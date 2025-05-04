Супруга режиссера Маргарита Симоньян заявила, что их дети стали чувствовать себя хуже

04 мая 2025, 15:45, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже пятый месяц. Его состояние по-прежнему остается стабильно тяжелым. Супруга Кеосаяна, Маргарита Симоньян, заявила о проблемах в семье, начавшихся из-за его комы. Об этом сообщает topnews.ru.

В беседе с Натальей Подольской на YouTube-шоу "Ваша Наташа" она рассказала, что их дети – дочери и сын – переживают большой стресс. Журналистка призналась, что на протяжении месяца почти всегда находилась в больнице с Кеосаяном, что стало источником новых проблем.

"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – сообщила Симоньян.

С ее слов, ранее супруги почти не ездили в командировки, а если и уезжали куда-то, то вместе.

"У детей начался колоссальный стресс, появились большие проблемы со всем", – сказала жена режиссера.

Кроме этого, Маргарита Симоньян заботится о 86-летней матери Тиграна Кеосаяна. Она призналась, что свекрови очень трудно пережить болезнь сына. Журналистка заявила, что поддерживает родственницу путем давления, о чем сама очень сожалеет.

"Ей очень тяжело. Будь ее воля, она бы лежала, плакала, вообще не вставала, перестала бы есть и выходить на улицу", – уточнила Симоньян.

Главный редактор RT рассказала, что готова лежать рядом с мужем и реветь, но не может себе этого позволить. С ее слов, она выставила ультиматум матери Кеосаяна и заявила, что та должна поддерживать Симоньян: завтракать, обедать и ужинать вместе с ней, а также гулять и разговаривать.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян дала интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Там она рассказала, что впервые изменения в состоянии режиссера отметили после 30 января. Тогда он начал реагировать на голоса близких: моргать в ответ на просьбы, а при упоминании о возвращении домой пытался поднять руки.

Несмотря на это, врачи пока не называют сроки полного восстановления и подчеркивают, что подобные признаки могут быть временными. Со слов медиков, о реальном прогрессе можно будет говорить только после десяти дней стабильной положительной динамики.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.