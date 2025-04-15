Ребенок и пожилая женщина едва не погибли при пожаре в Барнауле

Огонь полыхал на площади порядка 150 "квадратов"

15 апреля 2025, 17:05, ИА Амител

В Барнауле на улице Катунской вспыхнул пожар в частном четырехквартирном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь тушили 34 спасателя, семь автоцистерн. В сильном задымлении работали три звена газодымозащитной службы. Спасатели ликвидировали открытое горение на площади порядка 150 "квадратов".

"Пожарные МЧС России спасли из опасной зоны двух человек, ребенка пяти лет и пожилую женщину", – говорится в сообщении.

Специалисты вскоре установят причину пожара.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за 14 апреля потушили 127 пожаров. Из этого числа только три возгорания пришлись на жилой сектор. В Барнауле ликвидировали 13 пожаров.