Река Барнаулка вскрылась ото льда у Старого базара
Лёд остался только вдоль берегов
18 марта 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле вскрылась река Барнаулка. Как сообщил очевидец amic.ru, фото были сделаны сегодня, 18 марта, неподалёку от Старого базара.
На кадрах видно, что лёд остался только у берегов реки, а вот само русло уже совсем чистое и не содержит ни снега, ни льда.
Тем не менее Барнаулка ещё вполне может замёрзнуть: по прогнозу синоптиков, ближайшие ночи в Алтайском крае будут очень холодными.
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