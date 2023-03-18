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Река Барнаулка вскрылась ото льда у Старого базара

Лёд остался только вдоль берегов

18 марта 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле вскрылась река Барнаулка. Как сообщил очевидец amic.ru, фото были сделаны сегодня, 18 марта, неподалёку от Старого базара.

На кадрах видно, что лёд остался только у берегов реки, а вот само русло уже совсем чистое и не содержит ни снега, ни льда.

Тем не менее Барнаулка ещё вполне может замёрзнуть: по прогнозу синоптиков, ближайшие ночи в Алтайском крае будут очень холодными.

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Комментарии 2

  • Гремят тоскливо в Оби льдины * Нарушив зимний мой покой * Весна, когда тебе не двадцать * На кой?
    18 марта, Гость   Ответить
  • Гость, возможно и в шестьдесят на тот же.
    19 марта, Гость   Ответить
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