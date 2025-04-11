О каких опасностях надо знать пешеходу, чтобы не попасть под автомобиль?

В 2024 году на дорогах Алтайского края погибло 50 пешеходов

11 апреля 2025, 08:14, ИА Амител

Пешеходный переход в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае случилось 622 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Это на 12% меньше, чем в 2023-м, – тогда было зафиксировано 707 аналогичных аварий, сообщили amic.ru в Госавтоинспекции региона. Несмотря на положительную динамику, каждый год в Алтайском крае десятки пешеходов все равно попадают под колеса авто. Печальная статистика напоминает, что пешеходу обязательно нужно иметь чувство самосохранения и знать об опасностях, которые могут подстерегать на проезжей части. А именно – необходимо помнить, как переходить дорогу в темное время суток, в метель, а также как действовать на загородных автодорогах, где трудно найти тротуары и пешеходные переходы.

Как правильно переходить дорогу?

Пешеходам следует соблюдать простые правила, которым учат еще в школе: переходить проезжую часть необходимо строго в предназначенных для этого местах (по наземным пешеходным, подземным или надземным пешеходным переходам), не отвлекаясь на смартфон и без наушников. Если таких переходов нет, пересечь проезжую часть можно только по перекрестку по линии тротуаров или обочин, сказано в пункте 4 ПДД РФ ("Обязанности пешехода").

В том случае, если рядом отсутствует и переход, и перекресток, разрешается пересекать дорогу под прямым углом к краю проезжей части там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Перед переходом проезжей части нужно убедиться, что водитель видит и пропускает вас. Также нужно смотреть за тем, с какой скоростью и в каком направлении движется автомобиль.

Пешеходный переход в Барнауле / Фото: amic.ru

Не нужно перебегать дорогу, но и неспешная походка здесь ни к чему. Идите четким, энергичным шагом, следите за происходящим. Если пешеход не успел закончить переход (по светофору), он должен остановиться на островке безопасности или на линии, которая разделяет транспортные потоки противоположных направлений.

В ПДД РФ сказано, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Если нет и обочины, разрешается идти друг за другом по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. Важно двигаться навстречу автомобилям, именно так вы сможете контролировать ситуацию и вовремя среагировать на непредвиденный маневр автомобилиста.

Что делать в темное время суток?

В 2024 году в Алтайском крае в темное время суток зафиксировали 241 наезд на пешеходов, в результате чего 38 человек погибли, 209 получили травмы. За текущий период 2025 года зарегистрировано 51 подобное происшествие, в них 5 человек погибли и 48 пострадали, сообщили в Госавтоинспекции. ДТП ночью случаются регулярно, так что надо быть осторожнее.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходу рекомендуют надеть одежду светлых, ярких тонов или использовать аксессуары со световозвращающими элементами и проследить, чтобы они обязательны были видны водителю – это поможет автомобилисту заметить пешехода с большего расстояния. Световозвращающие элементы рекомендуется размещать:

на верхней одежде, обуви, головных уборах;

на рюкзаках, сумках и папках;

на колясках, велосипедах, самокатах, роликах, санках и других средствах индивидуальной мобильности;

на велошлеме и специальной защитной амуниции.

Пешеходный переход / Фото: amic.ru

Световозвращающие элементы на одежде следует располагать на высоте от 80 см до 1 метра от поверхности проезжей части.

Если для населенного пункта это только рекомендация, то на загородных дорогах пешеходы обязательно должны иметь при себе световозвращатели. В противном случае они рискуют заплатить штраф 500 рублей.

Да и вообще черную одежду надевать ночью не следует – особенно если вы знаете, что будете идти по дороге или переходить ее на опасных участках. Светлую одежду водители заметят быстрее.

Кроме того, в темное время суток пешеходам лучше держаться подальше от проезжей части, даже если на дороге машин немного. Передвигаться следует по тротуару.

Более того – не нужно резко появляться перед транспортным средством. Ведь пешеходу трудно оценить в темноте расстояние до приближающейся машины, даже если у нее включены фары.

Пешеходный переход в Барнауле / Фото: amic.ru

Загородные дороги

Загородные автодороги – особо опасный участок для пешеходов. И не только из-за высоких скоростей – тротуаров и освещения там тоже чаще всего нет. Поэтому пешеходы должны знать о правилах безопасности на таком объекте. Первое и главное – чтобы вас заметили на загородных дорогах, нужно обязательно носить одежду со световозвращающими элементами, о чем мы сказали выше. Если их нет, а на улице стало темно, можно включить фонарик.

Второе, не менее важное, – нужно идти навстречу транспорту, советуют в Госавтоинспекции. Если тротуар отсутствует, необходимо двигаться по краю проезжей части либо по тропинке вдоль дороги, которая часто расположена чуть поодаль от ее края. Чтобы перейти дорогу, найдите пешеходный переход. Но если он или перекресток отсутствует, вы должны отыскать место с хорошей видимостью и убедиться, что автомобили вас пропускают. Особо внимательными нужно быть к грузовому транспорту, так как он имеет слепые зоны, а тормозной путь у таких машин длиннее, чем у легковых.