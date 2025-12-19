Инфляция, артистизм Зеленского, Мах. О чем спрашивали Путина на "Итогах года"?

Президент рассказал о загадочной комете, объяснил повышение НДС и термин "подсвинки"

19 декабря 2025, 22:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: скриншот из трансляции прямой линии

В столичном Гостином дворе прошли очередные "Итоги года с Владимиром Путиным" – большая ежегодная пресс-конференция, совмещенная с прямой линией. Amic.ru отметил несколько ключевых эпизодов общения президента Росси с согражданами.

Уволят ли Набиуллину?

Как известно, к началу мероприятия главе государства поступило более 2,5 млн вопросов от граждан и журналистов, в том числе представителей зарубежных СМИ.

Российский президент сообщил, что цель по снижению инфляции до уровня 6% достигнута, в настоящее время официальная инфляция составляет 5,7%. Интересно, что на большом табло, где в автоматическом режиме выводятся поступившие вопросы и реплики, в ходе выступления российского лидера высветилось: "Будет ли уволена Набиуллина, если в конце 2026 года инфляция будет больше 6%, как она заявляла?"

Кстати, действия Набиуллиной президент тоже оценил:

«Центральный банк, понятно, находится под постоянным давлением. Ну и здесь много таких спорных вопросов, связанных с высокой ключевой ставкой».

ВВП России в 2025 году вырос на 1%, в целом в течение последних трех лет экономика страны подросла на 9,7%, в то время как во всем ЕС за этот период – на 3,1%. Президент заметил, что в 2025 году рост российской экономики замедлился, поскольку идет борьба с инфляцией и стоит вопрос обеспечения экономической стабильности.

«Это было сделано в ходе таргетирования инфляции. Снижение темпов экономического роста – сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей… Сохраняются хорошие темпы повышения реальных зарплат, за год они выросли на 4,5%. Экономика полностью под контролем», – заверил Путин.

Увеличение НДС он назвал вынужденным шагом:

«Я уже как-то об этом говорил, было принято решение, что самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач, в том числе в финансовой сфере, это повышение НДС... И цели простые, я вначале только что об этом говорил. Цель – достичь сбалансированности бюджета».

Мяч на европейской стороне

Другой важнейшей темой стала, конечно, СВО на Украине. Президент России заявил, что после освобождения Курской области инициатива полностью находится в руках российских военных.

Он также прокомментировал растиражированную фотографию, которую Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале 12 декабря. На снимке украинский лидер изображен на фоне стелы с надписью "Купянск". Как известно, на днях глава Генштаба РФ Герасимов доложил президенту о взятии этого города.

«Говорят, что стела-то совсем сейчас по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стела находится от своего города где-то на расстоянии 1 км примерно. Ну чего стоять на пороге-то, заходи в дом! Если уж Купянск под их контролем», – сказал Путин.

Он добавил, что Зеленский – талантливый артист:

«Нет ничего необычного в его актерстве со стелой у Купянска».

Кроме того, президент страны сообщил, что под Купянском в окружение попали около 3,5 тысячи военнослужащих ВСУ, причем шансов выбраться у них почти нет.

При этом он заверил, что Россия готова к переговорам и к завершению конфликта мирными средствами.

В то же время Путин выразил убеждение, что сейчас шаги к миру должны сделать украинская и европейская стороны:

«Говорить о том, что мы что-то отвергаем, совершенно некорректно и не имеет под собой никаких оснований. Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, прежде всего – главарей киевского режима и их, в данном случае, европейских спонсоров».

Путин также заверил, что российская сторона готова подумать над обеспечением безопасности проведения выборов на Украине, чтобы в стране появилась легитимная власть. Однако взамен Москва вправе потребовать от организаторов голосования предоставления права участия в них находящимся в России украинцам. Президент заметил, что противник в свое время вовсе не стремился обеспечить безопасность голосования в РФ.

Грабеж – дело непростое

Коснулся президент страны и широко обсуждаемого в настоящее время странами ЕС вопроса о конфискации замороженных активов.

Он понимает, почему дело идет туго:

«Принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, непросто. Но есть и другие, более тяжелые последствия для тех, кто пытается это сделать. Это не просто удар по имиджу – это »подрыв доверия в данном случае к еврозоне, потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия. Кроме имиджевых потерь могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Вот поэтому и непросто. И самое главное: чего бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать».

По словам главы государства, Россия будет "защищать свои интересы, прежде всего в судах". По его словам, искать "юрисдикцию, которая будет независима от политических решений".

Путин ответил на вопрос, кого он имел в виду под "европейскими подсвинками", употребив это выражение на заседании коллегии Минобороны РФ. Ранее оно порой встречалось в постах телеграм-канала замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду. Я имел в виду в целом группу лиц. Неопределенную группу лиц, как говорят юристы. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю».

"Что ты несешь. Рютте?"

Президент РФ в очередной раз назвал "чушью" намерение России напасть на Европу.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток», – ответил глава государства на вопрос журналиста ВВС.

Многочисленные заявления европейских политиков о предстоящей войне с Россией Путин также оценил. В частности, слова генсека НАТО Рютте о необходимости готовиться к вооруженному столкновению с РФ. Путин сообщил, что знает этого политика немалый период, еще со времени, когда тот бы премьером Нидерландов.

«Умный человек, я знаю, системный и эффективный был премьер-министр. Но что он несет? Мне так хочется спросить: что ты говоришь про войну НАТО с Россией?»

Путин порекомендовал Рютте прочесть обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой Россия не обозначена в качестве противника или врага.

Из социальных вопросов был затронут демографический. Путин убежден, что необходимо стимулировать рождаемость:

«Коэффициент рождаемости средний – это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился – примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2%. Это очень сложная задача. <...> Нужно, конечно, чтобы это стало модным».

Когда полетим на Марс?

С появлением мессенджера Мах Россия перестала быть "цифровой колонией", намекнул российский лидер.

«Россия одна из трех стран, которые обладают этим цифровым суверенитетом, – это Соединенные Штаты, КНР и теперь Россия», – ответил он на вопрос блогера Wylsacom.

Кстати, на табло демонстрировалась просьба – крик души "не закрывать Telegram", а также призыв "Заблокируйте Роскомнадзор!" Проблему блокировки иностранных мессенджеров Путин также затронул, выразив мнение, что "конкуренция всегда нужна":

«В отношении Telegram и других мессенджеров – проблема только в одном: в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее».

На большой пресс-конференции нашлось место и шутке. Путина спросили, что он думает о небесном теле 3I/Atlas, к которому в настоящее время приковано внимание астрономов, и не только их.

«Я вам, конечно, скажу, но это должно остаться тайной. Это секретная информация. Это наше секретное оружие, и применять мы его будем только в крайнем случае», – последовал ответ.

Впрочем, дал Путин и серьезный ответ на основе информации от ученых:

«Если по-серьезному, то это комета. Причем она из другой галактики, поэтому и ведет себя не так, как кометы нашего, галактического происхождения. Она иначе себя ведет, происходят другие процессы в пылевом хвосте. Но наши ученые прекрасно знают, что происходит».

Он заверил, что опасности этот космический объект не представляет:

«Пошлем его… к Юпитеру».

Кстати, на большом табло выводился вопрос: "Когда люди полетят к Марсу?"

Но на него ответа президент так и не дал.