Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят в Барнауле за 1 млрд рублей

Барнаульский реабилитационный центр будет первым в Сибири

30 сентября 2023, 07:05, ИА Амител

Пресс-конференция 29 сентября / Фото: amic.ru

Первый в Сибири реабилитационно-оздоровительный центр для ветеранов боевых действий в Афганистане и СВО появится в Барнауле к 2028 году. Сейчас застройщик вместе с инициаторами проекта определяются с участком для здания. Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции в филиале Фонда "Защитники Отечества" 29 сентября.

На пресс-конференции выступили лидер российского союза Афганистана Франц Клинцевич и руководитель компании-застройщика "Мой Дом" Павел Князев. Они отметили, что будущий центр будет главным учреждением для реабилитации военных на Алтае. Там будет медблок, где ветераны смогут обследоваться, кабинеты психологов и психотерапевта, помещения для отдыха и так далее.

"Аналогичные центры в России есть. Человек в них может получить полную поддержку – начиная от стоматологии и заканчивая протезированием, если в этом есть необходимость. Обратиться за помощью в центр смогут ветераны Афганистана, Чечни, Сирии, спецоперации и других конфликтов. Принять он сможет примерно 5-6 тысяч человек в год. Это будет абсолютно новое здание. Реализовать проект планируется до конца 2028 года, поддержку от руководства края мы уже получили, с мэрией Барнаула тоже есть взаимопонимание", – рассказал Франц Клинцевич.

Место, где построят центр, пока не определено, подчеркнул Клинцевич. По его словам, вероятнее всего, это будет территория за городом, где ветераны будут иметь возможность прогуляться.

По словам директора компании-застройщика, полноценного проекта у них пока что нет, однако существует концепция здания. По ней на строительство центра уйдет около миллиарда рублей. В ближайшее время застройщик намерен решить вопрос местонахождения и подготовки участка. Всего территория центра займет около 10 тысяч квадратных метров.

После того как вопрос с участком решится, архитекторы будут разрабатывать проект и характеристики здания, отметил Павел Князев.