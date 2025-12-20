"Сеанс психотерапии". Эксперты оценили оформление студии "Итогов года" и здоровье Путина

Провластные журналисты раскритиковали многие вопросы своих коллег

20 декабря 2025, 16:53, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Прошедшие "Итоги года" с Владимиром Путиным привлекли внимание не только вопросами, но и оформлением студии. В то же время присутствовавшие в Гостином дворе журналисты получили порцию критики от своих коллег, даже тех, кто не принадлежит к оппозиционно настроенным группам.

В чем различия в оценках зарубежных и российских наблюдателей, какие вопросы не прозвучали в эфире, хотя президент готов был на них ответить, и почему нужно вспомнить слова Владимира Путина 23-летней давности – в материале amic.ru.

Период устойчивости и стойкого сопротивления

Зарубежные СМИ основное внимание уделили высказываниям российского лидера о боевых действиях на Украине. На то, что Владимир Путин начал свою ежегодную пресс-конференцию с подтверждения решимости Кремля продолжать боевые действия на Украине до тех пор, пока не будут выполнены все его условия, указывает американская газета The New York Times.

«Путин тут же похвастался недавними успехами России на поле боя и заявил, что страна не готова урегулировать конфликт дипломатическим путем, если Украина и ее союзники не выполнят ее требования, в том числе территориальные… Он добавил, что Россия "готова мирно завершить конфликт" на основе принципов, которые он изложил в июне прошлого года, имея в виду требование к Украине уступить значительные участки своих восточных территорий», – обращает внимание издание.

Другая американская газета – The Washington Post – отметила, что "на пресс-конференции Путин занял триумфалистскую позицию и заявил, что Россия добьется новых военных успехов до конца года".

«Он заявил, что россияне пожертвовали около одного миллиарда долларов на военные нужды, в том числе на беспилотники, и высоко оценил ветеранов как будущих лидеров российских компаний, отраслей промышленности, регионов и министерств», – пишет издание.

Президент РФ "представил 2025 год как период устойчивости и стойкого сопротивления западному давлению, с продвижением тезиса, что Россия усилила свою позицию на международной арене даже с экономическими и военными вызовами", указывает газета.

На обещании Путина новых прорывов российской армии до конца 2025 года останавливается и японская газета Sankei Shimbun.

«Он также отметил, что под контроль его войск перешли ключевые позиции в восточной части Донбасса, где идут ожесточенные бои и началось продвижение к Славянску – крупному городу, оставшемуся под контролем Украины», – пишет издание.

В общегражданском режиме

Британский канал Sky News обратил внимание на карту в студии "Итогов дня", на которой "изображены очертания не только Крыма, но и всех четырех бывших регионов Украины: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".

Следует помнить, что российским войскам еще предстоит полностью взять под контроль эти территории, но это не помешало Владимиру Путину заявить о своих правах на них.

«Сопоставление этих территорий с сегодняшним контекстом создает впечатление, что Кремль посылает сигнал: он не намерен отказываться от своих территориальных претензий», – говорится в репортаже канала.

На общую картину зала "Итогов года" обратил внимание и обозреватель "Царьграда" Андрей Пинчук.

«В зале нет людей в форме. Это значит, что режиссер этого мероприятия сделал все для того, чтобы оно выглядело в максимально общегражданском режиме», – считает он.

Пинчук полагает, что такой визуальный ряд превращает это событие в "сеанс государственного психотерапевтического выступления президента" для "создания образа и фона мирной жизни".

Некоторые российские журналисты усомнились в профессионализме коллег. Так, вполне лояльная нынешней власти радиоведущая Надана Фридрихсон в своем телеграм-канале назвала некоторые вопросы, которые не были заданы президенту, но должны были прозвучать:

Отмена выплат жителям Курской области. Миграция. Терроризм. Проблема российских судов через кейс "Долина и квартира".

«Зато, дорогие мои, кокошники и свадьбы...» – возмутилась Фридрихсон.

Также осталась недовольной и журналистка Анастасия Кашеварова.

«Вопросы журналистов абсолютно не отразили проблематику не только федеральную и международную, но и региональную».

На Первом канале специально делали инфографику по актуальным проблематикам регионов, но региональные журналисты приехали, чтобы позвать в гости, подарить подарок, поздравить с днем рождения папу, пафосно сделать предложение через восемь лет отношений.

«Нет понимания у СМИ, за что и кто отвечает. По всем вопросам к президенту – по дорогам и пельменям. Какая халтура», – написала она в своем телеграм-канале.

«Замучаемся пыль глотать?»

На заявление Путина о попытках изъять российские активы обращает внимание британское издание Daily Express.

«Владимир Путин обрушился с яростной критикой на лидеров Евросоюза, одновременно пугающе предупредив о серьезных последствиях. Он резко осудил ЕС за попытку использовать замороженные российские активы для финансирования Украины в течение следующих двух лет на сумму около 90 миллиардов евро», – говорится в публикации газеты.

Политолога Вадима Трухачева также взволновала тема российских активов.

«Вообще-то мы сами положили деньги туда, где обманывают. Мы верили тем, кто обманывает и надувает. Разве для нас их обман стал открытием?» – поделился он своим мнением с amic.ru.

Политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов также обращает внимание на обман со стороны Запада.

«Думается, здесь присутствует и наша вина, а не только преступные действия наших противников. В 2022 году мы вроде начали работу над ошибками, однако продолжаем обсуждать возможность компромисса с оппонентами. Может, не стоит играть с противником на его поле, зная, что могут обмануть?» – поделился он своими недоумениями с amic.ru.

При этом президент еще в 2002 году произнес знаменитую фразу, когда предупредил российских олигархов об опасности хранения денег за границей, продолжает Родионов:

«Он сказал тогда: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!" Эта фраза, конечно, войдет в золотой фонд цитат наших политиков. Сказано было более двух десятков лет назад, однако почему-то наш финансовый блок правительства, Центробанк, ответственные госструктуры эту истину не усвоили. И, выходит, теперь мы будем пыль глотать в попытках разблокировать наши активы? Почему чиновники не помнят эти слова?»

Вопросы по содержанию

Вадим Трухачев обратил внимание, что об "Итогах года" почти ничего не написали многие лояльные власти блогеры:

«Судя по всему, они остались в недоумении ее содержанием. Содержание прошедшего общения президента и граждан страны оставило массу вопросов к чиновникам и пресс-блоку. Именно они замолчали немало острых тем, которые, кстати, сам Путин в последнее время неоднократно затрагивал».

При этом вопросов к физическому, интеллектуальному и моральному состоянию главы государства нет никаких, отмечает собеседник:

«Он прекрасно держался четыре с половиной часа, и вполне мог бы спокойно ответить на действительно интересующие граждан вопросы. Надеюсь, Владимиру Владимировичу укажут на это обстоятельство, и он сделает выводы».

Вадим Трухачев убежден, что на "Итогах года" необходимо было затронуть тему миграции:

«Напомню, что за последнее время президент подписал два документа в этой области – Стратегию национальной политики и Концепцию миграционной политики. На мой взгляд, эти документы обладают серьезными недостатками, однако стали все-таки шагом вперед. Состоялся ряд совещаний, где сам Путин неоднократно указывал на имеющиеся проблемы: гетто, дети мигрантов в школах, экстремизм... Почему эту волнующую тему обошли вниманием?»

Дмитрий Родионов отметил вопрос женщины с детьми, которая не может получить выплаты после гибели мужа на СВО: