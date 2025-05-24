"Реально овощебаза". В РПЦ рассказали, почему русские девушки выходят замуж за мусульман
Павел Островский считает, что мусульмане в этом вопросе более решительны
24 мая 2025, 22:33, ИА Амител
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
Русские женщины выбирают мусульман, потому что они делают предложения достаточно быстро, заявил священник Павел Островский в эфире радио Sputnik.
"Пока наши овощи ходят в барбершоп и качалку и что-то там, то "у меня вот денег нет", то "я пока не определился", то работа, то мама не разрешает. Реально овощебаза с триколором. Ну серьезно", – сказал он.
Ранее протоиерей Андрей Ткачев призвал обложить налогом "за безответственность" бездетных мужчин.
23:38:10 24-05-2025
А как надо-то? Бежать без оглядки в ЗАГС в 18 лет, потому что "так надо", чтобы потом терпеть друг друга и в конце концов пополнить статистику разводов и количество детей, воспитываемых одним родителем?
00:04:03 25-05-2025
Ладна как обкурятся, так такую муру несут. То один, то другой... Уже никакого такта и этичности нет и наших священнослужителей. Аж противно.
00:06:01 25-05-2025
Ладан нужно запретить раскручивать в церквях, как надышался, так понеслось..
05:28:36 25-05-2025
Так то этот хохол Островсский, сам больше на тыкву похож.
А чернильницы которых которых подбирают с пола как правило телятина не первой свежести.
05:58:42 25-05-2025
Сколько видывал чернильницц, в официальном браке с мусульманами или армянами они не состоят. В так называемом гражданском (по собачьи) в основном.
Да и контингент такой, на любителя. В основном коротконогие. При росте сантиметров 150, веса и того меньше. Килограм 140.
08:50:20 25-05-2025
Гость (05:58:42 25-05-2025) Сколько видывал чернильницц, в официальном браке с мусульман... Признавайся! Кто у тебя бабу увел: мусульманин или армянин (они православные)?
20:59:36 25-05-2025
Гость (08:50:20 25-05-2025) Признавайся! Кто у тебя бабу увел: мусульманин или армянин (... Они католики.
05:57:20 26-05-2025
а загуглить про то, что пишешь, видимо, не судьба. армяне- православные, в большинстве своем. по данным из так себе, но все- равно, какого- то источника- Википедии, 92% - православные христиане.
21:10:30 25-05-2025
Гость (08:50:20 25-05-2025) Признавайся! Кто у тебя бабу увел: мусульманин или армянин (... ЗачЁт)) Армяне да не мусульмане, так что тоже по мнению Этого Типа наверно долго думают))
05:44:59 26-05-2025
Гость (05:58:42 25-05-2025) Сколько видывал чернильницц, в официальном браке с мусульман... а зачем ты ее так откормил? или сразу на такой женился?
07:55:50 25-05-2025
Ну так любимое государство муслимов квартирами бесплатными обеспечивает, не говоря за другие преференции. А с русскими ("овощами", как батюшка выражается) у них все по другому...
07:57:41 25-05-2025
Быть Аленем и стремглав бежать в ЗАГС тоже глупо. У мусульман хотя бы мужчина - глава семьи, как сказал, так и будет - без скандалов. У нас же - равноправие, вроде и хорошо, но, как не крути, очень часто последствия потом печальные. Сравнения из другой области правда, но, к примеру, если солдаты не будут слушать командира и каждый по своему будет правильно считать как вести бой, то отряд быстро перестреляют. На работе, если будут перечить и не слушать начальника, то контора быстро рухнет. Так же и здесь.
22:05:29 25-05-2025
Гость (07:57:41 25-05-2025) Быть Аленем и стремглав бежать в ЗАГС тоже глупо. У мусульма...
А друзьями своими ты тоже командуешь как стадом? А затевая общий бизнес ты своим партнерам тоже приказы раздаешь? Так какого лешего, заводя семью, ты считаешь, что обеспечил себя безвольной рабыней, а не равноправным партнёром, другом и возлюбленной в одном лице?
08:05:04 25-05-2025
на пару с ткачевым совсем деградировали да уровня бартана и лапковскага.
08:07:52 25-05-2025
Потому что дуры
08:16:36 25-05-2025
Чернильницы, как правило страхалюдины, ни одну не видел нормальную! Всегда презирал их!
05:49:50 26-05-2025
Гость (08:16:36 25-05-2025) Чернильницы, как правило страхалюдины, ни одну не видел норм... ты хотел написать, что всегда себе такую хотел, но не дают? ну что делать... жиза. остаётся только презрение, а там и до маньячества недалеко. кстати, а как ты относишься к собакам?
08:41:42 25-05-2025
Извиняется. Сдал назад.
08:44:42 25-05-2025
Ну прямо все, кто в качалках и барбершопах, такие православные! Что за бред! Там и мусульмане, и иудеи, и все-все-все. А девушки выходят замуж по любви и расчету, что правильно, невзирая на религиозные догмы.
21:14:13 25-05-2025
Гость (08:44:42 25-05-2025) Ну прямо все, кто в качалках и барбершопах, такие православн... Сугубо расчет, а потом под этот расчет (если надо конечно) подводится любая любовь.
16:51:37 26-05-2025
гость (21:14:13 25-05-2025) Сугубо расчет, а потом под этот расчет (если надо конечно) п... Если без расчета, то не надо замуж выходить и детей плодить, можно так любиться. А чтобы вырастить потомство, необходимо иметь жильё и средства на детишек.
10:10:16 25-05-2025
А что,церковь захотела заставить население, чтоб жениться или выйти замуж ,ходить до них и получать разрешение за денюжку малую
20:20:04 25-05-2025
А он правда православный священник? Теперь им можно людей оскорблять?
22:00:45 25-05-2025
Гость (20:20:04 25-05-2025) А он правда православный священник? Теперь им можно людей ос...
Можно. Им Бог все прощает
06:02:18 26-05-2025
Sic semper tyrannis (22:00:45 25-05-2025) Можно. Им Бог все прощает... и "многонациональное и многоконфессиональное государство" тоже. все у нас равны, но некоторые ровнее. ничего нового. расходимся.
10:17:32 26-05-2025
Умная, белая женщина должна иметь умного белого ребенка.
16:13:10 26-05-2025
Поп этот похоже ладана обнюхался??