"Колоссальный стресс". В семье Тиграна Кеосаяна возникли проблемы из-за его состояния
Супруга режиссера Маргарита Симоньян заявила, что их дети стали чувствовать себя хуже
04 мая 2025, 15:45, ИА Амител
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже пятый месяц. Его состояние по-прежнему остается стабильно тяжелым. Супруга Кеосаяна, Маргарита Симоньян, заявила о проблемах в семье, начавшихся из-за его комы. Об этом сообщает topnews.ru.
В беседе с Натальей Подольской на YouTube-шоу "Ваша Наташа" она рассказала, что их дети – дочери и сын – переживают большой стресс. Журналистка призналась, что на протяжении месяца почти всегда находилась в больнице с Кеосаяном, что стало источником новых проблем.
"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – сообщила Симоньян.
С ее слов, ранее супруги почти не ездили в командировки, а если и уезжали куда-то, то вместе.
"У детей начался колоссальный стресс, появились большие проблемы со всем", – сказала жена режиссера.
Кроме этого, Маргарита Симоньян заботится о 86-летней матери Тиграна Кеосаяна. Она призналась, что свекрови очень трудно пережить болезнь сына. Журналистка заявила, что поддерживает родственницу путем давления, о чем сама очень сожалеет.
"Ей очень тяжело. Будь ее воля, она бы лежала, плакала, вообще не вставала, перестала бы есть и выходить на улицу", – уточнила Симоньян.
Главный редактор RT рассказала, что готова лежать рядом с мужем и реветь, но не может себе этого позволить. С ее слов, она выставила ультиматум матери Кеосаяна и заявила, что та должна поддерживать Симоньян: завтракать, обедать и ужинать вместе с ней, а также гулять и разговаривать.
Напомним, ранее Маргарита Симоньян дала интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Там она рассказала, что впервые изменения в состоянии режиссера отметили после 30 января. Тогда он начал реагировать на голоса близких: моргать в ответ на просьбы, а при упоминании о возвращении домой пытался поднять руки.
Несмотря на это, врачи пока не называют сроки полного восстановления и подчеркивают, что подобные признаки могут быть временными. Со слов медиков, о реальном прогрессе можно будет говорить только после десяти дней стабильной положительной динамики.
О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.
07:44:27 05-05-2025
Тигран сам устроил все эти проблемы себе и своим родным. Предупреждали врачи, что необходимо вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек. Но работать над этим очень трудно и лень. И вот вам результат. Огромный стресс для всей семьи, которого по большому счету можно было избежать.
04:14:10 08-05-2025
Гость (07:44:27 05-05-2025) Тигран сам устроил все эти проблемы себе и своим родным. Пре... Он не пил,но курил,правда.Но не забывайте что он возил гуманитарку на СВО,а это нервы.
06:35:24 08-05-2025
Юлия (04:14:10 08-05-2025) Он не пил,но курил,правда.Но не забывайте что он возил гуман...
А ты свечку держала!
02:20:19 09-05-2025
Гость (07:44:27 05-05-2025) Тигран сам устроил все эти проблемы себе и своим родным. Пре... Знал бы где упасть-соломку постелил!!!
Мы предполагаем - Господь Бог распологает!!!
Судьба Злодейка: перед службой в СА в ВДВ, проходил обучение по прыжка с парашу ом парашутом. Так на первом прыжке у меня и основной и запасной открылись вместе на 300 метрах: основной открылся за счёт скорости потока воздуха(на вытяжном стропы была перпхлестнуты через лямку чехла), запасной открыл прибор. Первый раз прыгал, ничего не знал: но догадался запасной купол засунуть между ног - если бы не зажал запасной, купола перезлестнуоись и запутались и ни один из них бы не открылся!
Все группы построили и всё рассказали: предложили тем кто не хочет прыгать -
уйти, ушли три человека.
Так что не знаешь где что найдёшь, Судьба-Злодейка!
Но если не будешь грести, совсем потонешь!!!
После Армии 15 прыжков было!
23:29:14 05-05-2025
Знать, где упасть - соломки бы постелил
00:10:28 06-05-2025
Гость (07:44:27 05-05-2025) Тигран сам устроил все эти проблемы себе и своим родным. Пре... Дай аллах ему здоровья,ради маленьких детей
07:28:07 06-05-2025
Знаете, сам себе устроил . Кто и когда знал бы то предотвратил бы , от сумы и тюрьмы не зарекайся
Тиграну скорейшего выздоровления а родным и близким здоровья, терпения
09:19:59 06-05-2025
Дай бог выздоровления Тиграну, сил и терпения жене, детям, матери. Маргарита молодец, держится крепко, не падает духом и семью ведёт. Пусть всё у неё будет хорошо и отлично.
13:34:15 06-05-2025
Неоднозначная пара конечно, мягко говоря, но здоровья желаю, в любом случае, а так конечно неспроста все эти испытания, Симонян это должна понимать.
19:20:15 06-05-2025
Не дошел до Киева чувак
Язык длинный жизнь короткая
23:23:55 06-05-2025
Лангуст (19:20:15 06-05-2025) Не дошел до Киева чувакЯзык длинный жизнь короткая... В данной ситуации лучше язык прикусить
02:56:28 07-05-2025
Маргарита - молодец!Держитесь друг за друга! Поддерживайте друг друга!Разговаривайте друг с другом чаще !
Всех благ вам и здоровья!!!!!