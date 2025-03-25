"Разница огромная". Алтайский депутат оценил ремонт в сельской школе за 158 миллионов

Учебное заведение обновили по федеральной программе

25 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Денис Голобородько в кулундинской школе / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Школу № 1 в Кулунде два года назад капитально отремонтировали. Здание было обновлено практически полностью: старые конструкции заменили, купили новую мебель и современное оборудование. Накануне учебное заведение посетил первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", вице-спикер Алтайского Заксобрания Денис Голобородько.

Депутат был в школе в 2022 году, еще до начала ремонта, а теперь смог оценить результат обновлений, проведенных в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования", которую "Единая Россия" курирует уже несколько лет.

Школа работает еще с 1966 года, и все эти годы она не знала капитального ремонта. В результате модернизации здание претерпело значительные изменения: его разобрали до кирпичей, заменили все коммуникации, электропроводку, окна и двери, а также обновили крышу. Старый кирпичный фасад был заменен современным вентилируемым. Все это обошлось в 158 млн рублей.

"Разница между тем, что было три года назад и сейчас, – колоссальная. Сегодня школа № 1 – лучшее учебное заведение в районе, оборудованное по всем современным стандартам. Вот уже несколько лет партия курирует реализацию проекта по капремонту школ. Это один из важнейших пунктов народной программы "Единой России", поэтому партия вместе с властями, учителями и родительской общественностью контролирует работы на всех этапах", – отметил Денис Голобородько.

По его словам, модернизация школ региона остается приоритетным направлением для партии в ближайшие годы. ЕР и дальше будет помогать районам входить в программу.

"Современная школа играет огромную роль в развитии территории, поэтому крайне важно, чтобы учебные заведения в нашем крае соответствовали актуальным требованиям", – подчеркнул Голобородько.

Кулундинская школа / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Программа модернизации включает не только капремонт, но и установку современных охранно-пожарных систем, лабораторий, интерактивного оборудования, а также оснащение новыми учебниками и другими необходимыми материалами.

Как ранее сообщал amic.ru, пару недель назад Денис Голобородько побывал в селе Орлово Немецкого национального района. Там к началу нового учебного года должны достроить школу. Основные работы уже выполнены, и в сентябре долгожданное учебное заведение откроет свои двери более чем для 200 школьников.

Процесс строительства оказался сложным. Еще в 2010 году здание основной школы признали аварийным и занятия были перенесены в помещения начальной школы. Однако из-за проблем с проектно-сметной документацией удалось включить объект в краевую адресную инвестиционную программу только спустя некоторое время. И только в 2021-м, благодаря активной поддержке депутатов партии "Единая Россия", проект все-таки вошел в программу. С тех пор за ходом строительства ведется постоянный контроль.

Федеральная программа "Модернизация школьных систем образования" начала свою реализацию в Алтайском крае в 2022 году. В 2024 году в рамках программы обновили 14 образовательных учреждений, а в 2025 году проведут капитальные ремонты в 25 школах. К 2027 году обновят 74 школы. В результате около 30 тысяч детей смогут учиться в улучшенных условиях. На эти цели из федерального бюджета выделено более 5 млрд рублей.