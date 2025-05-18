В РПЦ призвали обложить налогом бездетных мужчин

Андрей Ткачев считает, что после 40 лет оправдать подобный образ жизни можно только двумя причинами

18 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

В РПЦ призвали обложить налогом "за безответственность" бездетных мужчин. С такой инициативой выступил протоиерей Андрей Ткачев.

По мнению священнослужителя, после 40 лет оправдать подобный образ жизни можно "только болезнью или кастрацией".

"Если у тебя было много женщин, почему ни одну не сделал женой своей, почему ты не взял ответственность и не стал отцом и мужем?" – цитирует его "Газета.ру".

До этого Ткачев рекомендовал не родившим женщинам быть мальчиками.