Ректор АлтГУ рассказал о росте зарплат и главных достижениях вуза в 2023 году
30 января состоялось расширенное заседание Ученого совета
31 января 2024, 15:10, ИА Амител
Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров отчитался о работе за 2023 год. Заседание Ученого совета вуза прошло 30 января. Среди главных достижений университета, по словам Бочарова, участие АлтГУ в проекте "Приоритет 2030", а также научные разработки и исследования. В итоге члены Ученого совета признали работу ректората удовлетворительной.
В 2023 году в АлтГУ зачислили 4 766 человек по программам высшего образования. Средний балл по ЕГЭ составил 71,5. Общий бюджет вуза – около 2,7 миллиарда рублей. Из них 150 миллионов АлтГУ получил как участник федерального проекта "Приоритет 2030". Кстати, по словам Бочарова, АлтГУ в рейтинге занял 29-е место из 59 учреждений, входящих в базовую часть "Приоритета". Лидером же среди подразделений вуза по объему привлеченных средств в 2023 году стал колледж, который сумел заработать около 78 миллионов рублей. 112 миллионов рублей направили на текущий ремонт помещений вуза в 2019-2023 годах.
В настоящее время в университете обучаются 2,2 тысячи иностранных студентов из 40 стран мира.
Высказался Сергей Бочаров и о росте заработной платы у профессорско-преподавательского состава. По итогам 2023 года она выросла до 79,3 тысячи рублей с учетом НДФЛ. Годом ранее была на уровне 69,1 тысячи рублей. В 2019-м зарплата составляла 55,9 тысячи рублей, то есть за четыре года доходы ученых увеличились на 141,9%. Завкафедрой в вузе получает 148 тысяч рублей, профессор – 100 тысяч, доцент – 74 тысячи, старший преподаватель – 61 тысячу, преподаватель – 52 тысячи, ассистент – 39 тысяч.
В итоге члены Ученого совета приняли отчет ректора Сергея Бочарова и признали его работу на посту как удовлетворительную.
15:43:29 31-01-2024
Стипендия - 2100 руб. (не хватает даже на проезд), ИЦТЭФ - лаборатории разваливаются.
17:34:18 31-01-2024
Гость (15:43:29 31-01-2024) Стипендия - 2100 руб. (не хватает даже на проезд), ИЦТЭФ - л... Проездной билет для студентов - 700 рублей, стипендия в АлтГТУ - 3800 рублей в месяц
10:39:00 01-02-2024
Твайлайт Спаркл (17:34:18 31-01-2024) Проездной билет для студентов - 700 рублей, стипендия в Алт... Имелось ввиду на такси
17:03:22 31-01-2024
79 без НДФЛ и будет 69. Ха-ха.
18:03:02 31-01-2024
После обысков всё расскажешь...
18:51:00 31-01-2024
По поводу зарплат уже даже не смешно. Сколько можно врать-то(((