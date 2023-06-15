Ребенок утонул в новосибирской сауне
Следователи проводят проверку
15 июня 2023, 11:56, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
В Новосибирске 10-летний ребенок утонул в сауне, сообщили в областном Следкоме.
Трагедия случилась 14 июня. Компания взрослых отдыхала в заведении вместе с детьми, пока одного из них не нашли мертвым в чаше бассейна.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и назначили судебную медэкспертизу.
Ранее сообщалось, что 13-летний мальчик утонул в реке Алей в Рубцовске.
13:20:16 15-06-2023
Просто надо следить за своими детьми.
17:39:03 15-06-2023
В сауне невозможно утонуть. В бассейне при сауне - вполне.