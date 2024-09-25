В Барнауле расширят до четырех полос шоссе Ленточный Бор и построят новую развязку

Проектная документация уже разработана, получено положительное заключение экспертизы

25 сентября 2024, 14:48, ИА Амител

Путепровод на шоссе Ленточный Бор / Фото: Минтранс Алтайского края

Проект строительства в Барнауле транспортной развязки на пересечении с улицей Власихинской, которая должна стать продолжением реконструкции шоссе Ленточный Бор, поддержали в Совете Федерации, сообщает правительство Алтайского края.

Напомним, сейчас в Совфеде проходят Дни Алтайского края. Вопрос о развитии транспортной инфраструктуры региона рассмотрели на расширенном заседании Комитета СФ по экономической политике. В заседании приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, а также члены правительства края и депутаты регионального парламента.Министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых пояснил, что через Барнаул проходят три федеральные дороги, город выступает узловым центром пересечения транспортных потоков. Поэтому краевая столица в настоящее время испытывает серьезную нагрузку. Для решения этого вопроса ранее планировалось строительство обхода города Барнаула, однако это очень затратное мероприятие и в ценах текущего года оценивается примерно в 70 млрд рублей.

"Поэтому ищем другие пути, предлагаем расширять узкие места в городе Барнауле через создание развязок, расширение дорог непосредственно в пригороде. Так, в последние несколько лет была проведена реконструкция дороги шоссе Ленточный Бор – расширение до четырех полос. В прошлом году начато строительство трехуровневой транспортной развязки, которая является началом этой дороги. Логическим завершением будет строительство транспортной развязки в месте окончания этой дороги на пересечении с улицей Власихинской. Проектная документация на этот объект разработана, получено положительное заключение экспертизы", – пояснил Евгений Дешевых.

Как сообщил председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин, необходимо реконструировать объездную дорогу и построить многоуровневую транспортную развязку на пересечении с улицей Власихинской.

"Это очень важный для региона проект. Через объездную дорогу идет транзит транспорта и грузов со стороны Рубцовска на Камень-на-Оби. Уже сейчас на объездной дороге в часы пик возникают заторы, а строительство жилья в новых кварталах ежегодно увеличивает транспортный поток на шоссе Ленточный Бор. Место развязки – своего рода горлышко, узкое место, где стопорится движение. Здесь требуется многоуровневая развязка по примеру того объекта, что сейчас возводится на Змеиногорском тракте", – указал Игорь Панарин.

Ранее amic.ru рассказал, зачем в Барнауле хотят построить еще одну развязку и сколько она будет стоить.