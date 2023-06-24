Сергей Суровикин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" остановиться
Генерал записал видеообращение к руководству, командирам и бойцам частной военной компании
24 июня 2023, 11:00, ИА Амител
Российский генерал Сергей Суровикин записал обращение к бойцам, командирам и руководству ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться и подчиниться воле президента. Видеозапись публикует РЕН ТВ.
"Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время", – сказал Суровикин.
Он также призвал подчиниться воле президента России и решить все проблемы только мирным путем, пока еще не поздно.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал аудиозаписи, в которых, в частности, утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны.
В связи с этим ФСБ РФ возбудила против него уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны слова бизнесмена назвали ложью.
11:18:13 24-06-2023
Что тут комментировать. Одно слово: "предатели".
16:07:42 24-06-2023
Гость (11:18:13 24-06-2023) Что тут комментировать. Одно слово: "предатели".... Могли и подставить их.
11:21:43 24-06-2023
Бардак в стране, бардак в армии... Рынок однако.
11:31:16 24-06-2023
Мы одной крови, мы... Тоже сидел ?
11:37:48 24-06-2023
Это тот самый генерал, чья главная боевая "заслуга" - "перегруппировка на более выгодные позиции"?
11:45:51 24-06-2023
Как интересно развиваются события и ведь ни кто даже представить не мог, что может произойти подобное, вот это да конечно
20:45:10 24-06-2023
В чем остановиться. Они не выступают против страны и народа они требуют всего на всего чтобы разобрались с совершенными умышленными убийствами своих воинов и наказали виновных шойгу и других его подчиненных. Лучше бы он как уполномоченное Путиным лицо подал ему доклад по этому факту и потребовал наказания виновных в расстреле вагнеровцев. По моему он только может строить суровые гримасы лица. То же мне авторитет. Сдал Херсонскую область безо всякой военной необходимости исполнив чей то преступный приказ и не отказался из за страха потерять положение.