Развитие Алтая вопреки ограничениям. В "Единой России" подвели итоги работы за пять лет

И обсудили, с чем пойдут на выборы в следующем году

27 ноября 2025, 06:30, ИА Амител

Конференция "Единой России" в Барнауле / Фото: Дмитрий Толмачев

Несмотря на дотационный бюджет, Алтайскому краю удается развиваться, участие в этой работе принимают депутаты и активисты партии "Единая Россия". Об этом журналистам перед началом большой конференции регионального отделения вечером 26 ноября 2025 года рассказал руководитель партии Александр Романенко. Единороссы подвели итоги работы за прошедшую пятилетку, обновили состав политсовета и президиума, а также обсудили планы на предстоящие выборы 2026 года.

Итоги пятилетки

Александр Романенко рассказал, что главная цель мероприятия – подвести итоги работы партии за последний выборный цикл: пятилетку с 2021 по 2025 год. Отправной точкой для формирования обновленной команды "Единой России" стали выборы депутатов Государственной Думы и краевого Законодательного собрания в 2021-м, затем в 2022-м – большая муниципальная кампания, а в 2023 году – выборы губернатора.

Основное внимание уделили исполнению народной программы, которую партия сформировала на основе пожеланий и потребностей жителей Алтайского края. Александр Романенко подчеркнул, что несмотря на экономические сложности и внешние вызовы, партия активно работает над развитием региона в таких сферах, как здравоохранение, образование, экология и поддержка малого и среднего бизнеса.

«Хочется больше и быстрее. Конечно, условия сдерживают. Но наша работа совместно с жителями, органами власти, депутатами и муниципалитетами дала свои плоды. Мы продолжаем решать задачи, которые стоят перед нашим регионом, и имеем четкое понимание, как двигаться дальше», – отметил он.

В числе достижений власти в целом – показатели заработной платы. Решение о существенном повышении минимального размера оплаты труда и дифференцированный рост зарплат начался с работников бюджетной сферы, что, в свою очередь, способствовало росту доходов в экономическом секторе.

«Да, мы сегодня пока еще не впереди планеты всей. Мы еще не достигли самых высоких целевых показателей, которые существуют в России и Сибири, но, несмотря на это, мы находим финансовые ресурсы и направляем их на выполнение национальных проектов, которые актуальны для региона», – отметил Романенко.

Одним из основных направлений является поддержка семей, создание условий для роста численности населения и поддержка многодетных. За последние годы удалось капитально отремонтировать около 300 школ, что стало значительным вкладом в улучшение образовательной инфраструктуры региона.

Ротация и обновление состава политсовета

Еще один ключевой вопрос конференции – обновление состава регионального политсовета и президиума партии. Александр Романенко отметил, что "Единая Россия" делает акцент на привлечение молодых, активных людей в политическую деятельность.

«Мы делаем ставку на молодежь, на тех, кто готов активно работать, выражать свои идеи и влиять на будущее Алтайского края. Молодежный парламент и молодежное правительство – это будущее нашего регион», – сказал Романенко.

Молодые активисты, координаторы партийных проектов и председатели общественных советов получили возможность принять участие в формировании будущего состава политсовета. Впрочем, в обновленный политсовет вошли не только представители нового поколения. А кто именно – читайте тут.

«Команда, которую мы сегодня начнем формировать, начиная с Государственной Думы, краевого Законодательного собрания, муниципалитетов, губернатора, способна и должна решать задачи, которые перед нами стоят», – подчеркнул Романенко.

Планы на выборы 2026 года

Особое внимание партия уделит подготовке к выборам 2026 года. Александр Романенко отметил, что необходимо провести масштабную подготовку, сформировать сильную команду и выбрать достойных кандидатов для работы на всех уровнях.

«Мы должны быть готовы к выборам, предложить нашим избирателям сильных кандидатов, которые смогут эффективно решать проблемы на местах», – сказал он.

В качестве кандидатов партия рассматривает и участников СВО. Да и в принципе поддержка участников специальной военной операции и их семей – одна из ключевых задач не только партии, но и власти региона в целом, подытожил Александр Романенко.