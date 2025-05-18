В РПЦ призвали обложить налогом бездетных мужчин
Андрей Ткачев считает, что после 40 лет оправдать подобный образ жизни можно только двумя причинами
18 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
В РПЦ призвали обложить налогом "за безответственность" бездетных мужчин. С такой инициативой выступил протоиерей Андрей Ткачев.
По мнению священнослужителя, после 40 лет оправдать подобный образ жизни можно "только болезнью или кастрацией".
"Если у тебя было много женщин, почему ни одну не сделал женой своей, почему ты не взял ответственность и не стал отцом и мужем?" – цитирует его "Газета.ру".
До этого Ткачев рекомендовал не родившим женщинам быть мальчиками.
07:46:54 18-05-2025
Почему общественная организация лезет в дела государства?
10:49:22 18-05-2025
Гость (07:46:54 18-05-2025) Почему общественная организация лезет в дела государства?...
А они разве общественная организация, а не официально признанная секта?
07:54:29 18-05-2025
Религиозные организации надо налогом обложить
08:04:35 18-05-2025
На всю голову
08:14:07 18-05-2025
А как с монашеством быть? Обязать "плодиться и размножаться"?
😆
08:49:34 18-05-2025
Надо саму РПЦ обложить налогом.
09:16:06 18-05-2025
ну если рпц готово за каждого ребенка, с нуля до 18ти лет людям региональный мрот каждый месяц отправлять, без учета раптает человек или на диване сидит.
09:25:12 18-05-2025
С монастырей и начать или закон не один для всех?
А чего только мужчин?
Налог на бороды надо ввести.
09:29:04 18-05-2025
Паству бросил и в Россию прискакал.
Закон Блиновской нужен - о запрете сбора средств путём разглагольствования.
Короче, дышите маткой служители культа.
09:40:07 18-05-2025
А сама то церковь у нас налоги платит!?...
Предлагают они кого-то обложить там...?!
09:45:37 18-05-2025
Такие призывы объясняются только болезнью.
09:58:49 18-05-2025
А Бутину, Лизулину, Голикову.. и прочих нелюбителей детей ?
10:00:47 18-05-2025
А вам не кажется, деточка,что ваше место возле....? Не спрашивали ещё попов.
10:03:10 18-05-2025
Чью бы корова мукала
10:32:31 18-05-2025
ткачев это диагноз
11:12:02 18-05-2025
Вот он и ему подобные, строго и категорично высказываются, много требуют от людей, чем отталкивают от себя и от церкви. А потом возмущаются почему это происходит.
11:13:54 18-05-2025
Много требует от людей, чем отталкивает от себя и от церкви.
12:53:17 18-05-2025
так-с. у меня вопрос знатокам! как там у монахов и прочих дьячков дела обстоят по мужской части? кто в курсе, расскажите!
13:01:36 18-05-2025
РПЦ сама своими действиями себя дискредетирует. Позорище.
Как атеисту даже обидно за верующих, что у них такие "пастыри" недалёкие.
13:15:05 18-05-2025
Противоскрепные комменты.
Ничего, с вами разберутся.
16:06:36 18-05-2025
Детям больным смс-ками люди собирают, лучше бы эту проблему решили.
17:14:26 18-05-2025
Церковь нужна, вот только некоторые её представители сами плохой пример подают. Даже если он и прав отчасти, зачем высказывается грубо, с оскорбительными сравнениями.
17:36:31 18-05-2025
Попы нагло лезут в политику, а это значит нехристи, прут против Бога.
18:15:04 18-05-2025
На больных детей собирают смс-ками, в том числе и на канале Спас, показывают как они плачут. Решили бы лучше эту проблему. А то рожать призывают, а заболел ребёнок- на произвол судьбы оставляют.
18:17:32 18-05-2025
Глупость с налогом..
19:00:23 18-05-2025
Вы достали уже лезть к холостым и бездетным мужикам, оставьте нас в покое, если нет желания жениться и плодиться это наше право, свободная страна.
Или вы хотите чтобы мы женились на стервах которые будут изменять пока ты пашешь как лошадь и воспитываешь не своих детей, или бесконца платить алименты лишь потому-что бабе взбрело в голову уйти от тебя, развестись и прочее а может и еще хуже,захотела бабла поиметь и пофиг что дети не твои.
Или по вашему нам надо завести детей и быть обвиненными в педофилии лишь потому-что своих детей подмываем? Из-за того что некоторые представители прекрасного пола брезгуют убирать какашки.
Вы же понимаете что если примут такой закон и обяжут всех без детных холостяков платить денюжку, то разгорится скандал и настоящая гражданская война если женатые и детные не будут платить а смеяться над теми кто платит, то и до вас власти потом люди доберутся.
Уже не знают как докопаться, вам что завидно что ли?
Если бы бабы не велись на деньги и машины, не изменяли бы мужикам все было бы по другому.
Ведь у тебя чистая любовь а у нее так ветер в голове, она изменила и не считает это аморальным, ты изменил и ты уже враг номер один.
20:38:26 18-05-2025
Калинин (19:00:23 18-05-2025) Вы достали уже лезть к холостым и бездетным мужикам, оставьт... Жаль вас, неужели ни разу не встретили порядочную девушку? Может у вас тоже завышенные требования 🤔?
12:56:10 19-05-2025
Гость (20:38:26 18-05-2025) Жаль вас, неужели ни разу не встретили порядочную девушку? М... Что есть в вашем понимании порядочная девушка?
22:24:37 18-05-2025
Обеспокоенным попам надлежало бы предъявить претензию государству: почему в нём условия жизни таковы, что граждане поневоле обречены на вырождение, не имея достаточных финансовых средств для достойного содержания семьи и слыша нередко от ухмыляющихся чинуш: "Доходяги, кто же обязывает вас плодить подобных себе нищебродов?"?
13:06:25 19-05-2025
Гость (22:24:37 18-05-2025) Обеспокоенным попам надлежало бы предъявить претензию госуда... Вы только что предложили попам обрезать сук, на котором они сидят! Если люди будут жить хорошо и счастливо, кроме зацикленных бабок в церковь никто и не пойдет. Проходили.
09:35:22 19-05-2025
Все новое,хорошо забытое старое.
09:59:00 19-05-2025
ППШариков (09:35:22 19-05-2025) Все новое,хорошо забытое старое.... вы ещё про свою невинность вспомните.
10:01:52 19-05-2025
Пусть Господь обратит внимание на своих земных официальных служителей, и покарает их своим праведным гневом. Из веры сделать бизнес - это ж уметь надо.
10:51:43 19-05-2025
655656 (10:01:52 19-05-2025) Пусть Господь обратит внимание на своих земных официальных с...
Вы перегнули. Господь никому не выдавал доверенности служить ему на Земле. Те, которых вы имеете в виду, лишь самозванцы имеющие корыстные интересы и власть над блаженными...
15:03:54 19-05-2025
655656 (10:01:52 19-05-2025) Пусть Господь обратит внимание на своих земных официальных с... А сейчас он не видит, чем его замы занимаются? На Багамах отдыхает в длительном отпуске?
10:09:53 19-05-2025
По конституции мужчина и женщина равноправные. Значит нужно обложить и бездетных женщин и лишить их раннего выхода на пенсию.
14:19:15 19-05-2025
Раньше и во время войны, и после, люди любили и рожали, несмотря на бедность. А сейчас: и пособия и материнский капитал хорошие дают, а детей не хотят. Потребителей общества много, созидателей мало.
18:06:46 19-05-2025
Гость (14:19:15 19-05-2025) Раньше и во время войны, и после, люди любили и рожали, несм... и пособия и материнский капитал-радости одного дня, явно недостаточные для уверенности в завтра.