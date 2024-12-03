"Социальный объект". Министр рассказал о судьбе спорткомплекса "Обь" в Барнауле

Иван Нифонтов уверен, что уровень сервиса необходимо повышать

03 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Соревнования в СК "Обь" /Фото: "Алтайский спорт"

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов считает, что руководству СК "Обь" нужно работать над улучшением качества услуг. Для этого необходимо привлекать к управлению второго собственника – компанию "Магистраль", которую связывают с известным барнаульским предпринимателем Евгением Ракшиным. Что касается судьбы "Оби", то комплекс обязательно будет сохранен. Также власти ожидают, что в ближайшие годы произойдет улучшение инфраструктуры в нем. Об этом Иван Нифонтов рассказал в большом интервью amic.ru.

"49% акций спорткомплекса принадлежит компании "Магистраль". В первую очередь, новое руководство "Оби" должно договориться с этой компанией о том, как будет развиваться комплекс. Согласен, что уровень сервиса необходимо повышать. В этом направлении мы двигаемся, второй владелец тоже в этом заинтересован. У нас должны быть общие цели. У двух сторон есть понимание, что "Обь" – социальный объект, уникальный не только для Алтайского края, но и для Сибири. В 50-метровом бассейне проходят соревнования самого высокого уровня", – заявил Иван Нифонтов.

В середине ноября спортивный комплекс "Обь" после смерти Сергея Кашникова возглавил новый руководитель. В качестве исполняющего обязанности директора к работе в начале ноября приступил Александр Власов.

Источники amic.ru в "Оби" утверждают, что речи о закрытии учреждения нет. Якобы, наоборот, новый директор уже получил полный карт-бланш. В частности, планируется увеличить почти в два раза арендную плату для воспитанников СШОР "Оби", которые тренируются в бассейне. Дополнительные средства намерены направить на косметический ремонт главного спорткомплекса края.

Ранее стало известно, что на фоне проблем с рентабельностью стоимость услуг в барнаульском бассейне "Обь" с 1 февраля 2024 года выросла на большинство тарифов примерно на 100 рублей. Так, одно посещение стало обходиться барнаульцам в 400 рублей вместо 300. Руководство "Оби" объяснило такой скачок цен тем, что заметно подорожала "коммуналка".

51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль". Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби". В общей сложности, как пояснял amic.ru бывший директор комплекса Сергей Кашников, на полную реконструкцию СК необходимо от 200 до 300 миллионов рублей.