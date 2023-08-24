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Разгулявшаяся скотина терроризирует алтайское село из-за 100 рублей

В поселок срочно выехали специалисты администрации района

24 августа 2023, 17:11, ИА Амител

Фото: ustpristan.ru
Фото: ustpristan.ru

В алтайском селе Коробейниково больше половины голов скота пасется прямо на улицах, пишет газета Усть-Пристанского района "Авангард".

После жалобы главы поселения специалисты администрации района провели рейд. Выяснилось, что пастух поднял плату за выпас одного животного с 500 до 600 рублей в месяц, поэтому владельцы решили не переплачивать и начали выгонять скот прямо на улицу. 

"А пастух объясняет увеличение таксы тем, что люди стали меньше скота гонять в стадо, соответственно, снизилась его зарплата", - отмечает издание.

В ходе рейда на хозяев скота составили шесть административных материалов - за превращение села в пастбище. Районная комиссия определит, каким именно будет наказание.

Ранее сообщили про корову, которая терроризирует поселок в Сибири: кидается на собак и людей, ломает руки, съедает капусту.

Алтайский край забавные истории животные

Комментарии 7

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Гость

17:20:03 24-08-2023

Корова,отошедшая от забора на 10 метров,считается дикой. Под нож её и остальных тоже.

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Гость

19:45:15 24-08-2023

Гость (17:20:03 24-08-2023) Корова,отошедшая от забора на 10 метров,считается дикой. Под... Дятлов, пишущих такие комментарии, в психушки отправлять надо, если дальше 10 метров от подъезда отходят...

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Гость

20:05:04 24-08-2023

А другого пастуха нанять не судьба, дефицитный специалист? Или надо окончить специальный пастуший университет, чтобы заняться этой деятельностью?

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Гость

22:05:13 24-08-2023

Гость (20:05:04 24-08-2023) А другого пастуха нанять не судьба, дефицитный специалист? И... Ну вот ты и наймись. Побегай за коровами, да, если пропадёт выплати хозяину её стоимость

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Гость

06:34:18 25-08-2023

Пастух прав. Независимо от поголовья, семью кормить надо. Минимум за выход должен быть.

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Гость

09:54:02 25-08-2023

Гость (06:34:18 25-08-2023) Пастух прав. Независимо от поголовья, семью кормить надо. Ми... Тем более что у него работа сезонная

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Гость

09:31:19 25-08-2023

заголовок никто не оценил ?

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