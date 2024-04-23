"Раздолбайство никто не отменял". Как сберечь деньги и нервы при строительстве дома

Не верьте тем, кто говорит: "Да мы так сто раз делали, все было нормально", советует специалист

23 апреля 2024, 10:42, ИА Амител erid: LjN8KJQxh

Въехал в новый дом, а через год лопнула стена. И это не чей-то страшный сон, такие истории случаются, рассказывает директор ООО "АлтЭкоАрт" Александр Верясов. Чтобы подобных ситуаций стало меньше, он создал некоммерческую организацию, которая занимается проблемами малоэтажного строительства. В том числе – привлекает специалистов для полной экспертизы уже построенного дома. "Не верьте тем, кто говорит: "Да мы так сто раз делали, все было нормально". Они уйдут на соседний участок, а вы останетесь с проблемами", – предостерегает эксперт. В "Переговорке" на amic.ru Александр Верясов рассказал, с какими сложностями сталкиваются те, кто решил переехать в собственный дом. Правда ли, что самостоятельно его построить дешевле (нет). Сколько стоит сегодня квадратный метр и почему "вдруг" каждый год летом происходит дефицит стройматериалов.

Кто в "Переговорке"



Верясов Александр Михайлович. Родился в 1988 году.

В 2007-м окончил Алтайский архитектурно-строительный колледж.

С 2007 года принимал участие в строительстве крупных объектов города Барнаула, таких как ТРЦ "Весна", "Магис Спорт", в реставрации здания по адресу Льва Толстова, 23, и здания прокуратуры в Республике Алтай.

С 2012-го возглавляет компанию в сфере малоэтажного строительства "АлтЭкоАрт".



"АлЭкоАрт" работает в секторе малоэтажного строительства с 2012 года. Компания возводит кирпичные дома, несущая способность стен которых выше, чем строений из газобетона. Для перекрытий используется железобетон, окна проверенного качества и современные инженерные системы. Дома компании получают паспорт качества и независимую экспертизу перед сдачей в эксплуатацию.

Компания "АлтЭкоАрт" – один из застройщиков поселка Приозерного и застройщик коттедж-парка "Статус".



Учредитель некоммерческой организации "Союз малоэтажного строительства Алтайского края", ее цель – помочь людям найти надежную компанию для строительства собственного дома, выбрать действительно проверенного застройщика и получить качественный дом, который может пройти любые проверки и экспертизы.

02:14 "Мы видим, что строится, и жаль людей, которые покупают такие дома". Зачем нужна некоммерческая организация "Союз малоэтажного строительства Алтайского края" и какие проблемы она решает.

04:30 Во сколько обойдется полноценная экспертиза дома.

05:48 Кто такие гарантированный поставщик и гарантированный производитель? А также чем отличается настоящий строитель от "купи-продай", рассказывает Верясов.

08:31 Почему "вдруг" на рынке исчезают стройматериалы. Александр Верясов рассказал, в какой период ждать дефицита утеплителя, бетона и пр.

09:59 Может ли помочь новая организация жителям поселков, где людям пообещали создать инфраструктуру, но слово не сдержали?

11:48 "Ждали газа больше десяти лет, решили вопрос за восемь месяцев". Конкретные примеры решения проблем.

12:46 "С начала 2024 года земельные участки подорожали на 25%". Что происходит с ценами на рынке малоэтажного строительства.

14:57 На сколько подорожают древесина, утеплитель, бетон, металл и прочие строительные материалы уже в ближайшее время.

15:42 "Некому рубить лес". Что происходит с кадрами и как это влияет на стоимость квадратного метра.

17:32 Электрификация – самая большая проблема, с которой сегодня сталкиваются собственники малоэтажного жилья. "Самое страшное, когда вы взяли ипотеку и вам уже надо заезжать в дом, а до вас не дошли столбы", – эксперт рассказывает, кто виноват в таких ситуациях и почему они вообще сейчас возникают.

22:18 "Треснула стена и 10 млн вылетели в трубу". С какими проблемами может столкнуться человек в частном доме и на что обратить внимание, чтобы их избежать.

24:33 Правда ли, что дом получается гораздо дешевле, если строить его самому?

27:36 "Раздолбайство никто не отменял". Совет от Александра Верясова, как сохранить свои нервы.

30:00 Хватит ли участков на всех, кто придет за новым домом?

ИП Верясов А. М.​

Реклама