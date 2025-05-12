Медики отмечают, что его слабые реакции на внешние раздражители можно рассматривать как позитивный знак

12 мая 2025, 11:05, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, который уже пятый месяц находится в коме, начал реагировать на свет и звук. Об этом сообщает topnews.ru со ссылкой на приближенные к ситуации источники.

По данным медиков, в последние дни режиссер начал слабо реагировать на внешние раздражители: световые и звуковые сигналы. Такая динамика может говорить о сохранении активности некоторых отделов его центральной нервной системы. Один из врачей отметил, что эти реакции уже можно рассматривать как позитивный знак.

"Мы наблюдаем едва уловимые сигналы активности. Мы фиксируем легкие движения пальцев, моргание в ответ на голос, что может свидетельствовать о сохранении некоторых функций мозга. Хотя это лишь начальные этапы, мы считаем важным отметить, что даже минимальные реакции мозга открывают перспективу положительного развития", – цитирует специалиста издание "Интересная Россия".

При этом медики подчеркивают, что говорить о восстановлении сознания, несмотря на обнадеживающие сдвиги, пока рано. За состоянием Тиграна Кеосаяна продолжают тщательно наблюдать, подчеркивая необходимость времени и осторожность в оценках.

Супруга телеведущего Маргарита Симоньян рассказала о глубоком личном кризисе, который на фоне его состояния переживает семья. В беседе с Натальей Подольской на YouTube-шоу "Ваша Наташа" она призналась, что их дети – дочери и сын – находятся в большом стрессе. Со слов журналистки, на протяжении месяца почти всегда находилась в больнице с Кеосаяном, что стало источником новых проблем.

"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – сообщила Симоньян.

Кроме того, супруга Кеосаяна заботится о его 86-летней матери. Она призналась, что пережить болезнь сына свекрови очень трудно. Журналистка заявила, что поддерживает родственницу путем давления, о чем очень сожалеет.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации, именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.