В Барнауле расширят до четырех полос шоссе Ленточный Бор и построят новую развязку
Проектная документация уже разработана, получено положительное заключение экспертизы
25 сентября 2024, 14:48, ИА Амител
Проект строительства в Барнауле транспортной развязки на пересечении с улицей Власихинской, которая должна стать продолжением реконструкции шоссе Ленточный Бор, поддержали в Совете Федерации, сообщает правительство Алтайского края.
Напомним, сейчас в Совфеде проходят Дни Алтайского края. Вопрос о развитии транспортной инфраструктуры региона рассмотрели на расширенном заседании Комитета СФ по экономической политике. В заседании приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, а также члены правительства края и депутаты регионального парламента.Министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых пояснил, что через Барнаул проходят три федеральные дороги, город выступает узловым центром пересечения транспортных потоков. Поэтому краевая столица в настоящее время испытывает серьезную нагрузку. Для решения этого вопроса ранее планировалось строительство обхода города Барнаула, однако это очень затратное мероприятие и в ценах текущего года оценивается примерно в 70 млрд рублей.
"Поэтому ищем другие пути, предлагаем расширять узкие места в городе Барнауле через создание развязок, расширение дорог непосредственно в пригороде. Так, в последние несколько лет была проведена реконструкция дороги шоссе Ленточный Бор – расширение до четырех полос. В прошлом году начато строительство трехуровневой транспортной развязки, которая является началом этой дороги. Логическим завершением будет строительство транспортной развязки в месте окончания этой дороги на пересечении с улицей Власихинской. Проектная документация на этот объект разработана, получено положительное заключение экспертизы", – пояснил Евгений Дешевых.
Как сообщил председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин, необходимо реконструировать объездную дорогу и построить многоуровневую транспортную развязку на пересечении с улицей Власихинской.
"Это очень важный для региона проект. Через объездную дорогу идет транзит транспорта и грузов со стороны Рубцовска на Камень-на-Оби. Уже сейчас на объездной дороге в часы пик возникают заторы, а строительство жилья в новых кварталах ежегодно увеличивает транспортный поток на шоссе Ленточный Бор. Место развязки – своего рода горлышко, узкое место, где стопорится движение. Здесь требуется многоуровневая развязка по примеру того объекта, что сейчас возводится на Змеиногорском тракте", – указал Игорь Панарин.
Ранее amic.ru рассказал, зачем в Барнауле хотят построить еще одну развязку и сколько она будет стоить.
15:00:41 25-09-2024
Хорошие новости).
15:28:59 25-09-2024
Первую 3х уровневую развязку закончите сначала - видно невооруженным глазом, что в сроки не уложатся.
Все жители города на въезде со стороны Южного и Змеиногорского тракта стоят в часы пик в ЖЕСТОЧАЙШИХ пробках, в которых есть возможность как раз наблюдать за этой стройкой - там все медленно идет.
И эти пробки ни кого не колышат - нереально ни утром, ни вечером проехать - может надо уже как то отнестись к этой проблеме и поправить там схему движения?
Что-то давно про эти пробки СМИ не писали? Думаете они там закончились? НЕТ! Становиться только хуже.
15:55:44 25-09-2024
Бельмесево (15:28:59 25-09-2024) Первую 3х уровневую развязку закончите сначала - видно невоо... Вертолет купи.
16:45:51 25-09-2024
Бельмесево (15:28:59 25-09-2024) Первую 3х уровневую развязку закончите сначала - видно невоо... Такие же "нытики" здесь свои слезы лили по поводу ремонта путепровода на новом рынке, ни че пережили же, и стройку Развязки на Змейке тоже переживете. Либо идите у махайте там кувалдами, ибо там говорят таких не хватает. Что характерно комментатор то, с Бельмесева!?))))))
15:59:36 25-09-2024
Может, хватит лес рубить!
21:59:56 25-09-2024
Гость (15:59:36 25-09-2024) Может, хватит лес рубить! ... нет уж, это нереально, так что зря не трепыхайтесь
16:26:07 25-09-2024
Хватит гундеть. Сделают развязку и не будет пробок.
20:14:41 25-09-2024
Гость (16:26:07 25-09-2024) Хватит гундеть. Сделают развязку и не будет пробок.... вам, уважаемый фантазер, на карту бы не мешало посмотреть - светофоры на всех подходах к развязке. что эта развязка, что развязка на власихинской - бессмысленны с точки зрения эффективности организации дорожного движения в масштабе города.
16:42:16 25-09-2024
правильно, незачем обход строить, пусть по 4 полосам по городу ездят
22:00:49 25-09-2024
гость (16:42:16 25-09-2024) правильно, незачем обход строить, пусть по 4 полосам по горо... почитайте текст. почитайте проект развития до 2050 г. не позорьтесь тут про "город"
21:52:03 25-09-2024
Шоссе Ленточный бор на всем протяжении имеет 4 полосы уже много лет.
21:59:38 25-09-2024
На пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор нужно было уже вчера снести все постройки на дороге и сделать быстро и недорого кольцо.
17:36:22 27-09-2024
Гость (21:59:38 25-09-2024) На пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор нужно ... Уже одно кольцо сделали у "Волны" не помогло, надо запретить въезжать в город всем этим 40-тонным фурам и тонарам как в Москве, а то припаркованных на улицах города и уткнувшихся друг в друга их больше чем автобусов общественного транспорта. На Кутузова В Булыгино с обеих въездов ограничение в 10 тонн стоит а этих забивающих всю дорогу ГИББД в упор не видит, кто-бы глаза начальнику УВД поправил??