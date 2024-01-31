Ректор АлтГУ рассказал, когда в Барнауле построят новый корпус и здание общежития

Все упирается в источники финансирования двух масштабных проектов

31 января 2024, 08:15, ИА Амител

Проект нового корпуса АлтГУ / Фото: amic.ru

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров пока не может сказать, когда в Барнауле начнется строительство нового корпуса вуза и общежития. Однако подготовительная работа в этом направлении сейчас активно идет. Об этом руководитель учреждения сообщил журналистам 30 января во время своего отчета о работе в 2023 году.

Новый корпус АлтГУ

Его планируют разместить на площади Сахарова, рядом с небольшим сквером. Сергей Бочаров отметил, что проектно-сметная документация уже фактически готова.

"В этом году мы планируем перейти к прохождению экспертизы и с документами обращаться в Москву в Министерство науки и высшего образования РФ на получение финансирования", – пояснил Сергей Бочаров.

При этом ректор вуза затруднился ответить, в какую сумму обойдется возведение нового корпуса. В мае 2023 года в интервью amic.ru Бочаров отмечал, что на реализацию проекта потребуется минимум 6 миллиардов рублей, но это явно не окончательная сумма. Еще три года назад планировалось, что новое здание для университета будет стоить не больше трех миллиардов.

Новый корпус, состоящий из двух блоков, будет высотой от 8 до 12 этажей. Также в нем разместят столовую, библиотеку, коворкинг и аудитории. Под зданием запроектировано два уровня парковок на 136 машино-мест. Однако "сердце" объекта – это новейшие лаборатории.

Новое общежитие

Также в ближайшие годы руководство вуза намерено построить в центре Барнаула новое общежитие на 500 человек. В Алтайском государственном университете насчитывается более 21 тысячи студентов, из них порядка 4 тыс. – из других городов, регионов и государств. При этом университету не хватает мест для размещения тысяч нуждающихся студентов.

"Мы неоднократно обращались к властям Барнаула с просьбой предоставить участок для нового корпуса. Осенью прошлого года мы встретились с мэром Вячеславом Франком и он дал поручение проработать варианты, где бы мог разместиться корпус. Пока вариантов мы еще не получили, но ждем предложений от коллег", – заявил Сергей Бочаров.

Ректор надеется в 2024 году приступить к подготовке проектно-сметной документации здания и ожидает одобрения финансирования проекта в ближайшем будущем.