армия плачет, такие же пацаны сейчас рискуют жизнями каждую минуту, а эти....Ублюдки
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Выпороть на площади нагайкой или батогами и отправить всех на перевоспитание ЧВК " Вагнер". Еще один пример что нечего после окончания школы шататься без дела и патриотического воспитания. 18 лет и в Армию на два а то и три года. А так довели до тюрьмы.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • полляма-то кто получил?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Уроды морльные в сво отправить пусть покажут удоль свою .
    03 февраля, Гость   Ответить
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