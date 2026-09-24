Редкий зверь. В России появился гибрид белого и бурого медведей

Эколог считает, что такие случаи скрещивания будут учащаться

24 сентября 2026, 11:24, ИА Амител

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

На российском острове Кунашир обнаружен гибрид белого и бурого медведей. Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщил заслуженный эколог России, академик РАЕ Анатолий Кудактин.

Специалист пояснил, что животное появилось в результате скрещивания двух видов. При этом, несмотря на разницу в рационе и особенностях полового поведения белых и бурых медведей, существенных внутривидовых отличий между ними нет.

"Похожий гибрид гризли и полярного медведя хорошо известен в Канаде, где его называют пиззли", — отмечает издание.

По наблюдениям эколога, пока заходы белых медведей в ареалы обитания бурых остаются нечастыми. Однако тенденция может измениться из‑за глобального потепления: подобные встречи и, как следствие, появление гибридов будут происходить все чаще. Кудактин прогнозирует, что примерно через 50 лет такие гибриды могут стать массовым явлением.

Напомним, в России фиксируется рост числа нападений медведей на людей. Так, в августе и сентябре 2026 года заметно увеличилось количество случаев, когда хищники выходили к населенным пунктам и нападали на людей.

Трагические инциденты отмечены в Иркутской и Томской областях, Красноярском крае, на Камчатке, в Республике Алтай и ряде других регионов. В нескольких субъектах РФ в связи с этим введен режим повышенной готовности. Также ранее сообщалось, что выходы медведей к людям зафиксировали более чем в 40 регионах России в 2026 году.