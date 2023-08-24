Разгулявшаяся скотина терроризирует алтайское село из-за 100 рублей

В поселок срочно выехали специалисты администрации района

24 августа 2023, 17:11, ИА Амител

Фото: ustpristan.ru

В алтайском селе Коробейниково больше половины голов скота пасется прямо на улицах, пишет газета Усть-Пристанского района "Авангард".

После жалобы главы поселения специалисты администрации района провели рейд. Выяснилось, что пастух поднял плату за выпас одного животного с 500 до 600 рублей в месяц, поэтому владельцы решили не переплачивать и начали выгонять скот прямо на улицу.

"А пастух объясняет увеличение таксы тем, что люди стали меньше скота гонять в стадо, соответственно, снизилась его зарплата", - отмечает издание.

В ходе рейда на хозяев скота составили шесть административных материалов - за превращение села в пастбище. Районная комиссия определит, каким именно будет наказание.

Ранее сообщили про корову, которая терроризирует поселок в Сибири: кидается на собак и людей, ломает руки, съедает капусту.