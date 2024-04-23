"Раздолбайство никто не отменял". Как сберечь деньги и нервы при строительстве дома
Не верьте тем, кто говорит: "Да мы так сто раз делали, все было нормально", советует специалист
23 апреля 2024, 10:42, ИА Амител erid: LjN8KJQxh
Въехал в новый дом, а через год лопнула стена. И это не чей-то страшный сон, такие истории случаются, рассказывает директор ООО "АлтЭкоАрт" Александр Верясов. Чтобы подобных ситуаций стало меньше, он создал некоммерческую организацию, которая занимается проблемами малоэтажного строительства. В том числе – привлекает специалистов для полной экспертизы уже построенного дома. "Не верьте тем, кто говорит: "Да мы так сто раз делали, все было нормально". Они уйдут на соседний участок, а вы останетесь с проблемами", – предостерегает эксперт. В "Переговорке" на amic.ru Александр Верясов рассказал, с какими сложностями сталкиваются те, кто решил переехать в собственный дом. Правда ли, что самостоятельно его построить дешевле (нет). Сколько стоит сегодня квадратный метр и почему "вдруг" каждый год летом происходит дефицит стройматериалов.
Кто в "Переговорке"
Верясов Александр Михайлович. Родился в 1988 году.
В 2007-м окончил Алтайский архитектурно-строительный колледж.
С 2007 года принимал участие в строительстве крупных объектов города Барнаула, таких как ТРЦ "Весна", "Магис Спорт", в реставрации здания по адресу Льва Толстова, 23, и здания прокуратуры в Республике Алтай.
С 2012-го возглавляет компанию в сфере малоэтажного строительства "АлтЭкоАрт".
"АлЭкоАрт" работает в секторе малоэтажного строительства с 2012 года. Компания возводит кирпичные дома, несущая способность стен которых выше, чем строений из газобетона. Для перекрытий используется железобетон, окна проверенного качества и современные инженерные системы. Дома компании получают паспорт качества и независимую экспертизу перед сдачей в эксплуатацию.
Компания "АлтЭкоАрт" – один из застройщиков поселка Приозерного и застройщик коттедж-парка "Статус".
Учредитель некоммерческой организации "Союз малоэтажного строительства Алтайского края", ее цель – помочь людям найти надежную компанию для строительства собственного дома, выбрать действительно проверенного застройщика и получить качественный дом, который может пройти любые проверки и экспертизы.
02:14 "Мы видим, что строится, и жаль людей, которые покупают такие дома". Зачем нужна некоммерческая организация "Союз малоэтажного строительства Алтайского края" и какие проблемы она решает.
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05:48 Кто такие гарантированный поставщик и гарантированный производитель? А также чем отличается настоящий строитель от "купи-продай", рассказывает Верясов.
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ИП Верясов А. М.Реклама
12:13:19 23-04-2024
Были хорошие предложения строить девятиэтажки из дерева! Брус! Ничего не треснет!
12:38:01 23-04-2024
Кого ни послушаешь, все строят правильно, а приедешь на стройку - кровь из глаз. Но пиара много
20:45:53 23-04-2024
Ну , Александр, Александр, мастер лапшу на уши вешать.... вот его то дома и не стоит покупать...
20:58:56 23-04-2024
Купил дом в ,,Приозерном,, ( Власиха.), есть проблемы с рамой на входной зоне в дом. Александр Верясов уже пол года решает проблему. Только ответа нет и потолок сделать не могу. Жду с моря погоды, когда гарантия закончится. ( Осталось два года потерпеть 😀)
И так есть проблемы возникшие в процессе проживания, но на них думаю ему вообще наплевать. Они же мелкие.
13:48:33 24-04-2024
Алексей. (20:58:56 23-04-2024) Купил дом в ,,Приозерном,, ( Власиха.), есть проблемы с рамо... Добрый день, Алексей.
Проблемы с пластиковыми окнами ришает производственная компания Фогель, вмешиваться и ремонтировать окна наша компания не имеет право, так как если произойдет ремонт нашими силами гарантию на ваши окна уберут.
За годы работы компания Фогель показала себя с лучшей стороны.
Также в связи с огромной загрузкой не всегда вовремя выезжаю специалисты.
Ваш дом находится в списке у сервисной бригады.
14:16:23 24-04-2024
Гость (13:48:33 24-04-2024) Добрый день, Алексей.Проблемы с пластиковыми окнами риша... Сегодня, спустя пол года мне ответили.!!!!! Следом был звонок от Александра Вересова. Он рассказал как нужно сделать!!!! ( Обратиться в Фогель с претензией и ждать.....) Ранее я обращался и к Вересову и в Фогель, но они меня посылали по кругу... Деньги я оплатил переводом Верясову, а он через организацию,, Спец Строй,, оплатил компании Фогель. Как мне сообщил Фогель, гарантийные обязательства они передо мной не несут, так как я у них ничего не покупал и установки компанией Фогель небыло. Александр отправил меня снова к ним. Позвонил им сегодня, скинул фото, сижу жду.
13:18:17 24-04-2024
И пришел герой, и заступился за тех кто решил построиться. Сказка так и просится на ночь
22:00:40 24-04-2024
Ну что же вы так, комментарии не пропускаете? Мы здесь живём и хотим, чтобы все знали реальное положение вещей.
10:14:59 28-04-2024
А кто этот Верясов? Первый раз эту фамилию вижу...одни понты