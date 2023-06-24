Сергей Суровикин призвал бойцов ЧВК "Вагнер" остановиться

Генерал записал видеообращение к руководству, командирам и бойцам частной военной компании

24 июня 2023, 11:00, ИА Амител

Российский генерал Сергей Суровикин записал обращение к бойцам, командирам и руководству ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться и подчиниться воле президента. Видеозапись публикует РЕН ТВ.

"Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время", – сказал Суровикин.

Он также призвал подчиниться воле президента России и решить все проблемы только мирным путем, пока еще не поздно.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал аудиозаписи, в которых, в частности, утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны.

В связи с этим ФСБ РФ возбудила против него уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны слова бизнесмена назвали ложью.