Ребенок и пожилая женщина едва не погибли при пожаре в Барнауле
Огонь полыхал на площади порядка 150 "квадратов"
15 апреля 2025, 17:05, ИА Амител
В Барнауле на улице Катунской вспыхнул пожар в частном четырехквартирном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.
Огонь тушили 34 спасателя, семь автоцистерн. В сильном задымлении работали три звена газодымозащитной службы. Спасатели ликвидировали открытое горение на площади порядка 150 "квадратов".
"Пожарные МЧС России спасли из опасной зоны двух человек, ребенка пяти лет и пожилую женщину", – говорится в сообщении.
Специалисты вскоре установят причину пожара.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за 14 апреля потушили 127 пожаров. Из этого числа только три возгорания пришлись на жилой сектор. В Барнауле ликвидировали 13 пожаров.
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