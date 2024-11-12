"Вникает в работу". Что ждет спорткомплекс "Обь" в Барнауле при новом руководителе
Александр Власов назначен исполняющим обязанности директора комплекса
12 ноября 2024, 08:15, ИА Амител
Спортивный комплекс "Обь" после смерти Сергея Кашникова возглавил новый руководитель. В качестве исполняющего обязанности директора к работе в начале ноября приступил Александр Власов. Об этом amic.ru на условиях анонимности рассказали сотрудники спорткомплекса. По их информации, Министерство спорта Алтайского края намерено помочь новому руководителю в два раза увеличив арендную плату для СШОР "Алтай" по плаванию. Закрывать СК "Обь", вопреки желанию некоторых членов совета директоров бассейна, не планируется.
"Речи о закрытии нет"
Несмотря на то, что Сергей Кашников в последнее время боролся с тяжелой болезнью, по сведениям источников, он все равно принимал участие в ключевых решениях "Оби". Сотрудники СК уверяют, что Александр Власов – кандидатура Министерства спорта региона. О нем известно не много, якобы несколько лет занимался бизнесом. Ближайшее время он будет руководить комплексом в статусе и.о. При этом новый директор уже получил полный карт-бланш. В частности, планируется увеличить почти в два раза арендную плату для воспитанников СШОР "Оби", которые тренируются в бассейне. Дополнительные средства намерены направить на косметический ремонт главного спорткомплекса края.
"Речи о закрытии "Оби" нет. Новый руководитель вникает в работу. Выборы директора СК пройдут во время следующего собрания акционеров "Оби". Скорее всего, это произойдет через несколько месяцев. Видимо, им и станет Александр Власов, которого будет поддерживать министерство", – пояснил amic.ru источник в спорткомплексе.
Находится в плохом состоянии
Главный спорткомплекс края уже давно нуждается в ремонте. Известно, что на фоне проблем с рентабельностью стоимость услуг в барнаульском бассейне "Обь" с 1 февраля выросла на большинство тарифов примерно на 100 рублей. Так, одно посещение стало обходиться барнаульцам в 400 рублей вместо 300. Руководство "Оби" объяснило такой скачок цен тем, что заметно подорожала "коммуналка".
51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края и закрыть учреждение без одобрения властей невозможно. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль". Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби". Летом 2022-го руководство учреждения вложило собственные два миллиона рублей в небольшой ремонт фасада здания. Речь идет об участке со стороны улицы Мерзликина, который в последние несколько лет стал разрушаться. В общей сложности, как пояснял amic.ru бывший директор комплекса Сергей Кашников, на полную реконструкцию "Оби" необходимо от 200 до 300 миллионов рублей.
В 2023 году во время разговора с amic.ru Сергей Кашников заявлял, что без помощи инвестора или государства привести в порядок "Обь" будет сложно. При этом состояние бассейна он в целом назвал удовлетворительным.
"Техническое состояние чаши бассейна – великолепное. В раздевалках необходимо только поменять кабинки. Но все опять же упирается в деньги. Глупо пожилому человеку тратить миллионы на подтяжку лица и пластические операции, куда важнее вылечить больное сердце и печень. В первую очередь меня всегда волновали внутренние коммуникации бассейна, а с ними все в порядке. Бойлеры и теплообменники мы поменяли 12 лет назад. Установили новый витраж на чаше бассейна. Если снаружи здания незаметны наши вложения, то это не значит, что мы ничего не делаем", – говорил Сергей Кашников.
Что известно об "Оби"?
Спорткомплекс построили в 1984 году. Большой бассейн – 50 на 25 метров – считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири. Ежегодно его посещают до 500 тысяч человек. Кроме плавания, здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису.
08:24:28 12-11-2024
Хожу туда уже лет 15 если не больше
Даже кабинки для переодевания сделать не могут . Закрываются из всех штуки три.
В душевых перманентно отваливается штукатурка и т.д.
Это при том, что в комплексе куча разных арендаторов и цена за посещение всегда растёт
14:57:39 12-11-2024
Гость (08:24:28 12-11-2024) Это при том, что в комплексе куча разных арендаторов и цена за посещение всегда растёт потому что это кого надо деньги с аренды
09:25:59 12-11-2024
как то фраза про повышение в два раза аренды для воспитанников сшор не понятна, они ничего не платят.
09:43:14 12-11-2024
Гость (09:25:59 12-11-2024) как то фраза про повышение в два раза аренды для воспитанник... За них барнаульцы платят своими налогами (включая и тех кто не умеет плавать )
11:30:42 12-11-2024
Хорошее место для ТЦ
12:04:20 12-11-2024
почему администрация края не субсидирует? Плавание необходимо всем от мала до велика. Почему ремонты не делали постепенно. все равно можно было постепенно все обновить. Сейчас плавание стало не доступным для многих семей.
00:38:37 13-11-2024
его давно пора снести и капитально перестроить. там вот-вот или ванна провалится или крыша. страшно туда ходмть
13:00:25 03-12-2024
Для снижения затрат на воду надо провести замену смесителей крановых на автоматические. Дополнительно улучшить работу ответсвенного по маркетингу. И не только повышать цены. Это привело уже к оттоку клиентов в другие бассейны. Конкуренты в этом (бассейны. Аврора, Магис давно ушли вперед). Надо привлекать новых посетителей долгосрочными абонементами!!!