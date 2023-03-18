Река Барнаулка вскрылась ото льда у Старого базара

Лёд остался только вдоль берегов

18 марта 2023, 17:15, ИА Амител







Фото: amic.ru

В Барнауле вскрылась река Барнаулка. Как сообщил очевидец amic.ru, фото были сделаны сегодня, 18 марта, неподалёку от Старого базара.

На кадрах видно, что лёд остался только у берегов реки, а вот само русло уже совсем чистое и не содержит ни снега, ни льда.

Тем не менее Барнаулка ещё вполне может замёрзнуть: по прогнозу синоптиков, ближайшие ночи в Алтайском крае будут очень холодными.