Разрушающийся дом-памятник в центре Барнаула реконструируют, вопреки табличке о сносе

В сентябре на доме появилась табличка о том, что его снесут, хотя закон это запрещает

21 сентября 2023, 07:55, Антон Дегтярев

Дом на ул. Никитина, 96/ Фото: amic.ru

Разрушающийся двухэтажный дом на ул. Никитина, 96, в котором жил Герой Советского Союза Владимир Смирнов, не будут сносить и реконструируют, потому что он является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения и охраняется государством. Ранее на фасаде здания появилось уведомление о том, что дом будет снесен. Барнаульцы также жаловались на то, что здание служит пристанищем для бомжей и наркоманов, а площадь вокруг него зарастает травой. Ситуацию amic.ru прокомментировали в администрации Барнаула.

Что не так с домом?

В начале сентября в редакцию amic.ru обратилась жительница Барнаула, которая рассказала о плачевном состоянии дома на ул. Никитина, 96. Здание построено в 1926 году и является памятником архитектуры. На нем даже есть специальная табличка, указывающая, что здесь жил Герой Советского Союза Владимир Смирнов, повторивший в 1943 году подвиг Александра Матросова, закрыв грудью амбразуру вражеского дзота.

По словам горожанки, в доме уже никто не живет, однако его состояние плачевное – повсюду разбросан мусор, окна и двери заколочены, а забор покосился.

"Для аварийного и уже расселенного дома все это типично, однако из-за "развалины" портится облик центра города. Стыдно видеть исторические здания в таком состоянии", – подчеркнула она.

Больше всего жительницу насторожило наклеенное на стене уведомление, которое гласило, что "решением межведомственной комиссии Барнаула для оценки жилых помещений дом признан аварийным и подлежащим сносу", снизу стояла подпись администрации Центрального района. Женщина удивилась, ведь памятники архитектуры по закону сносить нельзя.













































































Дом на ул. Никитина, 96/ Фото: Екатерина Смолихина

Что говорят в мэрии?

В мэрии на запрос amic.ru подтвердили, что дом на ул. Никитина, 96, является объектом культурного наследия регионального значения и принадлежит к памятникам градостроительства и архитектуры. Мемориальная доска на фасаде здания является его неотъемлемой частью. Также в администрации подчеркнули, что сносить объект нельзя в соответствии с п. 13 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов РФ".

По информации мэрии, дом еще 22 декабря 2017 года признали аварийным и подлежащим реконструкции. Собственникам уже выплатили денежную компенсацию за квартиры, при этом одно помещение находится в долевой собственности, на одну долю наложен арест.

"После решения вопросов в отношении данной доли и снятия ареста органом местного самоуправления будут завершены мероприятия по выплате указанного возмещения и оформлению помещений в муниципальную собственность. На основании изложенного, по состоянию на 11 сентября 2023, дом не расселен в полном объеме", – прокомментировали в мэрии.

То есть дом смогут начать реконструировать только после его официального расселения. В ответе на запрос также говорится, что здание уже включено в перечень объектов муниципальной программы для разработки проектно-сметной документации и реконструкции. После разработки документации определятся объем, виды работ и их стоимость.

Пока же для обеспечения безопасности граждан власти заключили договор с частным охранным предприятием. Дом патрулируют каждые четыре часа.

При этом пока неизвестно, какие функции будут у здания после реконструкции. В мэрии уточнили, что предложений о создании там музея в комитет по культуре Барнаула не поступало.