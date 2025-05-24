"Реально овощебаза". В РПЦ рассказали, почему русские девушки выходят замуж за мусульман

Павел Островский считает, что мусульмане в этом вопросе более решительны

24 мая 2025, 22:33, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Русские женщины выбирают мусульман, потому что они делают предложения достаточно быстро, заявил священник Павел Островский в эфире радио Sputnik.

"Пока наши овощи ходят в барбершоп и качалку и что-то там, то "у меня вот денег нет", то "я пока не определился", то работа, то мама не разрешает. Реально овощебаза с триколором. Ну серьезно", – сказал он.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев призвал обложить налогом "за безответственность" бездетных мужчин.