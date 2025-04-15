Томенко назвал снижение числа пожаров в Алтайском крае общей задачей властей

Обеспечение безопасности жителей во время пожароопасного сезона стало основной темой заседания правительства региона

15 апреля 2025, 15:25, ИА Амител

Ландшафтный пожар / Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал общей задачей властей свести к минимуму количество пожаров во время пожароопасного сезона. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Обеспечение безопасности жителей Алтайского края во время пожароопасного сезона стало основной темой заседания правительства региона, которое прошло 15 апреля. По оценке Томенко, работа всех систем и служб реагирования в целом налажена. Профессионализм спасателей позволяет быстро отвечать на экстренные ситуации и, по возможности, ликвидировать возгорания в первый же день.

"В краевом управлении МЧС на защиту от ландшафтных пожаров людей и населенных пунктов готовы встать около 7,5 тысячи специалистов, к сезону подготовлено больше 700 единиц техники. Важную роль играют и более двух тысяч организованных по всему краю групп, созданных для патрулирования территорий, для организации профилактических мероприятий, для помощи в тушении пожаров", – добавил глава региона.

Отмечается, что контролировать обстановку помогают и беспилотники. Кроме того, специалисты регулярно облетают территории, находящиеся в зоне риска – сейчас это Усть-Пристанский, Алейский и Шипуновский районы.

Власти также постоянно занимаются совершенствованием работы, что касается и улучшения систем оповещения, и контроля за состоянием пожарных источников воды. Число последних увеличивают согласно плану, который был утвержден с МЧС.

Также Томенко назвал важным контроль за соблюдением требований к защитным и профилактическим мерам: наличие минерализованных полос рядом с лесом, очистка участков от сухой травы и мусора. Губернатор отметил, что правила безопасности выполняются не всегда, но нарушителей в обязательном порядке будут привлекать к ответственности.

"Наша общая задача – свести к минимуму количество пожаров на территории края. Делаем все возможное с учетом погодных условий и других факторов, которые не поддаются контролю", – заключил губернатор.

Напомним, что с 11 апреля на территории всего Алтайского края действует противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.