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Ребенок утонул в новосибирской сауне

Следователи проводят проверку

15 июня 2023, 11:56, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске 10-летний ребенок утонул в сауне, сообщили в областном Следкоме.

Трагедия случилась 14 июня. Компания взрослых отдыхала в заведении вместе с детьми, пока одного из них не нашли мертвым в чаше бассейна.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и назначили судебную медэкспертизу.

Ранее сообщалось, что 13-летний мальчик утонул в реке Алей в Рубцовске.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 2

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Гость

13:20:16 15-06-2023

Просто надо следить за своими детьми.

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Гость

17:39:03 15-06-2023

В сауне невозможно утонуть. В бассейне при сауне - вполне.

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