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Разговор с президентом. В Кремле сообщили, когда пройдет прямая линия с Путиным

Подготовка к "Итогам года" уже началась

19 октября 2026, 10:09, ИА Амител

На послании Путина Федеральному Собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На послании Путина Федеральному Собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прямая линия президента России Владимира Путина в 2026 году пройдет в декабре и вновь будет объединена с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Точная дата мероприятия пока не называлась. При этом в Кремле ранее подтвердили, что формат останется совмещенным, как и в предыдущие годы.

Подготовка к "Итогам года" уже началась. Об этом Песков сообщал журналистам 6 октября.

Напомним, в 2025 году совместная трансляция под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" прошла в декабре и продлилась 4,5 часа. Amic.ru подробно рассказал, о чем спрашивали президента на этой "прямой линии".

Владимир Путин Россия

Комментарии 9

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Гость

10:11:32 19-10-2026

26 лет прямых линий.
Даже у Брежнева всего 18, так и то застоем обозвали.

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Гость

10:49:17 19-10-2026

Гость (10:11:32 19-10-2026) 26 лет прямых линий.Даже у Брежнева всего 18, так и то з... В бельмесево, по слухам, прямо посреди поля экран установят. Для просмотра многодетными.

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Гость

11:11:13 19-10-2026

Гость (10:49:17 19-10-2026) В бельмесево, по слухам, прямо посреди поля экран установят.... и большую кастрюлю и 6 тонн спагетти

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Musik

13:35:15 19-10-2026

Гость (11:11:13 19-10-2026) и большую кастрюлю и 6 тонн спагетти... А вилки привязывать надо прочным шпагатом - иначе упрут.

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Гость

10:26:27 19-10-2026

Кому-то это будет интересно?

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Гость

13:46:42 19-10-2026

Гость (10:26:27 19-10-2026) Кому-то это будет интересно? ... Проводят, чтобы транслировать идеи Президента на внешний контур. В России особого интереса нет, так как озвучиваются одни и те же проблемы из года в год.

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Гость

11:52:55 19-10-2026

Фикция. Сколько веков прошло,а чиновники все те же...бездельники и вруны..

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Гость

15:52:58 19-10-2026

Гость (11:52:55 19-10-2026) Фикция. Сколько веков прошло,а чиновники все те же...бездель... Так еще и воровиты.

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Гость

13:13:52 19-10-2026

То есть макарошки можно не закупать? :DDD

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