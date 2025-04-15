В Алтайском крае за сутки потушили 127 пожаров

Только три возгорания случилось в жилом секторе

15 апреля 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 14 апреля потушили 127 пожаров, сообщили в МЧС.

Из этого числа только три возгорания пришлись на жилой сектор. В Барнауле ликвидировали 13 пожаров.

Одно из таких происшествий случилось в Бийске. Там в переулке Некрасовском горели частный жилой дом и надворные постройки под одной крышей. На месте работали 20 пожарных и пять автоцистерн.

Пройденная огнем площадь составила около 150 "квадратов".

"Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи", – указали в ведомстве.

11 апреля на территории всего Алтайского края начал действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.