Редкий зверь. В России появился гибрид белого и бурого медведей
Эколог считает, что такие случаи скрещивания будут учащаться
24 сентября 2026, 11:24, ИА Амител
На российском острове Кунашир обнаружен гибрид белого и бурого медведей. Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщил заслуженный эколог России, академик РАЕ Анатолий Кудактин.
Специалист пояснил, что животное появилось в результате скрещивания двух видов. При этом, несмотря на разницу в рационе и особенностях полового поведения белых и бурых медведей, существенных внутривидовых отличий между ними нет.
"Похожий гибрид гризли и полярного медведя хорошо известен в Канаде, где его называют пиззли", — отмечает издание.
По наблюдениям эколога, пока заходы белых медведей в ареалы обитания бурых остаются нечастыми. Однако тенденция может измениться из‑за глобального потепления: подобные встречи и, как следствие, появление гибридов будут происходить все чаще. Кудактин прогнозирует, что примерно через 50 лет такие гибриды могут стать массовым явлением.
Напомним, в России фиксируется рост числа нападений медведей на людей. Так, в августе и сентябре 2026 года заметно увеличилось количество случаев, когда хищники выходили к населенным пунктам и нападали на людей.
Трагические инциденты отмечены в Иркутской и Томской областях, Красноярском крае, на Камчатке, в Республике Алтай и ряде других регионов. В нескольких субъектах РФ в связи с этим введен режим повышенной готовности. Также ранее сообщалось, что выходы медведей к людям зафиксировали более чем в 40 регионах России в 2026 году.
11:35:13 24-09-2026
Непонятно, это белый медведь овладел чёрной самкой, или чёрный жил с чернильницей?
11:58:56 24-09-2026
С чего символ России бурый медведь стал нападать на россиян? Касатки жрут белых медведей как.... так может скрещивание не произойдет?