Подготовка к "Итогам года" уже началась

19 октября 2026, 10:09, ИА Амител

На послании Путина Федеральному Собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прямая линия президента России Владимира Путина в 2026 году пройдет в декабре и вновь будет объединена с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Точная дата мероприятия пока не называлась. При этом в Кремле ранее подтвердили, что формат останется совмещенным, как и в предыдущие годы.

Подготовка к "Итогам года" уже началась. Об этом Песков сообщал журналистам 6 октября.

Напомним, в 2025 году совместная трансляция под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" прошла в декабре и продлилась 4,5 часа. Amic.ru подробно рассказал, о чем спрашивали президента на этой "прямой линии".