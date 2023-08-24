Разгулявшаяся скотина терроризирует алтайское село из-за 100 рублей
В поселок срочно выехали специалисты администрации района
24 августа 2023, 17:11, ИА Амител
В алтайском селе Коробейниково больше половины голов скота пасется прямо на улицах, пишет газета Усть-Пристанского района "Авангард".
После жалобы главы поселения специалисты администрации района провели рейд. Выяснилось, что пастух поднял плату за выпас одного животного с 500 до 600 рублей в месяц, поэтому владельцы решили не переплачивать и начали выгонять скот прямо на улицу.
"А пастух объясняет увеличение таксы тем, что люди стали меньше скота гонять в стадо, соответственно, снизилась его зарплата", - отмечает издание.
В ходе рейда на хозяев скота составили шесть административных материалов - за превращение села в пастбище. Районная комиссия определит, каким именно будет наказание.
Ранее сообщили про корову, которая терроризирует поселок в Сибири: кидается на собак и людей, ломает руки, съедает капусту.
17:20:03 24-08-2023
Корова,отошедшая от забора на 10 метров,считается дикой. Под нож её и остальных тоже.
19:45:15 24-08-2023
Гость (17:20:03 24-08-2023) Корова,отошедшая от забора на 10 метров,считается дикой. Под... Дятлов, пишущих такие комментарии, в психушки отправлять надо, если дальше 10 метров от подъезда отходят...
20:05:04 24-08-2023
А другого пастуха нанять не судьба, дефицитный специалист? Или надо окончить специальный пастуший университет, чтобы заняться этой деятельностью?
22:05:13 24-08-2023
Гость (20:05:04 24-08-2023) А другого пастуха нанять не судьба, дефицитный специалист? И... Ну вот ты и наймись. Побегай за коровами, да, если пропадёт выплати хозяину её стоимость
06:34:18 25-08-2023
Пастух прав. Независимо от поголовья, семью кормить надо. Минимум за выход должен быть.
09:54:02 25-08-2023
Гость (06:34:18 25-08-2023) Пастух прав. Независимо от поголовья, семью кормить надо. Ми... Тем более что у него работа сезонная
09:31:19 25-08-2023
заголовок никто не оценил ?