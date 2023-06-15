Ребенок утонул в новосибирской сауне

Следователи проводят проверку

15 июня 2023, 11:56, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске 10-летний ребенок утонул в сауне, сообщили в областном Следкоме.

Трагедия случилась 14 июня. Компания взрослых отдыхала в заведении вместе с детьми, пока одного из них не нашли мертвым в чаше бассейна.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и назначили судебную медэкспертизу.

Ранее сообщалось, что 13-летний мальчик утонул в реке Алей в Рубцовске.