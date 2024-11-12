"Вникает в работу". Что ждет спорткомплекс "Обь" в Барнауле при новом руководителе

Александр Власов назначен исполняющим обязанности директора комплекса

12 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Бассейн "Обь" в Барнауле /Фото: "Алтайский спорт"

Спортивный комплекс "Обь" после смерти Сергея Кашникова возглавил новый руководитель. В качестве исполняющего обязанности директора к работе в начале ноября приступил Александр Власов. Об этом amic.ru на условиях анонимности рассказали сотрудники спорткомплекса. По их информации, Министерство спорта Алтайского края намерено помочь новому руководителю в два раза увеличив арендную плату для СШОР "Алтай" по плаванию. Закрывать СК "Обь", вопреки желанию некоторых членов совета директоров бассейна, не планируется.

"Речи о закрытии нет"

Несмотря на то, что Сергей Кашников в последнее время боролся с тяжелой болезнью, по сведениям источников, он все равно принимал участие в ключевых решениях "Оби". Сотрудники СК уверяют, что Александр Власов – кандидатура Министерства спорта региона. О нем известно не много, якобы несколько лет занимался бизнесом. Ближайшее время он будет руководить комплексом в статусе и.о. При этом новый директор уже получил полный карт-бланш. В частности, планируется увеличить почти в два раза арендную плату для воспитанников СШОР "Оби", которые тренируются в бассейне. Дополнительные средства намерены направить на косметический ремонт главного спорткомплекса края.

"Речи о закрытии "Оби" нет. Новый руководитель вникает в работу. Выборы директора СК пройдут во время следующего собрания акционеров "Оби". Скорее всего, это произойдет через несколько месяцев. Видимо, им и станет Александр Власов, которого будет поддерживать министерство", – пояснил amic.ru источник в спорткомплексе.

Находится в плохом состоянии

Главный спорткомплекс края уже давно нуждается в ремонте. Известно, что на фоне проблем с рентабельностью стоимость услуг в барнаульском бассейне "Обь" с 1 февраля выросла на большинство тарифов примерно на 100 рублей. Так, одно посещение стало обходиться барнаульцам в 400 рублей вместо 300. Руководство "Оби" объяснило такой скачок цен тем, что заметно подорожала "коммуналка".

51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края и закрыть учреждение без одобрения властей невозможно. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль". Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби". Летом 2022-го руководство учреждения вложило собственные два миллиона рублей в небольшой ремонт фасада здания. Речь идет об участке со стороны улицы Мерзликина, который в последние несколько лет стал разрушаться. В общей сложности, как пояснял amic.ru бывший директор комплекса Сергей Кашников, на полную реконструкцию "Оби" необходимо от 200 до 300 миллионов рублей.

В 2023 году во время разговора с amic.ru Сергей Кашников заявлял, что без помощи инвестора или государства привести в порядок "Обь" будет сложно. При этом состояние бассейна он в целом назвал удовлетворительным.

"Техническое состояние чаши бассейна – великолепное. В раздевалках необходимо только поменять кабинки. Но все опять же упирается в деньги. Глупо пожилому человеку тратить миллионы на подтяжку лица и пластические операции, куда важнее вылечить больное сердце и печень. В первую очередь меня всегда волновали внутренние коммуникации бассейна, а с ними все в порядке. Бойлеры и теплообменники мы поменяли 12 лет назад. Установили новый витраж на чаше бассейна. Если снаружи здания незаметны наши вложения, то это не значит, что мы ничего не делаем", – говорил Сергей Кашников.

Что известно об "Оби"?

Спорткомплекс построили в 1984 году. Большой бассейн – 50 на 25 метров – считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири. Ежегодно его посещают до 500 тысяч человек. Кроме плавания, здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису.